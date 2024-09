Neverjetno: najslabši so v samo enem letu postali najboljši

Lando Norris je z napako na kvalifikacijah v Bakuju zapravil vse možnosti za zmago in to, da se bolj približa vodilnemu v skupnem seštevku prvenstva Maxu Verstappnu. Foto: Guliverimage Prvenstvo formule ena se je v dobrem letu postavilo na glavo. Kaj takega ne pomnimo: ekipa, ki je imela na prvih dveh dirkah lanske sezone najslabši dirkalnik, zdaj vodi v konstruktorskem seštevku. Spomnimo: McLarnova najboljša uvrstitev na prvih dveh dirkah lani je bilo 15. mesto. Po osmi dirki, VN Kanade, so bili s skromnimi 17 točkami na šestem mestu. A že v drugi polovici se je krivulja obrnila navzgor: Lando Norris je sedemkrat osvojil drugo mesto. A po sezoni, ko je Max Verstappen z Red Bullom dobil rekordnih 19 dirk in tretjič zapored postal svetovni prvak, ni nihče verjel, da se lahko razmerje moči letos dokončno spremeni.

Mladi Oscar Paistri na zadnjih sedmih dirkah ni bil slabši kot četrti (petkrat na stopničkah). Foto: Guliverimage V prvi tretjini leta 2024 je Verstappen sicer dobil sedem dirk, zdaj pa je sedem zaporednih velikih nagrad brez zmage, kar se mu ni zgodilo že od leta 2020. Pri Red Bullu pravijo, da so bile posodobitve na podvozju, ki so jih namestili na dirkalnik z VN Španije, brca v temo in odtlej nimajo več tako dominantnega dirkalnika. Govori se sicer, da je Fia zapolnila luknjo v pravilniku in so morali spremeniti zavorni sistem, ki je bil pred tem na meji legalnega. Sicer imata letos po tri zmage tudi Ferrari in Mercedes, a najkonstantnejši dirkalnik na vsaki stezi ima zdaj McLaren. Tako Norris kot Oscar Piastri sta dosegla po dve zmagi. Obenem ima Anglež še osem uvrstitev na zmagovalni balkon, Avstralec pa še štiri druga mesta. Sta na drugem in četrtem mestu v dirkaškem seštevku, v konstruktorskem pa ima McLaren 20 točk več od Red Bulla.

Skupni seštevek pred VN Singapurja (17/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 313 točk

2. Lando Norris (McLaren) 254

3. Charles Leclerc (Ferrari) 235

4. Oscar Piastri (McLaren) 222

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 166

7. George Russell (Mercedes) 143

8. Sergio Perez (Red Bull) 143

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. McLaren Mercedes 476 točk

2. Red Bull Honda 456

3. Ferrari 425

4. Mercedes 309

5. Aston Martin Mercedes 82

6. RB Honda 34

McLaren nazadnje vodil, ko je dirkal še Häkkinen

Mika Häkkinen je bil z McLarnom prvak leta 1998. Foto: Guliverimage McLaren v konstruktorskem seštevku vodi prvič po desetih letih in lovi prvo konstruktorsko lovoriko po letu 1998. Ja, to je bila sezona, ko sta za ekipo iz Wokinga dirkala še Mika Häkkinen in David Coulthard, njun tekmec pa je bil Michael Schumacher s Ferrarijem. "To je pomembna prelomnica na naši poti. Tako močna ekipa, tako močna dirkača. Na vse sem zelo ponosen," je ob odhodu iz Bakuja dejal vodja ekipe Andrea Stella. "Oscarjeva predstava na celotni dirki je bila izjemna. In na kakšen način je prevzel vodstvo! To je dokaz, kako poseben dirkač je." In je dirkač, ki naj bi v zaključku prvenstva – sledi še sedem dirk in trije šprinti – pomagal Landu do naslova prvaka. Razlika med njima je zdaj sicer samo še 32 točk. Norris za vodilnim Verstappnom zaostaja 59 točk, Piastri pa 89. Na zadnjih sedmih dirkah je mladi Avstralec osvojil največ točk med vsemi.

Iz Bakuja neposredno na še eno ulično dirko v Singapur

V Singapurju je lani zmagal Carlos Sainz. Foto: Reuters Sezona se že prihajajoči konec tedna nadaljuje s še eno ulično dirko, z VN Singapurja. Dve ekipi, Mercedes in RB, bosta na nočni dirki nastopili s posebno poslikavo dirkalnika. Enako idejo je imel tudi Red Bull, a so si premislili. Pod pritiskom so, zdaj šteje vsaka točka, z drugačno poslikavo pa bi bil dirkalnik kilogram težji. To naj bi na krog naneslo 0,03 sekunde. "V konstruktorskem seštevku smo doživeli velik udarec, zato moramo zdaj mi v napad," je po VN Azerbajdžana poudaril šef Red Bullove ekipe Christian Horner, ki je najbolj obžaloval odstop Sergia Pereza. Ta bi bil na stopničkah, prvič po lanskem Bakuju je bil zares konkurenčen, a je v predzadnjem krogu trčil s Carlosom Sainzom (Ferrari). "Ostalo je še sedem dirk in trije šprinti. Na voljo je še veliko točk na različnih dirkališčih. Nič še ni odločeno."

Zadnjih šest zmagovalcev VN Singapurja:



2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)



Spored VN Singapurja:



Petek, 20. september:

11.30 – prvi trening

15.00 – drugi trening



Sobota, 21. september:

11.30 – tretji trening

15.00 – kvalifikacije



Nedelja, 22. september:

14.00 – dirka

Trikratni svetovni prvak Verstappen v Singapurju še ni zmagal. Foto: Reuters V Singapurju je pred dirkači vroč in soparen konec tedna, izključene niso niti za tropske kraje značilne plohe, še posebej v soboto in nedeljo, ko so na sporedu kvalifikacije in dirka. To bo 15. dirka formule ena v tej bogati mestni državici v jugovzhodni Aziji tik nad ekvatorjem. Lani je tam zmagal Sainz, predlani Perez, prvi štirje v letošnjem prvenstvu (Verstappen, Norris, Leclerc in Piastri) pa zmage v Marina Bayu še nimajo. Po Singapurju sledi krajši premor, saj tri konce tedne dirke ne bo, nakar sta konec oktobra na sporedu VN ZDA v Austinu in VN Mehike v prestolnici Ciudad de Mexico, na dveh hitrih dirkališčih torej.