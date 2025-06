Carlos Sainz je z gorečimi zavorami odstopil že pred štartom. Foto: Reuters Na Red Bull Ringu, ki bo veliko nagrado Avstrije gostil vsaj še do leta 2041, je bilo dramatično že pred štartom, ko je na štartni vrsti obstal Carlos Sainz (Williams) in je bila štartna procedura prekinjena. Nato so mu še zagorele zavore in štart je bil prestavljen za 15 minut. Ko se je 11. dirka leta le začela, je Lando Norris (McLaren) dobro potegnil, zaprl na notranji strani Charlesa Leclerca (Ferrari) in s tem pomagal Oscarju Piastriju (McLaren), da je skočil na drugo mesto.

Lando Norris je pred prvim zavojem blokiral Charlesa Leclerca in McLaren je prišel do dvojnega vodstva že v prvi zavoj 70 krogov dolge VN Avstrije. Foto: Reuters

Max Verstappen je odstopil, prvič po 31 dirkah. Foto: Reuters V tretjem zavoju se je na zaviranju precenil Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki je trčil v Maxa Verstappna (Red Bull). Novinec se je lahko štirikratnemu prvaku samo opravičil. To je bil Nizozemčev prvi odstop po 31 dirkah (po lanski VN Avstralije), ko je vselej osvojil točke. V prejšnjih štirih šampionskih sezonah je odstopil samo štirikrat (samo šestkrat ostal brez točk). Dirka se je nato za Williams in Red Bull spremenila v popolno katastrofo, ko je Alex Albon parkiral v garaži z okvaro dirkalnika, Juki Cunoda pa je po trčenju v Franca Colapinta (Alpine) moral na menjavo prednjega krilca, pa še dobil je 10 sekund kazenskega pribitka. Končal je na zadnje, 16. mestu.

Lando Norris je zmagal tretjič letos. Foto: Reuters Pred prvimi postanki sta Norris in Piastri uprizorila dramatičen dvoboj za vodstvo in zmago. Dirkala sta kolo ob kolesu. Ko je Avstralec v enem od zavojem naredil napako na zaviranju, sta skoraj trčila. Po prvem postanku je razlika med njima narasla na pet sekund in Britanec je lahko mirneje vozil na prvem mestu. In pripeljal do svoje sedme zmage v formuli 1. Oba imata zdaj po sedem zmag. Norris je zaostanek 22 točk v skupnem seštevku za Piastrijem zmanjšal na 15.

VN Avstrije, Red Bull Ring:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren) +2,7

3. Charles Leclerc (Ferrari) +19,8

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +29,0

5. George Russell (Mercedes) +62,4

6. Liam Lawson (Racing Bulls) +67,7

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 krog

9. Nico Hülkenberg (Sauber) +1 krog

10. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 krog

12. Oliver Bearman (Haas) +1 krog

13. Pierre Gasly (Apine) +1 krog

14. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

16. Juki Cunoda (Red Bull) +2 kroga

Odstop: Alex Albon (Williams), Max Verstappen (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams)



Skupni seštevek (11/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 216 točk

2. Lando Norris (McLaren) 201

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 146

5. Charles Leclerc (Ferrari) 119

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 91

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 23

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 22



1. McLaren Mercedes 417 točk

2. Ferrari 210

3. Mercedes 209

4. Red Bull Racing Honda 162

5. Williams Mercedes 55

6. Racing Bulls Honda 29

Lawson in Bortoleto do dosežka kariere

Ferrarija sta bila blizu McLarnu samo v uvodnih krogih. Foto: Reuters Prave konkurence McLarnove dirkača nista imela, Leclerc je na tretjem mestu zaostal 20 sekund, Lewis Hamilton (Ferrari) na četrtem 30, George Russell (Mercedes), ki je pred 14 dnevi zmagal, pa na petem mestu že 62 sekund. Srebrna puščica ima pri visokih temperaturah (prek 30 stopinj) precej več težav z obrambo pnevmatik.

S šestim mestom je uspeh kariere dosegel Liam Lawson (Racing Bulls), ki je še zadnji zaostal manj kot krog. Bil je edini od Red Bullove četverice s točkami. Veteran Fernando Alonso (Aston Martin) je po dvoboju z novincem in svojim varovancem Gabrielom Bortoletom (Sauber) osvojil sedmo mesto. Brazilec je z osmim sploh prvič prišel do točk. Sauberjev uspeh je z devetim mestom dopolnil Nico Hülkenberg.

Gabriel Bortoleto je osvojil svoje prve točke v formuli 1. Sauber je izboljšal dirkalnik, kar je dober obet tudi za Audi. Foto: Reuters

Prvenstvo se že naslednji konec tedna nadaljuje v Silverstonu.

Kako se je razpletala VN Avstrije



CILJ. Norris je zmagovalec VN Avstrije. Dvojna zmaga McLarna, 20 sekund pred Ferrarijema in cela minuta pred Russllom. Prve točke za Bortoleta. Popolna ničla za Red Bull.



Predzadnji krog: Odličen dvoboj Alonso - Bortoleto. Za njima pa je s krogom prednosti Norris.



Še 3 krogi: Novinec Bortoleto, ki se mu obetajo prve točke v formuli 1, za sedmo mesto napada veterana Alonsa.



Še 4 krogi: 1. Norris, 2. Piastri +1,8, 3. Leclerc +19,8, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Lawson*, 7. Alonso*, 8. Bortoleto, 9. Hulkenberg, 10. Ocon (*taktika enega postanka)



Še 5 krogov: Razlika ostaja dve sekundi. Sta pa za cel krog prehitela že devetega Hulkenberga.



Še 8 krogov: Piastri je samo še sekundo in pol za Norrisom.



Še 10 krogov: Norris je manj kot tri sekunde pred Piastrijem. Ni še konec! Leclerc zaostaja 17 sekund, Hamilton 24, peti Russell pa že 48.



Še 14 krogov: 1. Norris, 2. Piastri +3,0, 3. Leclerc +15,9, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Lawson*, 7. Alonso*, 8. Hadjar, 9. Bortoleto, 10. Hulkenberg (*taktika enega postanka)



Še 16 krogov: Ko se je Piastri vrnil iz boksov, je naletel na krog zaostala Cunodo in Colapinta. Zapeljal je na travo, da je prišel pred Argentinca.



Še 17 krogov: Vodilni Norris je zapeljal na drugi postanek, krog pozneje bo še Piastri. S 15 sekundami prednosti bosta ostala pred Ferrarijema.



Še 19 krogov: Hamilton je bil zadovoljen s pnevmatikami, ni želel v bokse, a so ga vseeno poklicali na drugo menjavo.



Še 20 krogov: Norris ima varne štiri sekunde prednosti pred Piastrijem. Od prve četverice pa zdaj prvi na drugi postanek Leclerc.



Še 24 krogov: Russell na drugi postanek, Mercedesov dirkalnik pri tako visokih temperaturah ni kos niti Ferrariju. Imel je 20 sekund zaostanka.



Še 26 krogov: 1. Norris, 2. Piastri +3,5, 3. Leclerc +17,2, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Alonso, 10. Hadjar



Še 30 krogov: Mirnejši del dirke, je pa Piastri zaostanek za vodilnim s petih zmanjšal na tri sekunde. Ni še konec dvoboja za zmago.



Še 35 krogov (polovica dirke): 1. Norris, 2. Piastri +5,5, 3. Leclerc + 19,0, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Hulkenberg, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Bearman



34. krog: Cunoda je zaradi trčenja dobil še 10 sekund kazni. Alonso pa kot zadnji na edino menjavo pnevmatik.



33. krog: Dva kroga pred polovico dirke na prvi in očitno edini postanek peti Lawson. Brez postanka ostaja samo še zdaj peti Alonso.



30. krog: V boju za 12. mesto je optimistični Cunoda s pnevmatikami zataknil v Colapintov dirkalnik. Po postanku nadaljuje kot zadnji. Katastrofalna dirka za Red Bull.



29. krog: Po Leclercu je z Lawsonom in Alonsom, ki sta še brez postanka, je zdaj opravil še Hamilton. McLarna torej spet pred Ferrarijema.



28. krog: 1. Norris, 2. Piastri +6,5, 3. Leclerc +17,0, 4. Lawson*, 5. Alonso*, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Hadjar, 9. Hulkenberg, 10. Bortoleto (*brez postanka)



27. krog: V bokse še Hamilton in McLarna se vračata v vodstvo.



26. krog: S postankom je opravil Leclerc, v vodstvo vsaj za krog Hamilton.



25. krog: Piastri na postanek, štiri kroge za ekipnim kolegom. Vrnil se je za Norrisa. Začasno dvojno vodstvo Ferrarija.



23. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc +6,5, 3. Hamilton + 9,9, 4. Norris* +18,1, 5. Lawson, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Hadjar*, 9. Russell*, 10. Gasly* (*s postankom)



21. krog: Vodilni Norris na prvi postanek. Na stezo se je vrnil za Ferrarijema oziroma tik pred Bortoleta.



20. krog: V četrtem zavoju Piastri zelo pozen na zaviranju, blokirane zavore, komaj se je izognil trčenju v Norrisa.



19. krog: S postanki začenjajo tudi boljši, najprej v bokse peti Russell, ki je bil sedem sekund za Ferrarijema in 18 za McLarnoma.



18. krog: 1. Norris, 2. Piastri +0,6, 3. Leclerc +6,0, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Bortoleto, 7. Lawson, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Cunoda (odstop: Verstappen, Antonelli, Sainz, Albon)



17. krog: V garažo je parkiral Albon. Odstop še drugega Williamsa.



15. krog: Piastri je znova poskušal z napadi, a ostaja drugi.



14. krog: 1. Norris, 2. Piastri +0,8, 3. Leclerc +6,1, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Albon, 7. Bortoleto, 8. Lawson, 9. Alonso, 10. Ocon (odstop: Verstappen, Antonelli, Sainz)



11. krog: Kakšno dirkanje in dvoboj Norris - Piastri! Anglež za zdaj ostaja prvi.



10. krog: Piastri je v Norrisovem zavetrju, oba pa že skoraj pet sekund pred Leclercom. Težko bo kdo preprečil dvojno zmago McLarna.



8. krog: 1. Norris, 2. Piastri +0,6, 3. Leclerc +3,8, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Albon, 8. Bortoleto, 9. Lawson, 10. Alonso (odstop: Verstappen, Antonelli, Sainz)



5. krog: Russell nadaljuje z napadi na Hamiltona. Vrhunski dvoboj.



4. krog: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Albon, 8. Bortoleto, 9. Lawson, 10. Alonso (odstop: Verstappen, Antonelli, Sainz)



3. krog: Varnostni avto se je umaknil, dirka se nadaljuje. McLarna v vodstvu pred Leclercom, Russell je ostal za Hamiltonom.



Štart! Norris je pred prvim zavojem zaprl Leclerca in tega je prehitel Piastri. Dvojno vodstvo McLarna. Za prvimi tremi pa super dvoboj Russell - Hamilton. V tretjem zavoju pa trčenje Antonellija, ki se je uštel na zaviranju, v Verstappna. Konec dirke za oba. Varnostni avto.



Krog z ogrevanje. Drugič.



Nov krog za ogrevanje se začne ob 15.15. V boksih dirko spremlja tudi Jürgen Klopp.



Sainz je vendarle odpeljal s štarta, odpeljal krog in zapeljal v bokse, kjer so mu zagorele zavore. Ker so boksi blokirani, nov krog za ogrevanje in štart šele čez 10 minut.



Prekinjena štartna procedura, ker je na štartni vrsti še pred krogom za ogrevanje obstal Sainz (Williams). Dirkači so ustavili na štartni vrsti.



Krog za ogrevanje. Prvih devet je na rumenih pnevmatikah, 10. Gasly pa na mehkejših rdečih. Zaradi vročine naj bi bila v prednosti McLaren in Ferrari.



Štartna vrsta (71 krogov): 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Lawson, 7. Verstappen, 8. Bortoleto, 9. Antonelli, 10. Gasly



Še 20 min do štarta: Sončen in vroč dan na avstrijskem Štajerskem (30° C), na polnih tribunah tudi številni Slovenci. Čas je za 11. dirko sezone.

Leclerc pred štartom zapretil Norrisu

Charles Leclerc je dal Landu Norrisu vedeti, da mu ne bo lahko dobiti VN Avstrije. Foto: Reuters Pred 14 dnevi je McLarnu veliko nagrado Kanade pokvaril Mercedes, prvi in drugi v prvenstvu Oscar Piastri in Lando Norris nista bila na zmagovalnem odru. Na veliki nagradi Avstrije je McLaren znova najhitrejši, Norris je na prvem, Piastri pa na tretjem štartnem mestu. A na Red Bull Ringu želi biti Ferrari tisti, ki bi preprečil osmo zmago letos za papaja oranžne. "Vemo, da imamo običajno boljši dirkalnik za dirko kot za kvalifikacije, zato upam, da bom lahko še malo bolj pritisnil na McLarna," je po kvalifikacijah dejal Charles Leclerc, ki dirka za svojo deveto zmago v formuli 1, a prvo po lanskem Austinu.

Štartna vrsta na VN Avstrije na Red Bull Ringu:

"Običajno smo na dirki boljši"

Lewis Hamilton je bil na kvalifikacijah četrti. Foto: Reuters S četrtim kvalifikacijskim dosežkom in občutkom v dirkalniku, ki je vse boljši, je bil zadovoljen tudi Lewis Hamilton, ki s Ferrarijem še ni bil na stopničkah. "Ekipa je v tovarni trdo delala, da je sem pripeljala novo podvozje. Na treningih se je zdelo, da smo še precej zadaj, a smo veliko bližje in druga vrsta je fantastičen rezultat." Tudi sedemkratni svetovni prvak je moral tako kot Piastri in Max Verstappen (Red Bull) upočasniti v zadnjem hitrem krogu zaradi rumenih zastav, sicer bi bil še hitrejši, pravi. "Običajno smo na dirki boljši, zdaj smo napredovali še na kvalifikacijah. Upajmo, da lahko to unovčimo na dirki. Gremo v pravo smer."