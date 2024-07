"Postopoma se vračam na delo in upam, da bom kmalu dovolj zdrav, da bom lahko v celoti opravljal naloge na položaju, na katerega so me izvolili Slovaki," je dejal Fico, ki namerava voditi sredino sejo vlade.

Da bi se izognil novinarjem, je prišel skozi stranska vrata

Na današnjo sejo je Fico po navedbah slovaških medijev prišel skozi stranska vrata, da bi se izognil novinarjem, se pa je oglasil na družbenem omrežju Facebook. "Dragi napredni liberalni mediji in opozicija, opravičujem se, da sem preživel, vendar sem se vrnil," je zapisal premier, ki poleg madžarskega kolega Viktorja Orbana velja za najtesnejšega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v EU.

Pretekli konec tedna je Fico že opravil prvi nastop v javnosti, odkar je bil 15. maja tarča strelskega napada, po katerem je zaradi hudih poškodb dolgo okreval. V govoru je pozdravil Orbanov obisk v Moskvi in dejal, da bi se mu z veseljem pridružil, če bi bilo njegovo zdravstveno stanje boljše.

Trenutno si Fico pri hoji pomaga z berglami, vidno pa je tudi shujšal.