Čudežna bakterija spremeni odpadno plastiko v priljubljeno zdravilo

Odpadna plastika, ki se v naravi razgrajuje dolgih od sto do 500 let, je povsod okrog nas in obremenjuje naše okolje, čeprav jo znamo in zmoremo reciklirati, tako zbrano plastiko pa ob znatni porabi energije tudi predelati v nove izdelke.

Zlasti nevarna je mikroplastika, ki najde svoj pot do organizmov v morjih in oceanih, s tem pa posredno tudi v naša telesa, kar je le še en razlog, zakaj sta vsak ukrep in vsak dosežek, ki zmanjšata količino odpadne plastike, še kako dobrodošla.

Doktorski študent na edinburški univerzi preverja rast kulture bakterij E. coli. Foto: The University of Edinburgh

Tri muhe na en mah

Škotski znanstveniki so razvili metodo, s katero genetsko spremenjena bakterija Escherichia coli (E. coli) razgradi plastiko PET (polietilen tereftalat), iz katere se množično izdelujejo plastenke. To na prvi pogled morda niti ni velik dosežek, saj se plastenke iz PET že zdaj uspešno reciklirajo v znatnem obsegu, a danes običajni procesi za to porabljajo velike količine energije in posledično fosilnih goriv. Ti postopki pa niso le energetsko potratni, temveč tudi proizvajajo izpuste ogljikovega dioksida.

Druga velika prednost ustvarjalne škotske metode je, da njihov novi proces s spremenjeno bakterijo deluje že pri sobni temperaturi brez zahtev po zunanji energiji in brez ogljičnih izpustov. In še tretji veliki plus: produkt te metode je paracetamol, učinkovina zelo pogosto uporabljenega protibolečinskega zdravila, za katero se včasih zdi, da ga ne morejo proizvesti toliko, kolikor ga je človeštvo sposobno porabiti.

Molekula paracetamola, učinkovine, ki jo zelo pogosto uporabljajo za lajšanje bolečin. Foto: Shutterstock

Pridne bakterije

Nova metoda se začne s kemično obdelavo odpadnih plastenk PET do stopnje, na kateri nalogo prevzamejo genetsko spremenjene bakterije E. coli. Te plastiko PET spremenijo v tereftalno kislino, ki se spremeni v poseben substrat, na katerem bakterije lahko učinkujejo naprej.

Naslednji korak je kemična reakcija, v kateri nastane paraaminobenzojska kislina (PABA), ki je med drugim surovina pri proizvodnji številnih zdravil, vključno s paracetamolom. Za to zaključno pretvorbo poskrbijo genetsko spremenjene bakterije E. coli. Celoten proces so znanstveniki univerze v Edinburgu objavili v strokovni reviji Nature Chemistry.

Bakterija E. coli Foto: Shutterstock

Hitro, učinkovito, trajnostno in še bolj obetavno

Dobrih novic še ni konec. Celoten proces traja presenetljivo hitro, saj od začetne razgradnje plastike do nastanka paracetamola ne mine niti en dan, kar je še ena odlična prednost poleg energetske in okoljske prijaznosti. Proces je tudi zelo učinkovit, saj se v paracetamol spremeni več kot 90 odstotkov izhodiščne razgrajene plastike PET.

Postopek je za zdaj na voljo le v laboratorijskih količinah, a so škotski znanstveniki prepričani, da ga lahko razvijejo tudi do komercialnih razsežnosti. V ta namen se, kot so zapisali, že pogovarjajo z velikimi podjetji s področja kemije in farmacije, kot je AstraZeneca. Če jim bo to uspelo, bo to brez dvoma velika zmaga za naša trajnostna in okoljska prizadevanja. Lahko pa, da nam bakterije in mikroorganizmi skrivajo še kakšne svoje zmogljivosti, ki nam bodo pomagale pri čiščenju edinega planeta, ki ga imamo, in morda obenem tudi pri učinkovitejši proizvodnji zdravil, ki jih uporabljamo.