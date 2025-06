McLaren je na dirki v Montrealu ostal v senci Mercedesa. Po prvi zmagi v sezoni in četrti v karieri si je George Russell okrepil delnice za bogato novo pogodbo. Zdajšnja poteče po tej sezoni. Bi Mercedes raje Maxa Verstappna? Mlademu upu Kimiju Antonelliju se ne bo odrekel. Zdaj naj bi zanimanje za britanskega dirkača pokazal še Aston Martin. Russell na vse odgovarja mirno: "Moji načrti so precej jasni: želim ostati pri Mercedesu."

Lando Norris se je po neumni napaki počutil osramočenega. Foto: Reuters McLaren, ki je dobil sedem od uvodnih devetih dirk letošnjega svetovnega prvenstva formule 1, v Kanadi prvič letos ni imel niti enega dirkača na zmagovalnem balkonu. Po neumni napaki Landa Norrisa, kot jo je poimenoval tudi sam, so papaja oranžni osvojili točke le za četrto mesto Oscarja Piastrija. Ker ohranjajo veliko prednost v konstruktorskem seštevku, v dirkaškem pa dokaj varno pred Maxom Verstappnom (Red Bull), po 10. dirki leta niso delali prevelike drame.

Še posebej ne, ker se je Norris ekipnemu tekmecu za dotik tri kroge pred ciljem opravičil. "Ni nam všeč, če je McLarnov dirkalnik vpleten v nesrečo, še manj, da se dotakneta med sabo. Takšni dogodki niso sprejemljivi," je vseeno svojima dirkačema dal jasno vedeti vodja ekipe Andrea Stella. Ni bilo prvič, da je Norris naredil napako – spomnimo se, kolikokrat je že zamočil na kvalifikacijah in lani na štartih –, tako da se zdi, da morda pa le ni iz pravega testa za prvaka. Piastri dirka brez napak in zato ima letos pet zmag (Norris le dve) in 20 točk prednosti pred ekipnim tekmecem.

Skupni seštevek (10/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 198 točk

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 155

4. George Russell (Mercedes) 136

5. Charles Leclerc (Ferrari) 104

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 79



1. McLaren Mercedes 374 točk

3. Mercedes 199

3. Ferrari 183

4. Red Bull Racing Honda 162

Russell na radarju Aston Martina?

George Russell je odpeljal dirko brez napake. Foto: Reuters Precej boljše volje so po dirki v Montrealu pri Mercedesu, saj jim je George Russell pridirkal prvo zmago letos, 18-letni Andrea Kimi Antonelli pa je s tretjim mestom sploh prvič stopil na zmagovalni balkon. Russell velja za kar nekoliko podcenjenega voznika, a ne pozabimo, da se je v preteklih treh sezonah dobro kosal z Lewisom Hamiltonom. Ker je vodja in solastnik ekipe Toto Wolff zadnje leto pogosto kar javno v ekipo snubil Verstappna, se je zdelo, da Russell pri srebrni puščici nima dovolj zaupanja. Še naprej nima pogodbe za sezono 2026. V Kanadi je sicer Wolff že pred dirko dejal, da je podaljšanje pogodbe samo še vprašanje časa. A zdaj verodostojni motorsport.com razkriva, da si 27-letnega britanskega dirkača v svoji ekipi že za sezono 2026 želi Aston Martin, pri katerem letos dirkalnik po novih pravilih snuje eden in edini inženirski genij Adrian Newey.

"Čutim se pripravljen za boj za naslov prvaka"

Toto Wolff verjame, da lahko zadrži britanskega dirkača. Foto: Reuters Z zmago v Montrealu je Russell še okrepil svoje delnice. In po dirki je o svoji prihodnosti tudi spregovoril: "Da, zmaga prav nič ne škodi. A kot sem že rekel: ne skrbi me za naslednje leto. Vem, da bom na štartni vrsti. Mislim, da dirkam najbolje doslej. Imam še veliko za pokazati. Čutim se pripravljen za boj za naslov prvaka. Ta zmaga je pokazala, da jo lahko dosežemo, tudi če imamo samo polovično možnost zanjo. Sem sproščen, uživam v dirkanju in grem dirko za dirko."

Britanca so povprašali tudi glede podaljšanja z Mercedesom in ali obstajajo tudi drugi snubci. "Ne, z nikomur drugim se ne pogovarjam oziroma z nobeno ekipo, ki je pokazala interes. Moji načrti so precej jasni: želim ostati pri Mercedesu. To sem jasno povedal. Predan sem Mercedesu. Ta mi je pomagal priti v formulo 1. Ničesar nisem zameril, ko se je govorilo o Maxu. Večkrat sem že rekel, da bi bila vsaka ekipa zainteresirana za Maxa. Če Max ne bi imel pogodbe, bi bil gotovo prva želja vsake ekipe. In to je povsem razumljivo. Ima pa vsaka ekipa dva sedeža in če bom dirkal tako kot zdaj, se nimam česa bati. Nikamor se ne mudi s podpisom pogodbe."

Prvenstvo formule 1 se naslednji konec tedna nadaljuje v avstrijskem Spielbergu.