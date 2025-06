Od marca več kot 190 ur brezplačne elektrike – tako lahko prihranite

Foto: BISOL Energija

Vas skrbi, koliko boste v prihajajočem poletju odšteli za hlajenje s klimatsko napravo? Čez dan, ko je najbolj vroče, so urne cene elektrike nizke, pogosto tudi negativne. Tisti, ki elektriko plačujejo po urnih cenah, lahko s prižiganjem klimatske naprave takrat, ko jo najbolj potrebujejo, celo znižujejo svoj mesečni račun.

Takšen sodobni nakup elektrike po dinamičnih urnih cenah slovenski uporabniki šele spoznavajo, v Zahodni Evropi in Skandinaviji pa je že močno uveljavljen.

Pri podjetju BISOL Energija, ki gospodinjstvom omogoča dostop do veleprodajnih urnih cen, povejo, da uporabniki paketa DINAMIČNI v povprečju plačajo manj že brez prilagajanja porabe. Prihranek lahko povečajo z zamikom večje porabe, npr. pralnega in sušilnega stroja, v ure cenejše elektrike.

Cene elektrike niso nizke samo ponoči ali ob koncih tedna. Dnevno gibanje cen elektrike se oblikuje glede na letni čas, velja pa, da je ta ob delavnikih vedno cenejša med jutranjo in večerno konico.

Od marca smo zaradi višjih temperatur in obilja sonca čez dan priča še posebej nizkim cenam, ki so pogosto blizu ničle ali pa celo negativne. Zadnje pomenijo, da je v omrežju presežek energije – ker s porabo razbremenite omrežje, ste zanjo celo plačani.

Graf cen elektrike lahko spremljate brezplačno. Foto: BISOL Energija

Poleg stroška klimatske naprave, ki je najbolj aktualen poleti, se dinamične cene elektrike čez leto izplačajo pri gospodinjskih opravilih. Uporaba pralnega, sušilnega in pomivalnega stroja v urah cenejše elektrike močno zniža račun. Če med delavniki niste doma, pri BISOL Energiji priporočajo funkcijo časovnega zamika ali premik večje porabe na konec tedna, ko so cene nižje ves dan.

Prav tako so dinamične cene dobra izbira, če delate od doma, saj je elektrika med običajnim delovnim časom nizka, ali pri polnjenju električnih vozil, ki jih lahko napolnite skoraj brezplačno.

Uporabnik BISOL Energije na paketu DINAMIČNI je pri mesečni porabi 485 kilovatnih ur dosegel mesečno obračunsko ceno 0,057 evra na kilovatno uro. Ta cena že vključuje pribitek, ki pokriva stroške poslovanja dobavitelja in znaša 0,0013 evra na kilovatno uro. Mesečni strošek električne energije je bil v tem primeru 27,46 evra brez DDV.

Primerjajmo ta znesek z mesečnim stroškom pri enaki porabi po najugodnejšem fiksnem ceniku v Sloveniji. Na paketu FIKSNI Z VEZAVO (prav tako dobavitelja BISOL Energije; enotna tarifa: 0,105 €/kWh) bi mesečni strošek električne energije znašal 50,93 evra.

Prednost dinamičnih cen v primerjavi s klasičnimi fiksnimi ceniki je, da plačate natanko toliko, kot porabite. S fiksnimi ceniki skušajo dobavitelji dolgoročno predvideti dogajanje na dnevni borzi z električno energijo. V praksi nihče nima kristalne krogle, s katero bi zanesljivo napovedal cene za več mesecev ali let vnaprej. Občutek varnosti, ki ga tako dobite, ima svojo ceno – ki je z urnimi cenami ne plačate.

Brezplačna orodja za spremljanje cen

Cene elektrike v živo lahko spremljate brezplačno. Na grafu so označena cenejša obdobja, prikazuje pa tudi zgodovinske cene in cene za en dan vnaprej. Poleg cen pod grafom vidite tudi časovne bloke novega omrežninskega sistema, ki niso odvisni od izbire dobavitelja elektrike in ne vplivajo na energijski del položnice, pomagajo pa ustvariti celotno sliko.

Da ne zamudite najnižjih cen, se lahko na isti strani naročite na dnevno obveščanje prek elektronske pošte.

Za spremljanje porabe in transparenten obračun pri BISOL Energiji mesečnemu računu dodajo natančen povzetek porabe.