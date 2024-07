Službeni avtomobil: kitajski uradniki prvič tudi z ameriškimi teslami

Teslin model Y so vključili na seznam avtomobilov, ki jih za svoje službene namene lahko izberejo kitajski državni uradniki.

Na seznamu električnih avtomobilov in priključnih hibridov, ki jih lahko izberejo kitajki uradniki, je prvič tudi avtomobil ameriške Tesle. Tak primer se je zgodil v vzhodnokitajski provinci Jiangsu.

Gre za model Y, ki ga Tesla izdeluje v tovarni v Šanghaju. Poleg modela Y je na seznamu tudi volvo XC40, vseh ostalih 54 vozil pa prihaja od kitajskih proizvajalcev električnih vozil ali priključnih hibridov.

Vse boljše vezi Tesle (Elona Muska) s kitajskim državnim vrhom

Nekaj časa se z avtomobili Tesle ni bilo mogoče zapeljati na območje nekaterih vladnih in vojaških poslopij na Kitajskem. Po posegu kitajskega avtomobilskega združenja so te omejitve odpravili. V ospredju je bilo predvsem vprašanje zbiranja podatkov o vozilih, kar je še posebej vroča tema na relaciji med Kitajsko in ZDA.

Elon Musk je aprila obiskal kitajskega premiera Li Qianga, kar je očitno prineslo pozitivne rezultate. Tesla namerava na Kitajskem postaviti svoj podatkovni center in proti koncu leta na kitajske ceste (kjer je to dovoljeno) poslati lastna samovozeča vozila.