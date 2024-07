Madžarski premier Viktor Orban je prispel v Moskvo

Madžarski premier, čigar država je z julijem prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, je v torek nenapovedano obiskal Kijev, kjer je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo.

Orban: Miru v Ukrajini ne morem vzpostaviti iz udobnega naslonjača v Bruslju

Še pred prihodom v Moskvo je Orban poudaril, da se miru v Ukrajini ne more vzpostaviti iz udobnega naslonjača v Bruslju. "Čeprav rotirajoče predsedstvo Svetu EU nima mandata za pogajanja v imenu EU, ne moremo sedeti in čakati, da se vojna čudežno konča. Služili bomo kot pomembno orodje pri prvih korakih k miru. To je namen naše mirovne misije," je še zapisal na omrežju X.

Orban sicer velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine znotraj EU. Hkrati je madžarski premier načelno nasprotoval tudi sankcijam EU proti Rusiji, ki pa jih ni blokiral.

V Bruslju zagotavljajo, da Orbanov obisk v Moskvi ne poteka v imenu EU

Madžarski premier Viktor Orban na obisku v Moskvi ne bo zastopal Evropske unije, je danes izjavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Podobno je že v četrtek dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je danes opozorila, da popuščanje ne bo ustavilo Rusije.

"Madžarska bo do 31. decembra 2024 predsedovala Svetu EU. To pa ne vključuje zunanjega zastopanja unije, za kar je na ravni voditeljev držav ali vlad pristojen predsednik Evropskega sveta, na ministrski ravni pa visoki zunanjepolitični predstavnik unije," je pojasnil Borrell.

Ob tem je zatrdil, da obisk madžarskega premierja poteka izključno v okviru dvostranskih odnosov med Madžarsko in Rusijo, so sporočili iz evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Orban ni prejel nobenega pooblastila na ravni EU za obisk Moskve, je nadaljeval in poudaril, da je stališče Bruslja glede vojne v Ukrajini znano. "To stališče izključuje uradne stike med EU in predsednikom Putinom. Madžarski premier tako ne zastopa EU v nobeni obliki," je še dodal.

Podobno je že v četrtek dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je poudaril, da predsedstvo EU nima pristojnosti, da bi se v imenu unije pogovarjalo z Rusijo. Spomnil je, da je stališče Evropskega sveta v odnosu do vojne v Ukrajini jasno. "Rusija je agresor, Ukrajina je žrtev. Nobena razprava o Ukrajini ne more potekati brez Ukrajine," je dodal.

Von der Leyen pa je danes v odzivu na Orbanov obisk Moskve poudarila, da popuščanje ne bo ustavilo ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Le enotnost in odločnost bosta utrli pot do celovitega, pravičnega in trajnega miru v Ukrajini," je še zapisala na omrežju X.

Orban je danes prispel na obisk v Moskvo, kjer se bo sestal s Putinom. V ospredju obiska bo iskanje rešitev za končanje vojne v Ukrajini.

