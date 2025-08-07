Birokrati EU odločajo tudi, kako močno lahko svetijo televizorji

Med množico zmedenih in povprečnemu človeku težko razumljivih direktiv Evropske unije izstopa tudi uredba o omejevanju svetlosti televizorjev. Cilj te je zmanjšanje celotne porabe energije.

Bruselj z uredbo omejuje tudi svetlost televizorjev, poroča Index. Zgodba sicer ni nova, vendar se o njej v javnosti ni govorilo toliko kot o prepovedi uporabe plastičnih slamic ali neločljivih zamaškov na plastenkah.

Evropski birokrati so namreč že leta 2019 sprejeli direktivo 2019/2021 o ekološkem načrtovanju elektronskih zaslonov, ki je sicer del širše direktive o ekološkem načrtovanju (Ecodesign Directive). Ta predpis določa cilje za okolju prijazno zasnovo številnih vrst izdelkov, ki porabljajo energijo – več kot 40 skupin, od gospodinjskih aparatov (pralni stroji, hladilniki, sušilci) do industrijskih naprav (črpalke, kotli, toplotne črpalke).

Direktiva o zaslonih je bila torej sprejeta leta 2019, vendar je v veljavo stopila šele leta 2021. Bruselj je leta 2023 vpeljal še dodatno zaostritev pravil in znatno znižal najvišjo dovoljeno porabo energije za televizorje v tovarniško nastavljenem načinu delovanja.

Kaj določa uredba?

Vsak nov televizor ali monitor mora imeti tovarniško nastavljen eko način, v katerem je svetlost močno omejena, da zadosti zahtevam o energijski učinkovitosti. Čeprav imajo televizorji ekrane z različnimi resolucijami (HD, 4K, 8K) in tehnologijami (najpogosteje LED in OLED), pravila Bruslja veljajo za vse mogoče kombinacije.

Omejitve porabe energije so izražene kot indeks energijske učinkovitosti (EEI), ki se izračuna glede na površino in resolucijo zaslona. Večji in ostrejši zaslon lahko porabi nekoliko več energije, a še vedno mora ostati znotraj določenih meja. Manjši televizorji, na primer s HD-ločljivostjo, imajo še strožje omejitve.

EU: Velik energetski prihranek

Po ocenah EU je ta direktiva že v letu 2020 prinesla prihranek 20 teravatnih ur (TWh) elektrike. Do leta 2030 naj bi prihranek dosegel kar 51 TWh letno – približno odstotek celotne takratne porabe elektrike v EU, kar ustreza porabi vse Grčije.

To pomeni konkretne prihranke tudi za gospodinjstva. Državljani EU naj bi skupaj že prihranili več kot 4 milijarde evrov letno, do leta 2030 pa naj bi ta številka dosegla skoraj 13 milijard evrov letno. Po teh ocenah današnji televizorji za prikaz enake slike porabijo kar osemkrat manj elektrike kot v 90. letih.

Kritike: Omejevanje izbire, zaviranje inovacij

Kljub prihrankom uredba ni brez kritik. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da močno omejuje izbiro potrošnikov, zavira inovacije in spodbuja selitev razvojnih oddelkov iz Evrope.

Portal Tvfindr navaja številne negativne posledice te uredbe, med drugim tudi morebitno razočaranje potrošnikov zaradi zmanjšane kakovosti slike ali manjših možnosti pri nakupu.

Televizorji 8K v težavah

Že pred sprejetjem uredbe so strokovnjaki opozarjali, da bi televizorji 8K lahko izginili s trga. Gre za premium naprave z izjemno ločljivostjo in realistično sliko, a tudi visoko porabo energije.

Večina uporabnikov lahko sicer svetlost ročno zviša, a proizvajalci pogosto te nastavitve skrijejo globoko v menijih. Pri televizorjih 8K je to še večji problem, saj so ti zaradi gostote slikovnih točk in zapletenosti obdelave slike izjemno zahtevni glede porabe energije.

FlatpanelsHD je izračunal, da večina televizorjev 8K (tako LCD kot OLED) težko dosega meje porabe, ki jih zahteva uredba. Tovarniško nastavljen eko način pri teh modelih pogosto močno zmanjša svetlost – z običajne vrednosti 50 na samo 8 ali 15.

Upad prodaje in zahteve po izjemah

Prodaja televizorjev 8K je vrhunec dosegla leta 2022 (400 tisoč enot), nato pa padla za 35 odstotkov v 2023 in 45 odstotkov v 2024. Ross Young iz podjetja Counterpoint Research je za Yahoo Tech povedal, da je "evropska uredba pomembno prispevala k upadu priljubljenosti teh televizorjev".

Samsung je sicer pri EU lobiral za izjemo za televizorje 8K, a Evropska komisija ni popustila. Namesto tega je podjetje prilagodilo tovarniške nastavitve – svetlost v eko načinu je bila močno znižana, kar je vplivalo na vizualno izkušnjo.

EU uničuje prihodnost televizije?

Portal The Point Online je v članku "Evropska unija bo uničila prihodnost televizorjev" zapisal, da te odločitve kažejo, kako zelo so evropski politiki in birokrati odtujeni od resničnosti in trgov, ki jih s svojimi odločitvami neposredno prizadenejo.

"EU želi uvesti omejitve, ki v praksi skoraj popolnoma preprečujejo nadaljnji razvoj televizijske tehnologije," so zaključili.