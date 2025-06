Ubogi svizec in nesrečni Lewis Hamilton

Ferrarijeva ekipa je na nedeljski dirki v Montrealu doživela novo razočaranje. Šestouvrščeni Lewis Hamilton pa ne le zaradi slabe uvrstitve, ampak tudi zaradi razloga, da je bil počasnejši, kot bi sicer bil. Zbil je svizca. "Res sem žalosten. To je bilo res grozno. To se mi še ni zgodilo. Na podvozju, na desni strani je nastala luknja."

Charles Leclerc je bil na deseti dirki leta peti. Foto: Reuters Če je za Mercedesom skoraj popolna VN Kanade, pa je Ferrari v Montrealu doživel novo veliko razočaranje. Charles Leclerc je večino možnosti izgubil po ponesrečenih kvalifikacijah, z osmega mesta se mu je uspelo prebiti do petega. "Ritma nismo imeli slabega, ampak smo vse možnosti izgubili zaradi slabega štartnega mesta," je poudaril Monačan, ki je bil med dirko po radijski zvezi precej nejevoljen. Poskušali so z drugačno taktiko izbire pnevmatik, ekipa ni povsem upoštevala njegove želje (tudi za drugi del se je odločila za bele trše gume), a v nobenem primeru ne bi mogli ogroziti najboljših. "V ekipi vsi vedo, kaj si želim. In to je najpomembnejše. Rad bi, da se osredotočimo na delo in da ne iščemo krivcev."

Je pa jasen in vse prej kot običajen krivec za slabo dirko Lewisa Hamiltona. Po petem štartnem mestu je sedemkratni svetovni prvak razmišljal o zmagovalnem balkonu. Pa je končal tudi za Leclercom, na šestem mestu. Oba bi bila še mesto slabša, če ne bi tri kroge pred ciljem odstopil Lando Norris (McLaren). S Hamiltonovim dirkalnikom med dirko ni bilo vse v redu, to smo slišali že ob predvajanju sporočil radijske zveze med njim in njegovim inženirjem. Riccardo Adami mu je sporočil, da je glede na poškodbo na dirkalniku njegova hitrost še zelo dobra. Po dirki smo izvedeli, kaj se je zgodilo.

"Zbil sem svizca. Res grozno."

Svizcev na otočku Notre Dame ne manjka. Foto: Guliverimage "Bil sem počasen. Ni bilo prave hitrosti. Na krog sem izgubljal skoraj pol sekunde. Na kvalifikacijah je bil dirkalnik boljši. Do poškodbe sem se še nekako držal Piastrija. Dobro sem pazil tudi na pnevmatike. Bil sem optimističen. Nisem si pa mislil, kaj se bo nato zgodilo," je kar nekoliko pretresen razlagal zmagovalec 105 velikih nagrad. "Zbil sem svizca. Res grozno. Rad imam živali. Res sem žalosten. To je bilo res grozno. To se mi še ni zgodilo. Na podvozju, na desni strani je nastala luknja. Pozneje sem imel še težave z zavorami."

Dirkališče Gilles Villeneuve je speljano po parkovnih ulicah na otočku Notre-Dame, kjer ne manjka svizcev. Pogosto vidimo prizore, kako tečejo prek proge, tudi ko po njej dirkajo. Zdaj pa se je prvič zgodilo, da je eden od dirkačev enega od svizcev dejansko povozil. "V osmem ali devetem krogu je Lewis res zadel svizca. Poškodovano je imel prednjo stran podvozja. To je pomenilo 20 odstotkov slabšo aerodinamiko. Dirkalnik je ostal uravnotežen, ni pa bil več tako hiter. Bomo pa poslali cvetje za svizca," je dejal šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur, ki se je tako po še enem slabem koncu tedna skušal vsaj malo pošaliti. Ferrari je v konstruktorskem seštevku zdrsnil za Mercedes na tretje mesto.