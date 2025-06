Charlesa Leclerca, dirkača Ferrarijeve ekipe formule ena, naj bi na ulicah domačega Monte Carla videli za volanom temnozelenega legendarnega ferrarijevega športnega kupeja 275 GTB iz leta 1965. Ta ima 3,3-litrski dvanajstvaljni motor z 280 konjskimi močmi, ki doseže do 258 kilometrov na uro. Bil je sploh prvi cestni ferrari s petimi prestavami. Takšnih z daljšim prednjim delom so izdelali samo 200. Za Ferrari ga je oblikovalo podjetje Pininfarina iz Torina. Še danes 275 GTB velja za enega najlepših avtomobilov vseh časov.

Ferrari 275 ima sicer tudi močno dirkaško zgodbo, saj so z njim leta 1965 osvojili tretje mesto na 24-urni dirki v Le Mansu. Leclerc ga je sicer prvič dobil v preizkus leta 2021. "To je res neverjeten avtomobil! Kakšno veselje ga je voziti. Zvok motorja je neverjeten. Občutek za volanom je izvrsten," je takrat dejal Monačan.

@Ferrari F1 driver Charles Leclerc swaps his $20 million Formula 1 car for a $2.5 million Ferrari 275 GTB, now part of his enviable car collection after sampling a restored example years back - https://t.co/Y6jQPPRIHt pic.twitter.com/fjEjlKupjk