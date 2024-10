Prestop inženirskega genija Adriana Neweyja iz Red Bullove ekipe formule 1 v ekipo Aston Martin, ki se bo zgodil spomladi 2025, je novo upanje, da veteran Fernando Alonso vendarle dočaka svojo 33. zmago in tretji naslov svetovnega prvaka. Neweyjevo znanje bo imelo sicer vpliv šele na zeleni dirkalnik za sezono 2026, ko bo v veljavo stopil tudi nov tehnični pravilnik. Tisto leto bo Španec dopolnil 45 let in je po njegovi trenutni pogodbi njegovo zadnje leto. V elipi Lawrenca Strolla sicer ne čakajo zgolj Neweyja, letos so podpisali tudi Enrica Cardileja, pred tem tehničnega direktorja Ferrarija, iz Mercedesa pa je prišel njihov šef za pogonske sklope, Andy Cowell. Že naslednje leto si želijo precej boljših dosežkov od teh, ki jih dosegajo letos. Lani je bil Alonso osemkrat na zmagovalnem balkonu (a brez zmage), letos pa boljši kot peti ni bil. V konstruktorskem seštevku sicer so peti kot lani, a imajo samo 86 točk, medtem ko so jih v sezoni 2023 zbrali kar 280.

Lani je bil dirkalnik Astona Martina v prvi polovici sezone konkurenčen za zmagovalni balkon, letos se lahko zahvalijo zgolj mojstrstvu Fernanda Alonsa, da se uvrščajo v prvo deseterico. So peti s 86 točkami. Foto: Guliverimage

Vrnitve na Indy 500 za zdaj ne načrtuje

Na dirki Indy 500 Fernando Alonso ni bil boljši kot 21. Foto: Guliverimage "Sem zelo zelo osredotočen na formulo 1. V naslednjih dveh, treh sezonah bi rad osvojil svoj tretji naslov prvaka. To je trenutno moja prva in edina prioriteta," je dejal na promocijskem dogodku enega od pokroviteljev ekipe iz ZDA, kjer je novinarje najbolj zanimalo, če se namerava v prihodnosti vrniti v prvenstvo indycar. Ob formuli 1 je Alonso dvakrat nastopil na 24-urni dirki v Le Mansu in obakrat s Toyoto tudi zmagal, tri nastope ima na dirki 500 milj Indinapolisa, a z Arrow McLarnom ni bil boljši kot 21. Celotnega prvenstva indycar torej sploh ni odpeljal. "Na Indyju 500 sem poskusil trikrat, a nisem uspel. To je edina zmaga, ki mi manjka do trojne krone. Trenutno nimam v načrtu, da bi se vrnil." Za trojno krono motošporta veljajo zmage na VN Monaka, na 24 ur Le Mansa in na dirki 500 milj Indianapolisa.

"Če bi zmagal na Dakarju, bi bila zame to velika nagrada"

Takole se je Fernando Alonso prevrnil na reliju Dakar leta 2020. Foto: Guliverimage "Ko bom imel 45, 46 let, bo potrebno veliko predanosti, da bi lahko nastopil na Indy 500. Spet se bom moral ogromno naučiti. To zna biti malo preveč. Vsaj zdaj tako razmišljam, ne bom pa biti stoodstoten," je razlagal Alonso, ki se zaveda, da se dirkanje na ameriških ovalih precej razlikuje od vožnje na klasičnih dirkališčih.

Manj pa je sama starost in tehnika vožnja pomembna za nastop na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, na reliju Dakar. Na tem je s sovoznikom Marcom Como nastopil leta 2020, ko ni dirkal v formuli 1. Takrat je bil 13., potem ko je v nesreči na 10. etapi izgubil več ur. In prav Dakar je Špančev izziv za po koncu kariere v formuli 1. "Če bi zmagal na Dakarju, bi bila zame osebno to velika nagrada. Dokazal bi si, da lahko zmagal v formuli 1, na vzdržljivostnih dirkah v Le Mansu in Daytonu in še v reliju na Dakarju. To bi mi kot dirkaču veliko pomenilo. Vožnja z dirkalnikom formule 1 se precej razlikuje od vožnje z dirkalnikom za Le Mans in še posebej od reli dirkalnika za Dakar."