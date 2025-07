Lando Norris je prvič dobil domačo dirko. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je prvič dobil britansko veliko nagrado, kar je njegova osma zmaga v formuli 1. Ko je prečkal ciljno črto, je zakričal od veselja "Uspelo nam je!" je bil prek radijske zveze na robu solz ob prvih besedah svojemu inženirju. "To so sanje, da zmagaš doma. Hvala, McLaren." V cilju 12. dirke sezone je bil sedem sekund pred Oscarjem Piastrijem (McLaren). Še naprej vodilni v prvenstvu (samo še za osem točk) je zmago zapravil s kaznijo desetih sekund. Za varnostnim avtomobilom je nevarno zavrl in bil zato kaznovan. In tako je Avstralec izgubil vodstvo ter zmago. "O tem raje ne bom preveč govoril, da ne bom v težavah."

"To je res zelo lep dan. O takšnih stvareh sem vselej sanjal ter jih skušal uresničiti. Poleg osvojitve prvenstva je to po mojem mnenju eden najlepših občutkov v dirkaški karieri. Čutim ponos. Res sijajna dirka, stresna kot vedno, a podpora navijačev mi je še kako pomagala. Veliko po začetku dirke ne moreš razmišljati, edino pravilo je bilo kot vselej, 'ne česa zaj...'," je v prvi izjavi po dirki dejal zmagovalec Norris.

Nico Hülkenberg in Lance Stroll sta največ profitirala s prvim postankom v pravem trenutku. Foto: Reuters Silverstone je ponudil klasično britansko vreme: sonce, dež, sonce, dež, sonce. Dirkali so na mokri in suhi stezi, trenutek za menjavo pnevmatik je bil ključen. In tako je za senzacijo poskrbela Sauberjeva ekipa. Nico Hülkenberg je bil v zadnji štartni vrsti, a je prišel do tretjega mesta (pol minute zaostanka). In to na svoji že 239. dirki v kraljici avtomotošporta. "Ne vem, če sem dojel, kam mi je uspelo," je 37-letni Nemec dejal po radijski zvezi in zajokal. V zadnjih krogih, ko se je steza že osušila, je uspel zadržati minimalno prednost pred Lewisom Hamiltonom (Ferrari), ki tako tudi na domači dirki, kjer je že devetkrat zmagal, ostal brez prvič stopničk s svojo novo ekipo.

Nico Hülkenberg je le dočakal prvo uvrstitev na zmagovalni balkon. Dober obet tudi za Audi, ki prevzema ekipo Sauber. Foto: Reuters

VN VB, Silverstone:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren) +6,8

3. Nico Hülkenberg (Sauber) +34,7

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +39,8

5. Max Verstappen (Red Bull) +56,7

6. Pierre Gasly (Alpine) +59,8

7. Lance Stroll (Aston Martin) +60,6

8. Alex Albon (Williams) +64,1

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +65,8

10. George Russell (Mercedes) +70,6

11. Oliver Bearman (Haas) +72,0

12. Carlos Sainz (Williams) +76,6

13. Esteban Ocon (Haas) +77,3

14. Charles Leclerc (Ferrari) +84,4

15. Juki Cunoda (Red Bull) +1 krog

Odstop: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)



Skupni seštevek (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 234 točk

2. Lando Norris (McLaren) 226

3. Max Verstappen (Red Bull) 165

4. George Russell (Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 46

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 23



1. McLaren Mercedes 460 točk

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 172

5. Williams Mercedes 59

6. Sauber Ferrari 41

Lewis Hamilton ostaja brez prvič stopničk s Ferrarijem. Foto: Reuters Največja osmoljenca dirke sta bila Max Verstappen (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari). Nizozemec je štartal s prvega mesta, a ga je Piastri kmalu prehitel, pozneje pa se je zavrtel ob letečem štartu in nazadoval na 10. mesto. V zadnjih krogih se je vendarle prebil vsaj na peto mesto, a se ves čas pritoževal nad dirkalnikom. Prava katastrofa pa je bila dirka za Monačana. Odločili so se za štart iz boksov z gumami za suho stezo. Tudi drugi postanek so izvedli v napačnem času (steza še ni bila dovolj suha), na stezi pa je tudi sam delal napake. In končal na 14. mestu. Že po kvalifikacijah je bil besen nad nas sabo.

Eno samo točko je osvojil Mercedes, tudi oni niso imeli sreče ob varnostnem avtomobilu (dvakrat je zapeljal na stezo) in menjavah pnevmatik. George Russell je bil 10., Andrea Kimi Antonelli je odstopil. Še enkrat več pa je bila dirka popolna polomija za Jukija Cunodo (Red Bull), ki je v cilj prišel kot zadnji, 15.

Svetovno prvenstvo se čez tri tedne nadaljuje v belgijskem Spaju. Tam bo na sloviti stezi na sporedu tudi tretji šprint sezone.

Kako se je razpletala VN VB



CILJ! Norris je prvič dobil VN VB. Krik velja za mladega Britanca. "Uspelo nam je!" na robu solz prek radijske zveze. "To so sanje, da zmagaš doma. Hvala, McLaren." Hulkenberg pa je na 239. dirki prvič na zmagovalnem balkonu. "Ne vem, če sem dojel, kam mi je uspelo," pa je dejal Nemec in zajokal.



Predzadnji krog: McLaren je pred dvojno zmago, Sauberjeva ekipa pa nervozno pričakuje stopničke s Hulkenbergom. Po napaki Strolla je eno mesto pridobil Verstappen.



Še 4 krogi: Hamilton je povečal zaostanek za Hulkenbergom, sedem sekund. Nemcu se obetajo prve stopničke v karieir, na 239 dirki!



Še 6 krogov: 1. Norris, 2. Piastri +4,3, 3. Hulkenberg +26,8, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Albon, 10. Russell



Še 7 krogov: Kot zadnji na gume za suho stezo Norris. Na stezo se vrača na prvem mestu in je na poti do svoje osme zmage, prve v Silverstonu.



Še 8 krogov: V bokse Piastri, ki je obenem odslužil še 10 sekund kazni. Po postankih bo tako vodstvo prevzel Norris.



Še 9 krogov: Hulkenberg, Leclerc in Albon naslednja v boksih. Brez postanka samo še McLarna, ki pa imata veliko prednost.



Še 10 krogov: Hamiltonu prehitevanje ni uspelo in pelje na menjavo pnevmatik. Za njim v bokse še Stroll, Verstappen in Sainz.



Še 11 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,4, 3. Hulkenberg +32,5, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Leclerc, 9. Sainz, 10. Albon



Še 12 krogov: Alonso in Russell "plešeta" z gumami za suho stezo. A oba z nekaj sreče nadaljujeta. Medtem je z agresivnim manevrom Leclerc prehitel Sainza.



Še 13 krogov: Naslednji po gume za suho stezo Russell. Torej sedmi in osmi sta prva tvegala z menjavo pnevmatik.



Še 14 krogov: Hamilton je ujel Hulkenberga. Steza je že skoraj suha. Alonso pa se je kot prvi odločil za gume za suho stezo.



Še 16 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,9, 3. Hulkenberg +29,4, 4. Hamilton, 5. Stroll, 6. Gasly, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Verstappen, 10. Sainz, 11. Leclerc, 12. Albon



Še 17 krogov: Vodstvo dirke je omogočilo uporabo DRS, saj je steza že skoraj suha. In Hulkenberg je takoj prehitel Strolla. Takoj zatem pa še Hamilton. Prehiteva pa tudi Verstappen, mimo Sainza na deveto mesto.



Še 20 krogov: Hulkenberg je že tik za Strollom. Boj za tretje mesto. Za oba bi bil to izjemen dosežek. Se jima pa približuje Hamilton.



31. krog: 1. Piastri, 2. Norris +3,2, 3. Stroll +20,5, 4. Hulkenberg, 5. Hamilton, 6. Gasly, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Verstappen, 11. Albon, 12. Leclerc



30. krog: Hamilton je vendarle prehitel Gaslyja. Publika navdušena.



28. krog: Hamilton znova napada Gaslyja za peto mesto. Verstappen se pritožuje, da je dirkalnik tako počasen, da ne more slediti Sainzu.



27. krog: Hamilton je prehitel Russlla. Dež je medtem ponehal.



26. krog (polovica dirke): 1. Piastri, 2. Norris +3,7, 3. Stroll +14,9, 4. Hulkenberg, 5. Gasly, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Verstappen, 11. Albon, 12. Leclerc



25. krog: 10 sekund kazni za Piastrija (nevarna vožnja za varnostnim avtomobilom).



24. krog: Gasly za sabo zadržuje Hamiltona in Russlla. Manjša napaka Hamiltona in prehitel ga je Russell.



23. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Stroll, 4. Hulkenberg, 5. Gasly, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Verstappen, 11. Albon, 12. Leclerc



22. krog: Verstappen zdaj v boju z Albonom za 10. mesto. Piastri pa pod preiskavo, ker je za varnostnim avtomobilom preveč zavrl.



21. krog: Varnostni avto se je umaknil, leteči štart. Verstappen se je zavrtel in izgubil osem mest. Dvojno vodstvo McLarna.



20. krog (varnostni avto): 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Stroll, 5. Hulkenberg, 6. Gasly, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Sainz, 11. Albon, 12. Leclerc



18. krog: V ozadju trčenje Hadjarja. Vanj je zadel Antonelli. Vidljivost jezelo slaba. Znova je na stezi varnostni avto.



17. krog: Varnostni avto se je umaknil. Dež je malo pojenjal.



16. krog: Še naprej je na stezi varnostni avto. Prav neverjetno, kako se je z dvema postankoma na četrte mestu znašel Stroll.



15. krog (varnostni avto): 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Stroll, 5. Hulkenberg, 6. Gasly, 7. Ocon, 8. Hamilton, 9. Russell, 10. Alonso, 11. Sainz, 12. Albon, 13. Cunoda, 14. Leclerc, 15. Antonelli, 16. Hadjar, 17. Bearman



14. krog: Dež je tako močan, da je vodstvo dirke na stezo poslalo varnostni avto. Vsi so še na gumah za delno mokro stezo. Leclerc je sekal enega od zavojev, pravi, da mu je voda prišla za vizir in ni videl ničesar.



13. krog: Piastri ima kar 13 sekund prednosti pred Verstappnom. Norris se je znova prilepil na zadek njegovega dirkalnika.



13. krog: Dež je vse močnejši. Piastri, Verstappen in Norris so prvi trije, za njimi pa se vrstni red neprestano spreminja.



12. krog: Tudi najboljši na prvi postanek, še enkrat so izbrali gume intermediate. Dolg postanek za Norrisa in Verstappen ga je prehitel nazaj.



11. krog: Verstappna je prehitel še Norris. Navdušenje na tribunah.



10. krog: Spet je začelo deževati. Piastri zdaj najhitrejši, Antonelli je drugič v boksih, nadeli so mu gume za delno mokro stezo.



8. krog: Lepo prehitevanje, Piastri je novi vodilni. V ozadju pa lep dvoboj Antonelli - Leclerc. Vozniki na gumah za suho stezo so zdaj hitrejši od vodilnih.



8. krog: Piastri napada Verstappna. Lahko bi dirkal hitreje.



7. krog: Čez 10 minut napovedujejo nove padavine.



6. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +0,6, 3. Norris +3,2, 4. Hamilton, 5. Gasly, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Albon … 13. Antonelli, 14. Russell, 15. Leclerc (ti so z gumami za suho stezo)



4. krog: Verstappen je sekundo pred Piastrijem, Norris in Hamilton zaostajata tri sekunde. Del steze je že suh, del še moker.



3. krog: Antonelli je šel v bokse po gume za suho stezo.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Gasly, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Antonelli, 9. Albon, 10. Cunoda … 14. Russell, 15. Leclerc, 16. Hadjar, 17. Bortoleto, 18. BEarmn (ti so na gumah za suho stezo) … odstop Lawson in Colapinto



Štart! Dobro je potegnil Piastri, a vseeno Verstappen prvi v prvi zavoj. Hamilton za tretje mesto napada Norrisa.



Leclerc po krogu za ogrevanje v bokse po gume za suho stezo in bo tako začel dirko iz boksov.



Krog za ogrevanje. Vsi dirkači so na pnevmatikah za delno mokro stezo (intermediate).



Še 5 min do štarta: Pred 20 minutami je nehalo deževati, ta hip sije sonce, po 15 krogih pa je napovedano novo deževje.



Štartna vrsta (52 krogov): 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Alonso, 8. Gasly, 9. Sainz, 10. Antonelli

Verstappen izenačil Vettla, Hamilton sanjal 10. zmago

Max Verstappen je nagrado za "Pole position" dobil iz rok legendarnega nogometnega trenerja Joseja Mourinha. Foto: Reuters

Lewis Hamilton je vsaj sanjal svojo 10. zmago v Silverstonu. Foto: Reuters Nepregledna množica navijačev si sicer želi zmage enega od trojice, ki so na štartnih mestih od tri do pet: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). "Nocoj bom sanjal o zmagi," je po kvalifikacijah dejal sedemkratni prvak, ki doma prvič dirka s Ferrarijem.

"Mislim, da bo zelo zelo težko premagati McLarna in Maxa, a imamo željo in bomo naredili vse, da nam uspe." Ima največ navijačev, v garaži pa ga podpirata tudi brat in mama. Tu je zmagal že devetkrat. S petega štartnega mesta bo zanj težko. Menil je, da je bil sposoben vsaj prve vrste, a je v zadnjem hitrem krogu zaradi podkrmarjenja v 16. zavoju izgubil desetinko ali dve. "Zadovoljen sem, kako napredujemo. Gremo v pravo smer. Z inženirjem se vse bolje razumeva, torej z vidika, kako nastaviti dirkalnik. Z njim sem veliko bolj zadovoljen."