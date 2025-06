Na dirkališču Gilles Villeneuve v Montrealu bosta na nedeljski veliki nagradi Kanade v prvi štartni vrsti George Russell in Max Verstappen. Favorizirana Oscar Piastri in Lando Norris sta bila na kvalifikacijah na tretjem in sedmem mestu. Napako je v hitrem krogu naredil Charles Leclerc in tako ostal na osmem mestu. Štart desete dirke letošnjega svetovnega prvenstva bo v nedeljo ob 20.00.

George Russell (Mercedes) je dosegel svoj šele šesti najboljši štartni položaj v formuli 1. Je četrti voznik, ki je letos dobil kvalifikacije. Odpeljal je popoln kvalifikacijski krog, takoj mu je bilo jasno, da bo zelo hiter. "To je bil nor krog. Spremljal sem svoje čase na volanu." Bil je 160 tisočink hitrejši kot Max Verstappen (Red Bull), ki je prav tako iz dirkalnika iztisnil maksimum. In obema je uspelo na rumenih pnevmatikah in torej ne na rdečih, ki so običajno najhitrejše. Spomnimo: pred dvema tednoma je Verstappen v Barcelonu trčil v britanskega tekmeca.

Charles Leclerc je v najhitrejšem krogu naredil napako. Foto: Reuters Skoraj četrt sekunde je na tretjem mestu v odločilnem tretjem delu kvalifikacij zaostal vodilni v prvenstvu Oscar Piastri (McLaren). Da je Mercedes na tej stezi res hiter, je s četrtim mestom potrdil Andrea Kimi Antonelli. S kvalifikacijami je bil lahko zadovoljen še Fernando Alonso (Aston Martin) na šestem mestu. Razočaranje pa za Ferrari. Lewis Hamilton je bil s šestimi desetinkami zaostanka šesti, Charles Leclerc pa celo samo osmi, potem ko je v zadnjem krogu naredil večjo napako in prekinil krog. Pa je bil na prvem vmesnem času najhitrejši. Tudi Lando Norris (McLaren), ki se z ekipnim kolegom bori za naslov prvaka, ni odpeljal, kot zna in je bil samo sedmi.

VN Kanade, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes) 1:10,899

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,160

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,221

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,492

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,627

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,687

7. Lando Norris (McLaren) +0,726

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,783

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,968

10. Alex Albon (Williams)



11. Juki Cunoda (Red Bull)*

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Nico Hülkenberg (Sauber)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Esteban Ocon (Haas)



16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Liam Lawson (Racing Bulls)

20. Pierre Gasly (Alpine)



*10 štartnih mest kazni zaradi neupoštevanja rdeče zastave na tretjem treningu

Redko videno: Sainzu odtrgalo pokrov motorja

Prvi del je bil po 15 minutah prekinjen, potem ko je na najdaljši ravnini odtrgalo pokrov motorja na dirkalniku Alexa Albona (Williams) in je na stezi ostalo ogromno delcev njegovega dirkalnika. So mu ga pa mehaniki uspelo zelo hitro zakrpati in je s kvalifikacijami lahko nadaljeval. In se tudi prebil v drugi del. Kar pa ni uspelo Carlosu Sainzu (Williams), saj ga je v hitrem krogu oviral Isack Hadjar (Racing Bulls). V prvem delu kvalifikacij so bili sicer na prvih štirih mestih v razmaku dveh desetink dirkači McLarna in Ferrarija.

V drugem delu kvalifikacij je bil najhitrejši Russell, so bili pa prvi štirje v razmaku vsega desetinke. Ob tako majhnih razlikah je z vsega pol sekunde zaostanka na 11. mestu kvalifikacije končal Juki Cunoda (Red Bull). A Japonec bo dirko začel z zadnjega štartnega mesta, saj je dobil še 10 kazenskih štartnih mest (zaradi kršitve pravila rdeče zastave na tretjem treningu).

Pred kvalifikacijami upanje za Ferrari in Mercedes

George Russell je dosegel najhitrejši čas petkovih treningov. Foto: Guliverimage

Charles Leclerc je zadel v zaščitni zid. Foto: Guliverimage Že petkova treninga sta dala vedeti, da je v Montrealu vse mogoče. Najhitrejši je bil s časom kroga 1:12,123 George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) je po neumni napaki, kot jo je poimenoval sam, razbil svoj dirkalnik in izpustil drugi trening, Lando Norris (McLaren) pa je dan označil za najslabši petek McLarnove ekipe v sezoni. Na prvem treningu je bil sedmi, na drugem pa drugi, medtem ko je bil vodilni na prvenstvu Oscar Piastri (McLaren) šele 14. in šesti.

Lando Norris je dobil tretji prosti trening. Foto: Reuters Pred kvalifikacijami so odpeljali še tretji prosti trening. McLaren se je vendarle znašel na prvem mestu, a je bil Norris samo 78 tisočink hitrejši od Charlesa Leclerca (Ferrari). Minimalen zaostanek sta imela še Russell in Lewis Hamilton (Ferrari). Zdi se, da bodo dirkači Mercedesa in Ferrarija na tej stezi konkurenčni McLarnu. Zaradi težav z dirkalnikom je Juki Cunoda (Red Bull) odpeljal le peščico krogov in bil zadnji, Max Verstappen (Red Bull) je končal na petem mestu. Šele osmi je bil Piastri, ki je poskrbel za krajšo prekinitev, potem ko je zadel v zloglasni zid prvakov, torej v steno za zadnjo šikano.

VN Kanade, tretji trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:11,799

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,078

3. George Russell (Mercedes) +0,151

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,251

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,273

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,448

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,549

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,720

9. Carlos Sainz (Williams) +0,720

10. Alex Albon (Williams) +0,774

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,852

12. Pierre Gasly (Alpine) +0,885

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,992

14. Lance Stroll (Aston Martin) +0,995

15. Oliver Bearman (Haas) +1,026

16. Esteban Ocon (Haas) +1,028

17. Franco Colapinto (Alpine) +1,261

18. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,273

19. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,373

20. Juki Cunoda (Red Bull) +1.774

Pred deseto postajo svetovnega prvenstva na enem od klasičnih prizorišč tega športa v Montrealu je v vodstvu Piastri s 186 točkami, njegov britanski tekmec Norris je drugi s 176, tretji pa Verstappen s 137. Zmagovalec kvalifikacij Russell je četrti s 111 točkami.