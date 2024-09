Norris v šesto premagal urok in zasenčil prvaka Verstappna

Letošnje prvenstvo formule 1 je precej dramatično, z veliko dogajanja na dirkah, na VN Singapurja pa ni bilo tako. Lando Norris je v šestem poskusu prvič v prvem zavoju zadržal prvo mesto s kvalifikacij in se odpeljal do svoje tretje zmage. Drugi je bil Max Verstappen, tretji pa Oscar Piastri. Sezona se bo čez štiri tedne nadaljevala v ZDA.

Lando Norris je dosegel svojo tretjo zmago v formuli 1. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je vendarle premagal urok slabih štartov. Šestič je bil na prvem štartnem mestu, a šele prvič je z njega v prvi zavoj zapeljal kot vodilni, pred Maxom Verstappnom (Red Bull) in obema dirkačema ekipe Mercedes. In nato se je mladi Anglež samo še odpeljal do svoje sicer šele tretje zmage v formuli 1, če vemo, da so to že njegove 24. stopničke. Imel je tako premoč kot Verstappen ali Lewis Hamilton v najboljših časih, sredi dirke tudi 30 sekund pred dirkačem Red Bulla na drugem mestu. Tako je Verstappnu vzel sedem točk v prvenstvu, kar pomeni, da je zdaj razlika med njima še vedno visokih 52 točk. Je imel pa med dirko dva trenutka, ko je dirkačem zastal dah, saj je malo podrsal s pnevmatikami ob zaščitno ogrado. Vse se je zanj le končalo dobro.

VN Singapurja:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +20,9

3. Oscar Piastri (McLaren) +41,8

4. George Russell (Mercedes) +61,0

5. Charles Leclerc (Ferrari) +62,4

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +85,2

7. Carlos Sainz (Ferrari) +96,0

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

9. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

10. Sergio Perez (Red Bull) +1 krog

11. Franco Colapinto (Williams) +1 krog

12. Juki Cunoda (RB) +1 krog

13. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

15. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

16. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

17. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

18. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Kevin Magnussen (Haas)

Po slabem štartnem izhodišču dirkača Ferrarija nista mogla na zmagovalni oder. Foto: Reuters Tretje mesto je osvojil Oscar Piastri (McLaren). Prva trojica je bila v svojem svetu. Že četrti George Russell je zaostal kar 61 sekund. Mercedesova dirkača sta imela v drugi polovici precej težav z dirkalnikom, Hamiltona je prehitel še Charles Leclerc (Ferrari), ki je po devetem štartnem mestu s končnim petim le rešil nekaj točk. A vseeno se zdi, da Monačan izpada iz borbe za naslov prvaka. Carlos Sainz je bil v drugem poskočnem konjiču sedmi, Fernando Alonso (Aston Martin) pa je kljub nekonkurenčnemu dirkalniku izvlekel tri točke za osmo mesto. Je pa kot prvi zaostal več kot en krog. Tako velikih razlik že dolgo nismo videli. Da Red Bull res nima več dominantnega dirkalnika, priča 10. mesto Sergia Pereza, ki je torej pridobil samo tri mesta.

Do konca prvenstva je še šest dirk, a bosta naslednje dve šele konec oktobra, VN Amerik v Teksasu in VN Mehike v tamkajšnji prestolnici.

Kako se je razpletala VN Singapurja



CILJ. Tretja zmaga za Landa Norrisa. Drugi je Verstappen, tretji Piastri. Anglež je Nizozemcu v prvenstvu tako vzel sedem točk, razlika je zdaj 52 točk. Russell je vendarle ostal pred Leclercom, ki se mu s petim mestom bitka za prvaka počasi zapira.



Zadnji krog.



Še 2 krogai: Norris je malo spustil tempo, saj je že delal manjše napake (23 sekund prednosti). Da bo varno pripeljal do tretje zmage. Za dirkače je to najbolj naporna dirka leta - traja uro in 45 minut v veliki vročini in še hujši vlagi.



Še 5 krogov: Leclerc je samo še dobro sekundo za Russllom.



Še 6 krogov: Norris drvi proti svoji tretji zmagi v formuli 1 in že 24. stopničkam. Ima skoraj 30 sekund prednosti pred Verstappnom.



Še 8 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +28,3, 3. Piastri +46,70, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Hulkenberg, 10. Perez, 11. Colapinto, 12. Cunoda



Še 10 krogov: Oba Mercedesova dirkača imata vse več težav z dirkalnikom, Hamilton s pnevmatikami, Russell s prekrmarjenjem in podkrmarjenjem. Leclerc je Hamiltona že prehitel in zdaj hitro lovi še Russlla.



Še 16 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +24,1, 3. Piastri +42,7, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Hulkenberg, 10. Perez, 11. Colapinto



Še 17 krogov: Piastri je prehitel še Russlla in je že tretji. Zdaj so razlike med dirkači tolikšne, da veliko sprememb ni več pričakovati.



Še 19 krogov: Sainz je spustil naprej Leclerca, ki ima 23 krogov novejše gume. Sainz je edini, ki bo morda moral na še drugi postanek.



Še 20 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +22,7, 3. Russell +38,2, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Alonso, 9. Hulkenberg, 10. Perez



Še 21 krogov: Končno se je začelo dogajati, Leclerc je prehitel Alonsa.



Še 22 krogov: Piastri je že v prvem poskusu prehitel Hamiltona, ki ima precej težav z drugim setom pnevmatik. Za sedmo mesto Leclerc napada Alonsa.



Še 23 krogov: Vendarle kot zadnji v bokse še Piastri. Vrnil se je za tik oba Mercedesa, a bi ju z novejšimi gumami lahko v nadaljevanju napadel.



36. krog: Leclerc končno v bokse (znova se je vrnil za Alonsa), še naprej na drugem mestu brez menjave pnevmatik vztraja Piastri.



33. krog: 1. Norris, 2. Piastri* +4,6, 3. Verstappen +20,6, 4. Leclerc*, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Cunoda*, 8. Sainz, 9. Alonso, 10. Hulkenberg, 11. Perez, 12. Colapinto (*brez postanka)



31. krog: Na polovici pnevmatike menja Norris, ki je bil kar 32 sekund pred Piastrijem. Neverjetna premoč Angleža danes, ki je torej ostal vodilni tudi po postanku.



30. krog: V boksih je bil drugouvrščeni Verstappen. Izbirajo trde bele gume, kar najverjetneje pomeni en sam postanek za vse.



29. krog: Russell je oddelal postanek in se vrnil pred Hamiltona. Še dva kroga do polovice dirke. V naslednjem krogu bo pnevmatike menjal Perez.



27. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +21,7, 3. Russell +34,4, 4. Piastri, 5. Hulkenberg, 6. Leclerc, 7. Colapinto, 8. Perez, 9. Cunoda, 10. Hamilton*, 11. Ocon, 12. Sainz* … 15. Alonso* (*s postankom)



25. krog: Albon je z okvaro Williamsa odstopil, v ospredju brez sprememb.



22. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +16,2, 3. Russell ,+27,9, 4. Piastri, 5. Hulkenberg, 6. Alonso, 7. Leclerc, 8. Colapinto, 9. Perez, 10. Cunoda, 11. Hamilton* … 15. Sainz* (*s postankom)



19. krog: Na menjavo pnevmatik Hamilton. Vrnil se je na 13. mesto.



18. krog: Razmerje moči se je res postavilo na glavo, McLaren lani na začetku leta najslabši, zdaj pa Norris vodi 12 sekund pred Verstappnom in 20 pred Hamiltonom.



15. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +8,2, 3. Hamilton +14,1, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hulkenberg, 7. Alonso, 8. Leclerc, 9. Colapinto, 10. Perez, 11. Cunoda, 12. Ocon



14. krog: Sainz prvi na menjavo pnevmatik, zdrsnil je na 18. mesto.



8. krog: Za zdaj mirna dirka, brez pravega dogajanja. Norris je dve sekundi pred Verstappnom, Hamilton zaostaja že skoraj šest sekund, rdeče gume mu v prvih krogih niso pomagale. Leclerc za sedmim Alonsom brez možnosti za napad.



6. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +1,6, 3. Hamilton +4,3, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hulkenberg, 7. Alonso, 8. Leclerc, 9. Colapinto, 10. Perez, 11. Cunoda, 12. Sainz



3. krog: Norris je sekundo pred Verstappnom, Mercedesova dirkača zaostajata že skoraj tri sekunde.



2. krog: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hulkenberg, 7. Alonso, 8. Leclerc, 9. Colapinto, 10. Perez, 11. Cunoda, 12. Sainz



Štart! Norrisu je končno uspelo! Prvi v prvi zavoj. V šestem poskusu. Verstappen in Hamilton ter Russell za njim. Brez sprememb na prvih štirih mestih. Za njimi pa je kar nekaj voznikov sekalo prvi zavoj. Precej mest je pridobil Perez.



Krog za ogrevanje. Hamilton kot edini na najmehkejših rdečih gumah.



Štartna mesta (62 krogov): 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Hulkenberg, 7. Alonso, 8. Cunoda, 9. Leclerc, 10. Sainz

Pred štartom VN Singapurja

Mladi Lando Norris z dvema zmagama, tik za njim na štartu pa Max Verstappen in Lewis Hamilton, ki imata 10 svetovnih lovorik. Foto: Guliverimage

Lando Norris je šestič v formuli 1 na prvem štartnem položaju, s katerega bo skušal doseči svojo tretjo zmago. Pa niti ni odpeljal popolnega kvalifikacijskega kroga. "A je bilo dovolj za 'pole'. Že celoten konec tedna je občutek v dirkalniku dober. Sem samozavesten." Za McLaren je to prvi "pole position" na uličnem dirkališču v Singapurju po 12 letih. Če ima 24-letni Anglež le dve zmagi, pa jih imata dirkača za njim na štartu skupaj kar 166. Pa še 10 svetovnih lovorik! Gotovo pritisk nanj, ko vemo, da ima že tako ali tako težave s speljevanjem s štarta.

The 2024 Singapore Grand Prix starting grid 👀



Don't miss this one, anything could happen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SveK7DDH55 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Ob mladem Angležu je v prvi štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull). Čeprav je še vedno prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone (59 točk pred Norrisom), pa je Verstappen na zadnjih sedmih dirkah šele drugič v prvi vrsti. "Imamo možnosti," je dejal po kvalifikacijah, potem ko je bil v petek po treningih precej zaskrbljen. Iz druge vrste bosta skušala presenetiti Lewis Hamilton in George Russell (oba Mercedes). Sedemkratni svetovni prvak je v petek govoril, da so kar nekoliko izgubljeni, v soboto pa: "Kar naenkrat je dirkalnik oživel na kvalifikacijah in to prvič po dolgem času."

Charles Leclerc je na VN Singapurja pred velikim izzivom. Foto: Guliverimage V drugo smer pa se je na kvalifikacijah obrnilo Ferrariju, saj se je po treningih zdelo, da bo poskočni konjič prvi izzivalec McLarna. Charles Leclerc je bil na prejšnjih dveh dirkah drugi in prvi, zdaj je šele na devetem štartnem mestu. Edini hiter krog so mu brisali, ker je prevozil meje steze. Razlog pa prehladne gume. Morda je bil to razlog tudi za nesrečo Carlosa Sainza, ki bo na 10. štartnem mestu. Precej premešan štartni vrstni red –nenazadnje Sergio Perez (Red Bull) je na 13. mestu – je samo še večje zagotovilo za novo dramatično dirko.