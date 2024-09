Charles Leclerc je tako letos dobil obe dirki, ki zanj in za Ferrari štejejo največ - Monte Carlo in Monzo. Foto: Reuters "Mamma mia, mamma mia, grazie. Casa nostra. Grandisimi. Mamma mia," je ob prečkanju ciljne črte v kraljevem parku v Monzi kar bruhalo iz ust Charlesa Leclerca. Italijanske besede, ki jih gotovo vsi razumemo. Na domači stezi je s Ferrarijem dosegel svojo sedmo zmago v formuli 1, drugo letos (pred tem mu je uspelo v Monte Carlu), drugo na tej ikonični stezi.

Bil je na četrtem štartnem mestu, že v prvem krogu je prehitel Landa Norrisa, po prvih postankih pa se je znašel na prvem mestu. Vsem, še posebej pa Norrisu, je nov asfalt (ob visokih temperaturah) zelo hitro uničeval pnevmatike in morali so na dva postanka. Oba voznika Ferrarija pa sta tvegala z eno samo menjavo pnevmatik. In Leclercu se je obrestovalo. Carlosa Sainza sta v zadnjih krogih Oscar Piastri in Norris ujela in prehitela, Monačan pa je imel šest krogov pred ciljem neulovljivih osem sekund prednosti in slabil je pred Avstralcem in Britancem. Norris je s prvega štartnega mesta prvič na štartu zadržal prvo mesto, a slabše potegnil iz prvega zavoja in tako ga je prehitel Piastri.

Norris tako v boju za naslov prvaka ni pridobil toliko točk v primerjavi z Maxom Verstappnom, kot je kazalo po kvalifikacijah, ko sta bila prvi in sedmi. Dirkač Red Bulla sicer tudi na dirki ni imel nobenih možnosti za zmagovalni balkon. Na šestem mestu je zaostal skoraj 40 sekund za zmagovalcem. Pred njim je končal še Lewis Hamilton. Tudi Mercedes na tej hitri progi, ko 305 kilometrov prevozijo v uri in 22 minutah, ni bil konkurenčen Ferrariju in McLarnu. George Russell je bil sedmi, potem ko je naredil manjšo napako v prvem zavoju.

VN Italije v živo



Kakšna norija v Monzi. "Mamma mia, mamma mia, grazie. Casa nostra. Grandisimi. Mamma mia," v solzah prek radijske zveze govori Leclerc.



VN Italije:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. George Russell (Mercedes)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Alex Albon (Williams)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Daniel Ricciardo (RB)

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Guanju Džov (Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Odstop: Juki Cunoda (RB)



CILJ! S četrtega štartnega mesta, s taktiko postanka manj, ko so imeli vsi težave z obrambo pnevmatik, je Leclerc dobil VN Italije v Monzi.



Zadnji krog. Leclerc dirka proti svoji sedmi zmagi v karieri, drugi letos in drugi v Monzi. Tifosi so na nogah. Kakšna zabava bo to!



Še 3 krogi: Leclerc je sedem sekund pred Piastrijem. Šesti Verstappen pa zaostaja kar 40 sekund. Neverjeten preobrat v razmerju moči sredi te sezone.



Še 4 krogi: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Magnussen, 10. Albon, 11. Alonso, 12. Ricciardo



Še 5 krogov: Norris je pred prvim zavojem prehitel Sainza. McLarna sta zdaj hitra, a vodilnega Leclerca ne bosta ujela, zmanjkalo bo krogov.



Še 8 krogov: Piastri z lepim prehitevanjem pred Variante Ascari na drugo mesto. In zdaj v lov na vodilnega Leclerca.



Še 8 krogov: Piastri je že ujel Sainza, ima pa Leclerc lepo prednost.



Še 9 krogov: 1. Leclerc*, 2. Sainz* +10,7, 3. Piastri +12,1, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Magnussen*, 9. Perez, 10. Albon* (*brez drugega postanka)



Še 11 krogov: Verstappen na drugi postanek, vrača se na šesto mesto.



Še 12 krogov: Norris je vendarle prehitel Verstappna, ki bo pa moral na še en postanek. Tifosi so na trnih, bosta Ferrarija menjala drugič ali ne.



Še 12 krogov: 1. Leclerc*, 2. Sainz* +10,7, 3. Piastri +16,8, 4. Verstappen*, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Magnussen*, 8. Russell, 9. Perez, 10. Albon (*brez drugega postanka)



Še 13 krogov: Norris napada Verstappna za četrto mesto. Max zapira.



Še 14 krogov: Piastri na drugi postanek, na prvi dve mesti zdaj oba Ferrarija. V ozadju pa lep dvoboj Russell - Perez.



Še 15 krogov: Hamilton v bokse. Piastrija so spraševali, ali lahko zdržijo z enim postankom, pa pravi, da je sprednja desna guma že skoraj mrtva. Se pa zna zgoditi, da bo vsaj en Ferrarijev dirkač poskusil z enim postankom.



Še 16 krogov: Norris je zdaj tik za Verstappnom, ki še ni bil na drugem postanku. Vodi Piastri, ki ima manj težav z gumami, kot jih je imel Lando.



Še 19 krogov: 1. Piastri, 2. Leclerc +5,5, 3. Sainz +17,3, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Perez, 8. Russell, 9. Alonso, 10. Magnussen



33. krog: Norris je začel izgubljati, Leclerc ga je že ujel in je zdaj prvi zapeljal na drugo menjavo pnevmatik.



30. krog: Piastri z najhitrejšim krogom na dirki, je dve sekundi in pol pred Norrisom. Šesti Verstappen zaostaja 25 sekund.



25. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,8, 3. Leclerc +3,2, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Ocon*, 8. Perez, 9. Russell, 10. Alonso (*brez postanka)



24. krog: V bokse še Perez. Do cilja je še 29 krogov. Morda bo pa Ocon, ki je zdaj sedmi, edini, ki bo tvegal z enim samim postankom.



23. krog: Verstappen v bokse. Ena guma se ni takoj snela, manjša izguba časa. Z belih na bele gume. Torej bo tudi on moral še enkrat v bokse.



22. krog: 1. Verstappen*, 2. Perez* +2,9, 3. Piastri +7,4, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Bottas*, 10. Russell (*brez postanka)



20. krog: Vodilni Sainz na menjavo pnevmatik. Morda en sam postanek, enako tudi za oba Red Bulla, ki sta zdaj prvi in drugi.



19. krog: 1. Sainz, 2. Verstappen , 3. Perez, 4. Piastri, 5. Norris, 6. Leclerc, 7. Ocon, 8. Hamilton, 9. Stroll, 10. Bottas



17. krog: V bokse še Piastri in se vrača na peto mesto pred Norrisa in Leclerca. Na prvih štirih mestih so zdaj brez postanka Sainz, Verstappen, Perez in Albon.



16. krog: Leclerc in Hamilton na postanek. Ferrari je odgovoril na McLarnov postanek in ... Leclerc se je vrnil na stezo za Landom.



15. krog: Piastri je tri sekunde pred Leclercom in Norrisom, a Lando zdaj pelje na svoj prvi postanek v bokse, da bi na ta način prehiteli Ferrarija.



13. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc +2,4, 3. Norris +3,6, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Perez, 8. Albon, 9. Magnussen, 10. Ocon



12. krog: Russell prvi iz prve deseterice na postanek, so mu pa zamenjali še prednje krilce. Zaradi vročine je možno, da bo marsikdo šel na dva in ne na en postanek.



11. krog: Po dramatičnem prvem krogu 16. letošnje dirke nato 10 mirnih, zdaj pa na ciljni ravnini Perez za sedmo mesto prehiteva Russlla, ki ima nekoliko poškodovano prednje krilce po tisti napaki v prvem zavoju dirke.



8. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Albon, 10. Alonso



5. krog: Piastri vodi slabo sekundo pred Leclercom in dve pred Norrisom. Verstappen na šestem mestu zaostaja šest sekund.



2. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Albon, 10. Alonso



1. krog: V Monzi se lahko prehiteva! Norris je slabo pospeševal iz prve šikane in že pred tretjim zavojem, da je prehitel najprej Piastri in nato še Leclerc.



Štart! Norrisu je končno uspel dober štart in je v prvo šikano zapeljal kot vodilni. Napaka Russlla v prvem zavoju in je posekal šikano.



Krog za ogrevanje.



The home fans are making themselves heard! 🇮🇹 🫶#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Gu7mpPEFh2 — Formula 1 (@F1) September 1, 2024 Štartna vrsta (53 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Verstappen, 8. Perez, 9. Albon, 10. Hülkenberg, 11. Alonso, 12. Ricciard Leclerc dirka proti svoji sedmi zmagi v karieri, drugi letos in drugi v Monzi. Tifosi so na nogah. Kakšna zabava bo to!Leclerc je sedem sekund pred Piastrijem. Šesti Verstappen pa zaostaja kar 40 sekund. Neverjeten preobrat v razmerju moči sredi te sezone.1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Magnussen, 10. Albon, 11. Alonso, 12. RicciardoNorris je pred prvim zavojem prehitel Sainza. McLarna sta zdaj hitra, a vodilnega Leclerca ne bosta ujela, zmanjkalo bo krogov.Piastri z lepim prehitevanjem pred Variante Ascari na drugo mesto. In zdaj v lov na vodilnega Leclerca.Piastri je že ujel Sainza, ima pa Leclerc lepo prednost.1. Leclerc*, 2. Sainz* +10,7, 3. Piastri +12,1, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Magnussen*, 9. Perez, 10. Albon* (*brez drugega postanka)Verstappen na drugi postanek, vrača se na šesto mesto.Norris je vendarle prehitel Verstappna, ki bo pa moral na še en postanek. Tifosi so na trnih, bosta Ferrarija menjala drugič ali ne.1. Leclerc*, 2. Sainz* +10,7, 3. Piastri +16,8, 4. Verstappen*, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Magnussen*, 8. Russell, 9. Perez, 10. Albon (*brez drugega postanka)Norris napada Verstappna za četrto mesto. Max zapira.Piastri na drugi postanek, na prvi dve mesti zdaj oba Ferrarija. V ozadju pa lep dvoboj Russell - Perez.Hamilton v bokse. Piastrija so spraševali, ali lahko zdržijo z enim postankom, pa pravi, da je sprednja desna guma že skoraj mrtva. Se pa zna zgoditi, da bo vsaj en Ferrarijev dirkač poskusil z enim postankom.Norris je zdaj tik za Verstappnom, ki še ni bil na drugem postanku. Vodi Piastri, ki ima manj težav z gumami, kot jih je imel Lando.1. Piastri, 2. Leclerc +5,5, 3. Sainz +17,3, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Perez, 8. Russell, 9. Alonso, 10. MagnussenNorris je začel izgubljati, Leclerc ga je že ujel in je zdaj prvi zapeljal na drugo menjavo pnevmatik.Piastri z najhitrejšim krogom na dirki, je dve sekundi in pol pred Norrisom. Šesti Verstappen zaostaja 25 sekund.1. Piastri, 2. Norris +1,8, 3. Leclerc +3,2, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Ocon*, 8. Perez, 9. Russell, 10. Alonso (*brez postanka)V bokse še Perez. Do cilja je še 29 krogov. Morda bo pa Ocon, ki je zdaj sedmi, edini, ki bo tvegal z enim samim postankom.Verstappen v bokse. Ena guma se ni takoj snela, manjša izguba časa. Z belih na bele gume. Torej bo tudi on moral še enkrat v bokse.1. Verstappen*, 2. Perez* +2,9, 3. Piastri +7,4, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Ocon*, 9. Bottas*, 10. Russell (*brez postanka)Vodilni Sainz na menjavo pnevmatik. Morda en sam postanek, enako tudi za oba Red Bulla, ki sta zdaj prvi in drugi.1. Sainz, 2. Verstappen , 3. Perez, 4. Piastri, 5. Norris, 6. Leclerc, 7. Ocon, 8. Hamilton, 9. Stroll, 10. BottasV bokse še Piastri in se vrača na peto mesto pred Norrisa in Leclerca. Na prvih štirih mestih so zdaj brez postanka Sainz, Verstappen, Perez in Albon.Leclerc in Hamilton na postanek. Ferrari je odgovoril na McLarnov postanek in ... Leclerc se je vrnil na stezo za Landom.Piastri je tri sekunde pred Leclercom in Norrisom, a Lando zdaj pelje na svoj prvi postanek v bokse, da bi na ta način prehiteli Ferrarija.1. Piastri, 2. Leclerc +2,4, 3. Norris +3,6, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Perez, 8. Albon, 9. Magnussen, 10. OconRussell prvi iz prve deseterice na postanek, so mu pa zamenjali še prednje krilce. Zaradi vročine je možno, da bo marsikdo šel na dva in ne na en postanek.Po dramatičnem prvem krogu 16. letošnje dirke nato 10 mirnih, zdaj pa na ciljni ravnini Perez za sedmo mesto prehiteva Russlla, ki ima nekoliko poškodovano prednje krilce po tisti napaki v prvem zavoju dirke.1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Albon, 10. AlonsoPiastri vodi slabo sekundo pred Leclercom in dve pred Norrisom. Verstappen na šestem mestu zaostaja šest sekund.1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Russell, 8. Perez, 9. Albon, 10. AlonsoV Monzi se lahko prehiteva! Norris je slabo pospeševal iz prve šikane in že pred tretjim zavojem, da je prehitel najprej Piastri in nato še Leclerc.Norrisu je končno uspel dober štart in je v prvo šikano zapeljal kot vodilni. Napaka Russlla v prvem zavoju in je posekal šikano.Vroč in sončen dan v Monzi, več kot 100.000 tifosov na tribunah. Vsi se sprašujemo, ali bo Norris vendarle uspel na štartu zadržati prvo mesto.1. Norris, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Verstappen, 8. Perez, 9. Albon, 10. Hülkenberg, 11. Alonso, 12. Ricciard

Norris samozavesten, Verstappen zaskrbljen

Lando Norris ima izvrstno priložnost za tretjo zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Max Verstappen (Red Bull) je brez zmage že zadnjih pet dirk, njegova prednost na svetovnem prvenstvu pa počasi kopni. "Tretji del kvalifikacij je bil res zelo slab. Na obeh setih pnevmatik sem imel veliko podkrmarjenja, v zavojih sploh nisem mogel voziti agresivno," se je kujal trikratni svetovni prvak. Lando Norris (McLaren), ki je drugič zapored na prvem štartnem mestu (četrtič na zadnjih sedmih velikih nagradah), za njim zaostaja za 70 točk. Je pa v prvem sektorju odločilnega kroga naredil manjšo napako.

Max Verstappen, pravzaprav vsi v Red Bullovi ekipi, so zaskrbljeni, saj ne poznajo razloga za takšen padec forme. Foto: Guliverimage Prva štartna vrsta za McLaren se zdi, kot bi se vrnili 25 let nazaj. "Upam, da bo na dirki razplet enak. To bi bilo super. A že ves konec tedna smo vsi zelo tesno skupaj. Za nami je veliko hitrih dirkačev, zato ne pričakujem lahke dirke," se zaveda zmagovalec dveh dirk, ki je doslej še vselej na štartu zapravil prvo mesto (štirikrat na dirki, dvakrat na šprintu). Na prejšnjih štirih dirkah v Monzi dirkač s prvega položaja ni zmagal. Mladi Britanec je po kvalifikacijah še dejal, da je njegov dirkalnik letos na dolgih ravninah v Monzi približno 20 kilometrov na uro hitrejši kot lani.

Hamilton: Besen sem, besen

Lewis Hamilton je bil po kvalifikacijah besen sam nase. Foto: Guliverimage Za zmago bo na 16. dirki sezone v igri vsaj še četverica voznikov iz ekip Ferrari in Mercedes. Seveda si v kraljevem parku v Monzi pri Milanu več kot 100 tisoč tifosov želi zmage poskočnega konjiča. Charles Leclerc ni zmagal že od Monte Carla, torej zadnjih sedem dirk. Odtlej ima največ zmag srebrna puščica, tri, od tega dve Lewis Hamilton, ki je bil po kvalifikacijah sam nase besen kot ris. "Nisem dovolj dober. Pač tako je. Nisem dovolj dober na kvalifikacijah. Ne morem sestaviti hitrega kroga in to me spravlja v obup," je razlagal sedemkratni prvak, ki je pred tednom dni v Zandvoortu izpadel že v drugem delu kvalifikacij. "Besen sem, besen. Lahko bi bil na prvem štartnem mestu. Lahko bi bil. Ali pa vsaj v prvi vrsti, a svojega dela nisem opravil dovolj dobro. Že v prvem zavoju sem izgubil desetinko in pol, nato še eno v zadnjem zavoju."