Vse bolj je jasno: McLaren ima dva resna tekmeca

Prvi trening v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem je dobil George Russell, zmagovalec prejšnje dirke v Montrealu. Drugi je bil Max Verstappen in vse bolj se zdi, da bosta to dirkača, ki bosta v srednjem delu letošnje sezone formule 1 najresneje ogrožala ekipo McLaren, ki vodi tako v dirkaškem kot konstruktorskem seštevku. Na drugem treningu sta bila Lando Norris in Oscar Piastri vendarle najhitrejša.