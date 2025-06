Valtteri Bottas, nekdanji dirkač Williamsa, Mercedesa in nazadnje tri leta Sauberja, je po lanski sezoni ostal brez sedeža, saj se Audi, ki bo leta 2026 prevzel ekipo Sauber, ni odločil za njegove usluge. Zmagovalec desetih dirk v kraljici avtomotošporta se je tako vrnil k Mercedesu, a le v vlogi rezervnega voznika, ki bi tako letos uskočil na kakšno dirko, če George Russell ali Andrea Kimi Antonelli ne bi mogla nastopiti. Takrat je dejal, da kariere voznika formule ena še ni obesil na klin. "Nisem brez sedeža, ker bi se sam tako odločil. Nisem še opravil s formulo ena."

Neprestano se pojavljajo govorice, da je Bottas ob Sergiu Perezu in Micku Schumacherju kandidat za enega od dveh sedežev v novi ekipi Cadillac, a glede na njegovo objavo na Instagramu gre očitno res le za govorice. Finec je v videu pristopil k enoprostorcu znamke cadillac in se šalil: "O, je pa res lep sedež." Mož, ki ga je snemal, mu je odvrnil: "To je dober sedež." Bottas, seveda s kavbojskim klobukom, se je strinjal: "Ne bi se ga branil." Poudaril je še: "Oba sedeža sta prosta." Pa bi se usedel vanj? "Ne še." Pri tem se je smejal.

Ekipa pod imenom Cadillac bo postala 11. ekipa formule ena, druga ameriška po Haasu. V ozadju stojita proizvajalec avtomobilov General Motors in družina Andretti. Andrettiju je formula ena več let zapirala svoja vrata, a je slavna ameriška dirkaška družina zdaj vanjo le prišla. Lastnik ekipe je General Motors, izbrali pa so blagovno znamko Cadillac. Sprva bodo dirkali s Ferrarijevimi pogonskimi sklopi, a so obljubili, da bodo do leta 2030 razvili lastne. Ekipe ne bo vodil sam General Motors, temveč TWG Motorsports, ta pa je skupaj z Michaelom Andrettijem lastnik podjetje Andretti Global, ki že nastopa na več dirkaških tekmovanjih (indycar, formula E ...). TWG Motorsports je sicer podružnica TWG Global v solasti Marka Walterja, ki bo postalo tudi novi večinski lastnik košarkarske ekipe Los Angeles Lakers.