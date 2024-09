Sezona se zapleta: "pole" za Leclerca, tekmeca za naslov v ozadju

Charles Leclerc zmage v Bakuju še nima. Foto: Reuters Dva tedna po nepričakovani zmagi na Ferrarijevi domači dirki v italijanski Monzi je Charles Leclerc še enkrat več dokazal ves svoj dirkaški talent. Osvojil je prvi štartni položaj za nedeljsko VN Azerbajdžana. Čeprav je to zanj četrti zaporedni "pole position" na ulični stezi v Bakuju, v preteklih treh letih te prednosti na dirki še ni unovčil. Kazalo je celo na prvo štartno vrsto za ekipo s poskočnim konjičem na dirkalniku, a se je v izdihljajih zadnjega dela kvalifikacij pred Carlosa Sainza uvrstil Oscar Piastri (McLaren). Red Bull se je po treningih zdel zelo hiter, a je Max Verstappen z zaostankom skoraj sedmih desetink osvojil samo šesto štartno mesto. Hitrejši je bil tudi njegov ekipni kolega, letos pogosto kritizirani Sergio Perez, ki je odpeljal četrti čas. V nedeljo ob 13.00 po srednjeevropskem času bo dirkal za svojo tretjo zmago v Bakuju. George Russell in Lewis Hamilton (Mercedes) bosta na petem in sedmem štartnem mestu.

Lando Norris je bil pred dvema tednoma na prvem štartnem položaju, v Bakuju bo v predzadnji vrsti. Foto: Guliverimage Prvi šok kvalifikacij se je zgodil že v prvem delu, ko je bila steza iz minute v minuto hitrejša in so tudi dirkači, ki ne ciljajo visoko, dosegali zelo hitre čase (Pierre Gasly se je z Alpinom prebil naprej s četrtim časom). Medtem je Verstappnov izzivalec za naslov prvaka Lando Norris (McLaren) naredil napako, zapeljal z vsemi štirimi pnevmatikami prek robnikov v enem od zavojev in tako pokvaril svoj drugi hitri krog. Njegov prvi je zadoščal samo za 17. mesto in za mladega Britanca je bilo kvalifikacij konec. Spomnimo, da je bil Norris na prejšnjih sedmih velikih nagradah kar štirikrat na prvem štartnem položaju.

Franco Colapinto bo na devetem štartnem mestu. Foto: Guliverimage Največje presenečenje drugega dela kvalifikacij je pripravil Franco Colapinto (Williams), ki se je na svoji drugi veliki nagradi prebil v finalni del boja za štartna mesta. Odpeljal je šesti čas. Williams v zavojih morda res ni najboljši, ima pa izjemno končno hitrost, zato lahko profitira v Bakuju, ki ima več kot kilometer dolgo startno-ciljno ravnino. V deseterico je prišel tudi Alex Albon.

VN Azerbajdžana, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:41,365

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,321

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,440

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,448

5. George Russell (Mercedes) +0,509

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,658

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,924

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,004

9. Franco Colapinto (Williams) +1,165

10. Alex Albon (Williams) +1,494



11. Oliver Bearman (Haas)

12. Juki Cunoda (RB)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hülkenberg (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)



16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Lando Norris (McLaren)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Guanju Džov (Sauber)

20. Esteban Ocon (Alpine)

Tretji trening dobil Russell, Bearman razbil Haasa

George Russell Foto: Guliverimage Letošnje prvenstvo je izenačene in nepredvidljivo. Na 16 dirkah je bilo že sedem različnih zmagovalcev, na zadnjih štirih dirkah štirje različni, medtem ko vodilni v skupnem seštevku Verstappen ni zmagal že šest dirk. Nič bolj predvidljivo ni v Bakuju: prvi trening je dobil Verstappen, drugega Leclerc, ki je na prvem razbil svojega Ferrarija, tretjega Russell. A drugi Leclerc je na sobotnem prostem treningu zaostal samo 13 tisočink. Na tretjem in četrtem mestu sta bila voznika ekipe McLaren, aktualni prvak pa peti. V prvem zavoju šestkilometrskega uličnega kroga je s svojim Haasom v zaščitno ogrado trčil Oliver Bearman, ki nadomešča za eno dirko suspendiranega Kevina Magnussena. To bo njegova druga dirka v formuli 1, na začetku sezone je v Džedi menjal bolnega Sainza in osvojil sedmo mesto. Naslednje leto bo mladi Anglež redni voznik ameriške ekipe.

Oliver Bearman na tretjem treningu s svojim Haasom ni mogel speljati prvega zavoja. Foto: Guliverimage