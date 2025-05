Španec Alex Palou najboljši na 109. preizkušnji Indy 500

Španec Alex Palou pred današnjim slavjem nikoli ni zmagal na ovalu, tokrat pa je serijo prekinil kar na najbolj slovitem na svetu. Osemindvajsetletnik iz Sant Antoni de Vilamajorja je prvič v seriji IndyCar dirkal leta 2020, od takrat pa je trikrat postal skupni zmagovalec (2021, 2023, 2024) in vodi tudi v letošnji sezoni.

"Ne morem verjeti, to je izjemna dirka, izjemno vzdušje vlada na ovalu. Moram se zahvaliti vsem v garaži. V določenih trenutkih sem se res počutil super na stezi, a nisem vedel, ali bom lahko prehitel Marcusa z obrabljenimi gumami. Bilo je zelo zahtevno, obraba gum in poraba goriva na čelu sta bila zelo velika," je po koncu dirke dejal Palou.

Tega je čakal tradicionalni napitek mleka za zmagovalca. "To je najboljše mleko, ki sem ga kdajkoli okusil. Ta sezona je res sijajna. Samo ekipi se moram zahvaliti, da tako dobro izgledam na stezi," je še organizatorjem dejal Palou.

Foto: Reuters Indy 500 je na drugem mestu sklenil Šved Marcus Ericsson, na tretjem pa Američan David Malukas.

Zmagovalec zadnjih dveh preizkušenj na Brickyardu Američan Josef Newgarden je moral predčasno končati dirko zaradi tehničnih težav.

Najboljši startni položaj je imel sicer novinec v seriji IndyCar rusko-izraelski dirkač Robert Shwartzman. S tem je postal prvi novinec s "pole positionom" po letu 1983 in Teu Fabiju.

Iz vodstva tekmovanja so sporočili, da je v 200 krogih na stezi prišlo do 1203 prehitevanj in 22 menjav na prvem mestu. V vodstvu se je sicer med dobrih 800 km dolgo dirko vozilo 14 različnih dirkačev.