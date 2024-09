Leclerc najprej razbil Ferrarija, nato odpeljal najhitrejši krog

Max Verstappen bo po šestih dirkah brez zmage očitno na VN Azerbajdžana znova zelo hiter. Dobil je prvi prosti trening, ko so imeli številni dirkači težave s spolzkim asfaltom in slabim oprijemom. Svoj dirkalnik sta razbila zmagovalec Monze Charles Leclerc in Franco Colapinto, ki bo odpeljal drugo dirko formule ena. Je bil pa Monačan nato na drugem treningu najhitrejši, še dve sekundi boljši od Nizozemca na prvem. Na progi, kjer je že dvakrat zmagal, se očitno v formo vrača Sergio Perez.

V Bakuju je najmanjša napaka usodna. To je sredi prvega treninga občutil tudi Charles Leclerc. Foto: Guliverimage Razlike so na šestkilometrskem uličnem krogu nekoliko večje kot na prejšnjih dirkah, a očitno se znova obeta četveroboj Red Bulla, McLarna, Mercedesa in Ferrarija. Na prvem treningu je najhitrejši čas odpeljal Max Verstappen (Red Bull), čeprav je v zadnjem sektorju kroga, torej na kilometrski zadnji ravnini, izgubil skoraj pol sekunde v primerjavi s tekmeci. Prekiniti skuša niz šestih dirk brez zmage. Bil je dobre tri desetinke hitrejši od Lewisa Hamiltona (Mercedes), nekaj tisočink več pa je zaostal tretji Sergio Perez (Red Bull), ki je edini z več kot eno zmago v Bakuju. To bo sedma velika nagrada Azerbajdžana. Manj kot pol sekunde je zaostal samo še Lando Norris (McLaren).

Tako je sprednji del Williamsa razbil Franco Colapinto. Foto: Guliverimage V petek se je steza izkazala za zelo zahrbtno, ulične so pač take, ko je asfalt zelo spolzek, oprijem pa zato precej slab. Za piko na i je na tleh nekaj listja (prvič je tu dirka jeseni in ne več spomladi) in tako so številni drseli skozi zavoje in lovili svoje dirkalnike. Zmagovalec prejšnje dirke v Monzi Charles Leclerc (Ferrari) je bil sredi treninga vodilni, nato se je v dveh krogih zapored komaj izognil trčenju, v naslednjem pa se mu je to res pripetilo. S polomljenim prednjim desnim vpetjem in uničeno pnevmatiko je bilo zanj treninga konec. Končal je na devetem mestu. Ob koncu je bil trening še drugič zaradi trčenja prekinjen z rdečo zastavo, v zaščitnih gumah je končal Franco Colapinto (Williams), ki bo ta konec tedna odpeljal svojo drugo dirko v kraljici avtomotošporta. Bil je 16. Drugič bo na veliki nagradi nastopil tudi Oliver Bearman, ki v Haasu menja za eno dirko suspendiranega Kevina Magnussena (12 kazenski točk zaradi trčenj).

VN Azerbajdžana, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:45,546

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,313

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,376

4. Lando Norris (McLaren) +0,481

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,627

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,736

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,906

8. George Russell (Mercedes) +0,970

9. Charles Leclerc (Ferrari) +1,062

10. Daniel Ricciardo (RB) +1,141

11. Oliver Bearman (Haas) +1,427

12. Nico Hülkenberg (Haas) +1,589

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,638

14. Valtteri Bottas (Sauber) +2,094

15. Juki Cunoda (RB) +2,162

16. Franco Colapinto (Williams) +2,355

17. Alex Albon (Williams) +2,409

18. Pierre Gasly (Alpine) +3,166

19. Gunaju Džov (Sauber) +3,506

20. Esteban Ocon (Alpine) brez časa

Lando Norris na drugem treningu ni odpeljal hitrega kroga z najmehkejšimi pnevmatikami in zato je bil samo 17. Foto: Guliverimage Na popoldanskem treningu so imeli dirkači precej manj težav, njihovi dosežki pa so bili tudi dve sekundi hitrejši. Najboljši čas dneva je odpeljal Leclerc 1:43,484. Bil pa je le šest tisočink hitrejši od Pereza, tretji Hamilton je zaostal 66 tisočink. To bo še ena nepredvidljiva dirka. Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) in Verstappen na šestem mestu pa so imeli že pol sekunde zaostanka. Petkovim rezultatom seveda veliko teže ne gre dati, Norris denimo na drugem treningu ni vozil z rdečimi najmehkejšimi in najhitrejšimi pnevmatikami in je bil zato šele 17.

VN Azerbajdžana, 2. prosti trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:43,484

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,006

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,066

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,466

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,499

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,545

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,609

8. Nico Hülkenberg (Haas) +0,991

9. George Russell (Mercedes) +1,052

10. Oliver BEarman (Haas) +1,063

11. Juki Cunoda (RB) +1,161

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,199

13. Alex Albon (Williams) +1,253

14. Franco Colapinto (Williams) +1,265

15. Valtteri Bottas (Sauber) +1,301

16. Daniel Ricciardo (RB) +1,572

17. Lando Norris (McLaren) +1,672

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,907

19. Esteban Ocon (Alpine) 2,326

20. Guanju Džov (Sauber) 2,463

Kvalifikacije bodo v soboto ob 14. uri, 51 krogov dolga dirka pa v nedeljo uro prej, ob 13. uri.

VN Azerbajdžana je 17. v letošnjem rekordno dolgem prvenstvu (24 dirk). V skupnem seštevku vodi Verstappen, ki ima 62 točk prednosti pred Norrisom in 86 pred Leclercom.