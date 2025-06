Zmagovalec rekordnih 105 velikih nagrad formule 1 Lewis Hamilton je po šestem mestu na dirki v Barceloni, ko je nemočno opazoval, kako ga je prehitel Nico Hülkenberg s Sauberjem, jokal v kokpitu. "To je bila najhujša dirka, kar sem jih imel v karieri," je bil najdaljši stavek, ki ga je zmogel povsem skrušen izreči v mešani coni po deveti dirki prvenstva.

Lewisa Hamiltona je prehitel še Nico Hülkenberg. Foto: Guliverimage Na nedeljski veliki nagradi Španije ni manjkalo zadovoljnih: Oscar Piastri je zmagal petič v sezoni in okrepil vodstvo v skupnem seštevku, McLaren je premoč potrdil z dvojno zmago, Charles Leclerc (ferrari) je bil tretji, Nico Hülkenberg je s Sauberjem prišel do senzacionalnega petega mesta, novinec Isack Hadjar (Racing Bulls) je bil sedmi, znova med dobitniki točk, veteran Fernando Alonso (Aston Martin) pa je z devetim mestom osvojil prvi dve točki v sezoni. Španec je postal prvi v zgodovini, ki je točke osvojil v razmiku 21 sezon.

Barcelona je imela tudi incident in osramočenega dirkača Maxa Verstappna (Red Bull), pa tudi voznika, ki je jokal, Lewisa Hamiltona (Ferrari). Štirikratni prvak se je dan pozneje opravičil za namerno trčenje, sedemkratni prvak pa je bil po šestem mestu redkobeseden kot še nikoli. Ko je po cilju zapeljal v "parc ferme", je še kaj nekaj časa sedel v dirkalniku in jokal. Ko je izstopil iz njega, si ni snel čelade, da ga ne bi videli objokanega. Po kvalifikacijah je imel dober občutek (peto mesto), razmišljal je celo o stopničkah. Na dirki pa sta ga najprej prehitela Leclerc in George Russell (Mercedes), nekaj krogov pred koncem pa še Hülkenberg.

Ob tem posnetkiu se je zlomilo srce še navijačem Lewisa Hamiltona:

Lewis Hamilton after the race 💔 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/c56ODdc3xD — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) June 1, 2025

Je bilo kaj pozitivnega ta konec tedna? "Nič."

Lewis Hamilton je bil skoraj brez besed. Foto: Guliverimage V tako imenovani mešani coni mu ni bilo do pogovora z novinarji. Dobil je deset vprašanj, na tri ni odgovoril, na preostala pa z enim stavkom ali celo eno samo eno besedo. "To je bila najhujša dirka, kar sem jih imel v karieri." Je bilo kaj pozitivnega ta konec tedna? "Nič." "Kako naprej?" se je glasilo predzadnje vprašanje, v neposrednem prevodu iz angleščine "kam zdaj?" In je odgovoril: "Domov." Nato je povsem poklapan odšel: "Šel bom."

Iz Mercedesove ekipe je pozimi k Ferrariju prestopil z visokimi pričakovanji, a z izjemo zmage na šprinterski dirki v Šanghaju še ni dosegel ničesar velikega, sploh še ni bil na stopničkah. Ima eno četrto mesto, dve peti, eno šesto, dve sedmi, eno osmo in eno deseto. Medtem je bil ekipni kolega Leclerc trikrat na zmagovalnem balkonu in ima 23 točk več. V seštevku dirkačev sta na petem oziroma šestem mestu. Bitka za naslov prvaka se tako zdi izgubljena že po tretjini prvenstva.