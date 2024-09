Norris razred zase, kvalifikacijska polomija za Ferrari

Lando Norris (McLaren) je bil na kvalifikacijah za VN Singapurja razred zase, več kot dve desetinki hitrejši od Maxa Verstappna (Red Bull). Za Angleža je to šesti "pole position" v formuli 1, doslej na štartu ni izkoristil še nobenega. So bile pa kvalifikacije prava polomija za Ferrari, saj bosta Charles Leclerc in Carlos Sainz v peti štartni vrsti.

Charles Leclerc bo v Singapurju šele v peti štartni vrsti. Foto: Guliverimage Pred VN Singapurja ima Max Verstappen (Red Bull) 59 točk prednosti pred Landom Norrisom (McLaren), še 19 točk več pa zaostaja Charles Leclerc (Ferrari). Mladi Anglež je s časom 1:29,525 dobil kvalifikacije, Nizozemec pa je po težavah na treningih prišel višje od pričakovanj, na drugo mesto. Zagotovo dodaten pritisk za Norrisa, ki s prvega štartnega mesta še nikoli ni obdržal prvega mesta v prvem zavoju. Tretji kandidat za naslov prvaka pa bo šele na devetem štartnem mestu. Monačanu so zadnji kvalifikacijski krog, ki bi zadoščal sicer samo za šesto mesto, izbrisali, ker je prečkal meje steze z vsemi štirimi pnevmatikami.

Mercedesov po treningih nismo pričakovali v drugi vrsti. Foto: Guliverimage To so bile kvalifikacije presenečenj, po treningih ni nihče pričakoval Mercedesa v drugi štartni vrstni, Lewis Hamilton in George Russell sta za najhitrejšim zaostala samo dobre tri desetinke. Oscar Piastri (McLaren) je na petem mestu zaostal skoraj pol sekunde, izkušena Nico Hülkenberg (Haas) in Fernando Alonso (Aston Martin) pa sta s šestim in sedmim mestom zagotovo iztržila več od potenciala svojega dirkalnika. Lani v Singapurju najhitrejši na kvalifikacijah in nato tudi zmagovalec dirke Carlos Sainz (Ferrari) bo v nedeljo ob 14.00 po srednjeevropskem času na 10. štartnem mestu. Ko je v zadnjem delu kvalifikacij začel svoj prvi hiter krog, mu je ob pospeševanju v zadnjem zavoju vzelo zadek dirkalnika, zavrtel se je in treščil v zaščitne gume.

Carlos Sainz je razbil svojega Ferrarija na samem začetku zadnjega dela kvalifikacij. Foto: Reuters

Daniel Ricciardo je z 12 točkami na 14. mestu skupnega seštevka. Foto: Guliverimage V prvem delu kvalifikacij presenečenje ni bilo, le dva voznika razočarana. Daniel Ricciardo (RB), ki morda ta konec tedna celo zadnjič dirka v formuli 1, je bil 16. Izkušenega Avstralca bi lahko že na naslednji dirki zamenjal Liam Lawson, ki bo bržkone postal drugi dirkač ekipe RB za naslednjo sezono. Brez nadaljevanja je s 17. mestom ostal tudi Lance Stroll (Aston Martin), potem ko je njegov ekipni kolega Alonso napredoval z osmim mestom. Ta je bil nato tako kot tudi Juki Cunoda, Ricciardov ekipni tekmec, v prvi deseterici tudi v drugem delu kvalifikacij. Novo razočaranje v Singapurju tudi za Sergia Pereza (Red Bull), ki je kvalifikacije končal v drugem delu. Za najhitrejšim Piastrijem in ekipnim kolegom Verstappnom, ki je odpeljal drugi najboljši čas tega dela kvalifikacij, je zaostal skoraj sekundo, kar je pomenilo 13. mesto.

VN Singapurja, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:29,525

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,203

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,316

4. George Russell (Mercedes) +0,342

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,428

6. Nico Hülkenberg (Haas) +0,590

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,689

8. Juki Cunoda (RB) +0,829

9. Charles Leclerc (Ferrari) brez časa

10. Carlos Sainz (Ferrari) brez časa



11. Alex Albon (Williams)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)



16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Guanju Džov (Sauber)

V Singapurju niso hitri le dirkači, ampak tudi kuščar

Fernando Alonso se je lepo umaknil in kuščar se je živ sprehodil prek steze. Foto: Guliverimage Na prostih treningih v Singapurju je bil najhitrejši Lando Norris, ki je na tretjem dosegel čas 1:29,646. Po slabšem petku za Mercedes je bil drugi George Russell, a s skoraj pol sekunde zaostanka. Na tretjem mestu je bil zmagovalec zadnje dirke v Bakuju Oscar Piastri, ki je na prejšnjih sedmih dirkah zbral največ točk med vsemi. Zadnji trening je sicer za krajši čas prekinil manjši plazilec, ki se je sprehajal po stezi. Smo pač v tropskih krajih. Čeprav dirkajo ponoči pa temperature in vlaga za dirkače predstavljajo še dodaten izziv. Kondicijska pripravljenost mora biti res izjemna. Zaradi kuščarja so izobesili rdečo zastavo, da bi ga ujeli in donesli na varno. Pa je bil to za varnostnike ob stezi kar podvig, saj je bil kuščar hitrejši od njih.

Poglejte, kako so v Singapurju lovili kuščarja sredi steze: