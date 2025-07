V petek Verstappen ni bil zadovoljen s svojim dirkalnikom. Foto: Reuters Max Verstappen je v preteklosti res že nekajkrat dejal, da bi celotno kariero odpeljal z Red Bullom. Prišel je iz njihove akademije in že po eni sezoni iz druge ekipe (Toro Rosso) napredoval v prvo (Red Bull). In spisal zgodovino s štirimi naslovi svetovnega prvaka in 65 zmagami. Ob slabših rezultatih na letošnjem prvenstvu, lanskih notranjih sporih v ekipi in odhodu dizajnerja Adriana Neweyja pa govorice, da utegne predčasno prekiniti pogodbo, ne potihnejo. Pri Mercedesu jih podžigata še šef ekipe Toto Wolff in George Russell, ki še naprej ni dobil nove pogodbe.

"Ljudje grozno veliko govorijo"

Christian Horner Foto: Reuters Verstappen ima sklenjeno pogodbo z Red Bullom do leta 2028. "Ljudje grozno veliko govorijo o tem, a najpomembnejši so odnosi med dirkačem in ekipo. In seveda je tukaj še pogodba. Nam je vse zelo jasno. Max je pri Red Bullu od začetka dirkaške kariere, vse uspehe je dosegel z Red Bullovimi dirkalniki in je pomemben del naše ekipe. Zaupa v ekipo in ljudi okoli sebe. Vedno bodo govorice, a mi vemo, kakšen je položaj. Ne moremo sicer vplivati na vse, a interno vemo, kje smo."

Hornerja so na novinarski konferenci še vprašali, kaj se bo zgodilo, če Verstappen vendarle odide, in ali imajo načrt B. S kom bi torej aktualnega prvaka zamenjali? Ker je ob njem sedel direktor McLarna Zak Brown, je Horner v šali odgovoril: "Oscar Piastri!"

In nadaljeval v resnejšem tonu: "Osredotočeni smo na naša trenutna dirkača in naše odnose. Max pa ima pogodbo do leta 2028. Že večkrat je dal jasno vedeti, da si želi kariero končati v Red Bullovem dirkalniku. To bi bilo nekaj posebnega. Na to smo osredotočeni, poskušamo preslišati govorice in se raje osredotočiti, da izboljšamo dirkalnik." Pred tednom dni je Verstappen prvič po 33 dirkah odstopil in izgubil stik z vodilnima dvema dirkačema sezone.