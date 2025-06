Štirikratni svetovni prvak z Red Bullovo ekipo formule 1 Sebastian Vettel utegne postati naslednik Helmuta Marka. Dvainosemdesetletnik je že dve desetletji svetovalec Red Bulla in ima glavno besedo pri izbiri dirkačev za ekipi Red Bull in Racing Bulls. Nemec in Avstrijec sta se o tem že pogovarjala, vprašanje je samo, kdaj se bo Marko odločil oditi v pokoj.

Helmut Marko sam ni bil najbolj uspešen dirkač, je pa pred njegova ekipa nekdanje formule 3000 leta 1999 postala Red Bull Junior Team, kjer se še danes v nižjih serijah formul kalijo mladi dirkaški talenti pod pokroviteljstvom avstrijskega podjetja Red Bull. Od leta 2005 je Marko tudi svetovalec Red Bulla za obe ekipi v formuli 1, Red Bull in Racing Bulls (prej Toro Rosso oziroma Alpha Tauri). Mož iz Gradca, ki ima v lasti tudi štiri hotele v tem štajerskem mestu, ima z Red Bullom sklenjeno pogodbo do konca leta 2026. Takrat bo imel že 84 let. Če se vendarle odloči upokojiti, bi lahko njegov naslednik postal Sebastian Vettel, štirikratni svetovni prvak z Red Bullom (2010, 2011, 2012 in 2013).

Sebastian Vettel je lovorike osvajal z Red Bullom. Foto: AP / Guliverimage Zmagovalec 53 dirk formule 1 je za Toro Rosso in Red Bull vozil osem sezon, nato še za Ferrari, po dveh letih pri Aston Martinu pa se je po sezoni 2022 upokojil. Danes ima 37 let in je pred VN Avstrije, ki bo ta konec tedna na Štajerskem v Spielbergu oziroma Zeltwegu, priznal, da se je z Markom pogovarjal o možnosti, da ga nasledi. "S Helmutom se zelo dobro razumeva. Pogovarjala sva se o tem, ne sicer še zelo poglobljeno. Je pa to možno." Vettel sicer dvomi, da bo po naslednji sezoni Marko res pomahal formuli 1 v slovo. "Že nekajkrat je rekel, da bo nehal delati, pa je še vedno tu. Želim mu vse dobro in da bo še dolgo zraven. Je pa res, da vsakogar dobijo leta – in tudi on to ve. Mislim, da bo vedel, kdaj je čas, da se poslovi."