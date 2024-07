Evropska komisija bo predvidoma še ta mesec predlagala uvedbo carin na poceni izdelke, ki jih prodajajo tudi med kupci v Sloveniji zelo priljubljeni kitajski spletni trgovci Temu, Shein in AliExpress. Po novem bi bila carinskim postopkom tako podvržena tudi naročila v skupni vrednosti do 150 evrov.

V skladu s trenutno evropsko zakonodajo paketi, kupljeni v državah nečlanicah EU, ne potujejo skozi carinske postopke, če njihova skupna vrednost ne presega 150 evrov. Takšnih je velika večina naročil pri kitajskih spletnih veletrgovcih Temu, Shein, AliExpress in drugih. Po podatkih Evropske komisije je samo leta 2023 v Evropsko unijo prišlo več kot dve milijardi paketov, katerih vrednost ni presegala omenjene meje.

Da Evropska komisija na tem področju že v kratkem načrtuje spremembe, je v sredo poročal poslovni medij Financial Times, ki se je skliceval na tri dobro obveščene vire. Še ta mesec naj bi v Bruslju tako predlagali spremembo regulacij, ki v EU urejajo carinske postopke.

Temu je med slovenskimi uporabniki trenutno najbolj priljubljena brezplačna aplikacija za pametne telefone tako na platformi Android (na fotografiji) kot na napravah podjetja Apple, ki poganjajo operacijski sistem iOS. Shein ni daleč zadaj. Foto: posnetek zaslona

Evropska komisija je o ukinitvi 150-evrskega praga za naročila v spletnih trgovinah zunaj EU razglabljala že maja lani.

Eden glavnih razlogov, zakaj se v Bruslju zdaj pospešeno pogovarjajo o tovrstnih spremembah, je po poročanju FT boj proti poplavi zelo poceni izdelkov, ki ne le preplavljajo domače (EU) trge in ustvarjajo nelojalno konkurenco, temveč lahko predstavljajo tudi tveganje za kupce.

Temu in Shein sta se v zadnjem času namreč znašla pod drobnogledom zaradi domnevno nevarnih igrač in obutve. Prvi je imel v ponudbi vsaj 19 spornih igrač, ki so predstavljale resno nevarnost za otroke (Temu jih je že umaknil iz prodaje), drugi pa otroške čevlje, ki so vsebovali strupene snovi.

Shein in AliExpress po poročanju Financial Times in tiskovne agencije Reuters podpirata prizadevanja EU pri spremembah carinskih predpisov, iz Temuja pa se na napoved še niso odzvali.

Masažna pištola (v sredini) je prispela v precej neugledni embalaži – težko bi jo komu poklonili kot darilo –, sicer pa je bila nepoškodovana. Baloni manjkajo. Foto: Matic Tomšič Ogromno stvari na Temuju je mogoče kupiti za prgišče evrov, izdelki, ki dosegajo ali celo presegajo ceno 50 evrov, pa se le redko znajdejo v vidnem polju povprečne stranke trgovine (največkrat gre za specifične ali nišne izdelke, ki se praviloma ne prodajajo v tisočih kosov).



Ali bomo prejeli izdelke, ki jih vidimo na fotografijah, ali pa mačka v žaklju, smo preverili tudi mi. Na Temuju smo naročili masažno pištolo (11 evrov), lučko LED s senzorjem gibanja (5 evrov), ročko za prhanje (2 evra), komplet za manikiro (5 evrov), tri velike rojstnodnevne balone (5 evrov) in dekoracijo za rojstnodnevno torto (3,5 evra).



Več o naši izkušnji z nakupom na Temuju preberite tukaj.

Hude obtožbe za Temu

Temu se v Združenih državah Amerike, kjer je zaradi astronomske rasti priljubljenosti postal velik trn v peti domačim trgovcem, predvsem Amazonu, od prejšnjega tedna sooča s hudimi obtožbami.

Zapisane so v tožbi proti podjetju, ki jo je v ameriški zvezni državi Arkansas vložil tamkajšnji generalni tožilec Tim Griffin (vir).

Griffin podjetju PDD Holdings Inc., ki je dejanski lastnik Temuja – podjetje ima področne sedeže v Združenih državah Amerike, Evropski uniji, natančneje na Irskem, Kanadi in Veliki Britaniji –, očita, da njihova aplikacija za pametne telefone vohuni za uporabniki oziroma strankami spletne trgovine.

Lastnik Temuja, podjetje PDD Holdings, ima sedež v davčni oazi – na Kajmanskih otokih. Gre za holdinško družbo, pod okriljem katere deluje tudi ena največjih spletnih trgovskih platform na svetu, kitajski Pinduoduo. Kot odgovorna oseba v družbi PDD Holdings je naveden Jianchong Zhu, ki v menedžerski strukturi podjetja Pinduoduo sicer zaseda položaj tik pod direktorjem in predsednikom Leijem Chenom. Na spletni strani Temu.com sicer nikjer ni navedeno njeno kitajsko poreklo. Uradni sedež podjetja je v Dublinu, prestolnici Irske. Foto: Shutterstock

To naj bi aplikacija Temu po navedbah arkansaškega tožilca počela na skrivaj. Uporabnikom naj namreč ne bi bilo razkrito, da ima aplikacija kitajskega trgovca dostop do tako rekoč celotne vsebine njihove naprave vključno s stiki, sporočili, lokacijo, fotografijami in videoposnetki, nameščenimi aplikacijami, trdi Griffin.

Kot je razvidno iz tožbe, nezaupljivost tožilca Griffina podžiga tudi dejstvo, da je podjetje PDD Holding tudi lastnik ene največjih spletnih trgovskih platform na svetu, kitajskega Pinduoduo. Tega je Google pred leti izločil iz trgovine z aplikacijami Google Play, saj je vseboval zlonamerno programsko opremo. Ta naj bi bila sicer namenjena zgolj vohunjenju za kitajskimi uporabniki. Tudi zaradi tega je ameriška vlada Temu lani oklicala za potencialno grožnjo osebnim podatkom uporabnikov.

Temu vse obtožbe zavrača in jih označuje za neutemeljene.

