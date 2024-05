Oblasti v južnokorejski prestolnici Seul so danes sporočile, da so v otroških čevljih, ki jih prodaja kitajski spletni trgovec Shein, odkrili strupene snovi v količinah, ki so za več stokrat presegle dovoljene vrednosti. Med pregledom izdelkov v ponudbi so ugotovili presežne vrednosti formaldehida in ftalatov, ki so lahko škodljivi zdravju.

Oblasti v Seulu so prejšnji mesec začele objavljati raven strupenih snovi v izdelkih kitajskih spletnih trgovcev, ki so v Južni Koreji kot tudi drugod po svetu postali priljubljeni zaradi nizke cene.

Od osmih otroških izdelkov v ponudbi spletnega trgovca Shein, ki so jih analizirali med inšpekcijskimi pregledi, vključno s čevlji in torbami, so uradniki v sedmih izdelkih odkrili strupene snovi z vsebnostjo formaldehida in ftalatov, ki je bila mnogo višja od dovoljene.

Skoraj pol testiranih izdelkov vsebovalo strupe

En par otroških čevljev je vseboval formaldehid, ki je za 1,8-krat presegal dovoljeno mejo, drugi pa 428-krat več ftalatov od dovoljenega. Tri torbe so vsebovale kar 153-krat več ftalatov od dovoljene mere, so sporočile oblasti v Seulu.

Od 93 doslej testiranih izdelkov jih je okoli 40 oziroma 43 odstotkov vseh izdelkov, vsebovale strupene snovi, so navedli.

Ftalati se pogosto uporabljajo za mehčanje plastike, najdemo pa jih v številnih izdelkih, vključno s posodo, izdelki za osebno nego in igračami. Že desetletja je znano, da povzročajo hormonske motnje in jih povezujejo z debelostjo, boleznimi srca, nekaterimi vrstami raka in težavami s plodnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osupljivo nizke cene, vprašljivi varnostni standardi

Na Kitajskem ustanovljeni spletni velikani Shein s sedežem v Singapurju je v zadnjih letih postal zelo priljubljen po vsem svetu, saj ponuja širok izbor trendovskih oblačil in dodatkov po osupljivo nizkih cenah.

Porast povpraševanja pa je privedla tudi do povečanega nadzora njegovih poslovnih praks in varnostnih standardov, tako v Evropski uniji kot tudi v Južni Koreji. Oblasti v Seulu izvajajo tedenske inšpekcije izdelkov, ki jih prodajajo spletne platforme, kot so Shein, Temu in AliExpress.

V Seulu so kitajske platforme pozvali, naj ustavijo prodajo spornih izdelkov in javnosti omejijo dostop do njih, poroča španska tiskovna agencija EFE.