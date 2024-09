Verstappnu družbenokoristno delo, ker je njegov "dirkalnik zje***"

Dirkaški konec tedna v Singapurju se je začel s sila nenavadno kaznijo za aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, čaka ga družbenokoristno delo, ker je preklinjal na novinarski konferenci, to pa zato, ker je bil njegov dirkalnik v Bakuju tako slab. Rad preklinja tudi med dirkami, kako bo šele ta vikend, saj v Red Bullu pravijo, da na dirkalniku prav nič ne deluje. Po petkovih dveh treningih se obeta dvoboj za zmago med Ferrarijem in McLarnom. Prvega je dobil Charles Leclerc, drugega Lando Norris.

Charles Leclerc je dobil prvi prosti trening v Singapurju. Foto: Reuters Na uličnem dirkališču v Singapurju, ki ta konec tedna gosti 18. veliko nagrado v letošnjem prvenstvu formule 1, so v petek odpeljali dva prosta treninga. Prvega je s časom 1:31,763 dobil Charles Leclerc (Ferrari), drugi je bil Lando Norris (McLaren), ki je zaostal manj kot desetinko, tretji pa z desetinko zaostanka Carlos Sainz (Ferrari). Nekaj hitrejši časi in bolj verodostojni rezultati so bili na drugem treningu, ki ga je z 1:30,727 dobil Norris, Leclerc je zaostal 58 tisočink, že tretji Sainz pa šest desetink. Drugi dve favorizirani ekipi, Red Bull in Mercedes, sta bili precej zadaj, George Russell je bil sedmi, Sergio Perez na osmem mestu, Lewis Hamilton na 11., vodilni v prvenstvu Max Verstappen na 15. z več kot sekundo zaostanka.

VN Singapurja, drugi proti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:30,727

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,058

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,629

4. Juki Cunoda (RB) +0,741

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,747

6. Daniel Ricciardo (RB) +0,751

7. George Russell (Mercedes) +0,761

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,871

9. Alex Albon (Williams) +0,923

10. Nico Hülkenberg (Haas) +0,940

11. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,982

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,023

13. Kevin Magnussen (Haas) +1,066

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,230

15. Max Verstappen (Red Bull) +1,294

16. Franco Colapinto (Williams) +1,330

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,392

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,495

19. Guanju Džov (Sauber) +1,632

20. Valtteri Bottas (Sauber) +2,059

V petek je bil na uličnem dirkališču v Singapurju najhitrejši Lando Norris. Foto: Reuters

"Na Maxovem dirkalniku nič ne deluje"

Max Verstappen pogosto preklinja med dirkami, zdaj je še na novinarski konferenci. Foto: Reuters "Na Maxovem dirkalniku nič ne deluje. Na mehkih in na trdih gumah nima nobenega oprijema," je po treningih dejal Red Bullov svetovalec Helmut Marko. Nekaj hitrejši od Verstappna Perez pa pravi: "Presenetilo nas je. Čez noč nas čaka veliko dela, saj smo daleč zadaj." Samega Verstappna pa čaka še malo drugačno delo – družbenokoristno delo. Na novinarski konferenci pred dirko je precej preklinjal (o dogajanju na prejšnji dirki). "Dirkalnik je bil zje***" in podobno smo slišali iz njegovih ust. Komisarji so se ob kazni (ni sicer jasno, kakšno naj bi bilo to družbenokoristno delo) odzvali še z izjavo, da morajo športniki v formuli 1 "uporabljati jezik, ki izpolnjuje standarde za vse ciljne skupine in oddaje". Le nekaj dni pred tem se je oglasil tudi predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Fia Mohamed Ben Sulejman in vodstvo tekmovanja pozval, naj zmanjša število kletvic, ki se pojavljajo v neposrednih televizijskih prenosih.

Hamilton: Na zadnjih dirkah smo nekoliko izgubljeni

Lewis Hamilton je poleti dosegel svoji 104. in 105. zmago v formuli 1, zdaj pa je spet daleč od stopničk. Foto: Reuters

Zaskrbljeni pa niso samo v Red Bullu, ki je minulo nedeljo izgubil prvo mesto v konstruktorskem seštevku, ampak tudi v Mercedesu, pa so tudi oni letos že zmagovali. "Na zadnjih dirkah smo kar nekoliko izgubljeni. Ne vem, kako naj nastavimo dirkalnik. Trenutno ne kaže, da bi se lahko prebili v tretji del kvalifikacij," je po petkovih treningih dejal Hamilton. Tako se zdi, da bomo v Singapurju spremljali samo še dvoboj med McLarnom in Ferrarijem. Prvi so nekoliko predelali zadnje krilce, ki je bilo na prejšnji dirki na meji dovoljenega, drugi pa imajo posodobitve na prednjem krilcu. "Občutek v dirkalniku je dober, a nas čaka še nekaj dela. Ne moremo se zanašati na petkove rezultate," je poudaril Leclerc.