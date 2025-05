McLaren je kar 17 let čakal na novo zmago na ulicah Monte Carla. Lando Norris je z njo izpolnil otroške sanje in dal tekmecem, predvsem ekipnemu Oscarju Piastriju, vedeti, da še naprej velja za prvega favorita za letošnji naslov svetovnega prvaka.

Z nedeljsko zmago na VN Monaka se je Lando Norris zapisal med legende formule 1. Čeprav je ozka ulična steza vse prej kot primerna za moderne dirkalnike in je tako zmaga s prvega štartnega mesta skoraj zagotovljena, pa ta zmaga še naprej šteje največ. Vendarle tik ob ograjah dirkajo s hitrostjo tudi do 290 kilometrov na uro. Da dirke le ni tako lahko dobiti, potrjuje tudi podatek, da imajo več kot eno zmago od trenutno aktivnih dirkačev tu le trije: Lewis Hamilton tri in Fernando Alonso ter Max Verstappen po dve. S šestimi zmagami je na monaški ruleti, kot dirko tudi imenujemo, najuspešnejši Ayrton Senna.

Lando Norris je zmagal drugič letos in šestič v formuli 1. Foto: Reuters Petindvajsetletnemu britanskemu dirkaču je uspelo doseči zmago, o kateri je sanjal kot otrok v gokartu, z dirkalnikom ekipe, ki je v Monaku najuspešnejša. To je McLaren. Pridirkal mu je 16. zmago (z 11 zmagami sledi Ferrari), a prvo po dolgih 17 letih. Zadnji zmagovalec britanske ekipe v Monte Carlu je bil Hamilton leta 2008. Norris se je s šesto zmago v karieri izenačil z ekipnim kolegom Oscarjem Piastrijem in dal tako njemu kot McLarnu vedeti, da še vedno računa na letošnji naslov prvaka. Avstralec ima po osmih dirkah že štiri zmage, za Britanca je bila ta šele druga. Sezono je odprl z zmago v Melbournu, nato pa še sam dejal, da večkrat ni odpeljal, kot zna. Zdaj ima Piastri samo še tri točke prednosti na prvem mestu skupnega seštevka.

Skupni seštevek (8/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 161 točk

2. Lando Norris (McLaren) 158

3. Max Verstappen (Red Bull) 136

4. George Russell (Mercedes) 99

5. Charles Leclerc (Ferrari) 79

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 63



1. McLaren Mercedes 319 točk

2. Mercedes 147

3. Red Bull Racing Honda 143

4. Ferrari 142

Stella: Ostal je ledeno hladen

McLaren je znal proslaviti najprestižnejšo zmago v formuli 1. Foto: Reuters

Besede šefa ekipe Andrea Stelle potrjujejo, da v McLarnu še naprej bolj stavijo na Norrisa kot Piastrija. "Lando je bil od prvega treninga naprej vse hitrejši. To je izkoristil za najboljši štartni položaj. Na dirki se je soočil z različnimi izzivi, a ostal ledeno hladen. Mislim, da si Lando zasluži veliko pohvalo, saj je izvrstno opravil s tem koncem tedna. In mislim, da je to samo začetek številnih, ki še prihajajo." Res je v zadnjih krogih dirke zdržal stalen pritisk Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je vozil na njegovem izpuhu. Naredil ni nobene napake.