Najboljša v treh tisočinkah, "novi" Kimi na debiju razbil Mercedesa

Prvi prosti trening na legendarni stezi v Monzi je dobil trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je odločen, da se po petih zaporednih dirkah hitre zmage vrne na najvišjo stopničko. Lando Norris (McLaren), ki za njim zaostaja samo še za 70 točk, je dosegel tretji najhitrejši čas. Zaostal je za dobri dve desetinki. Po nekaj slabših dirkah je vsaj začetek spodbuden za domači Ferrari. Charles Leclerc je bil drugi, Carlos Sainz pa četrti. Pričakovali smo, da poskočni konjiček ta konec tedna ne bo niti rdeč niti rumen, kot je bil pred dvema letoma, temveč črn. No, pa sta pravzaprav samo voznika v črnih kombinezonih. Prvemu treningu sicer preveč vrednosti ne smemo dajati, nenazadnje je bil peti Valtteri Bottas, ki ima s Sauberjem najslabši dirkalnik sezone.

VN Italije, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull 1:21,676

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,228

3. Lando Norris (McLaren) +0,241

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,450

5. Valtteri Bottas (Sauber) +0,451

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,523

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,538

8. Alex Albon (Williams) 0,544

9. Sergio Perez (Red Bull) +0,635

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,639

11. Kevin Magnussen (Haas) +0,898

12. Daniel Ricciardo (RB) +0,929

13. Juki Cunoda (RB) +1,038

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,087

15. Guanju Džov (Sauber) +1,178

16. Lance Stroll (Aston Martin) +1,204

17. Franco Colapinto (Williams) +1,204

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,204

19. Nico Hülkenberg (Haas) +1,481

20. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +2,279

Andrea Kimi Antonelli je v Parabolici že v svojem šestem krogu razbil Mercedesa. Foto: Reuters

Franco Colapinto Foto: Reuters Največ pozornosti sta bila deležna debitanta Franco Colapinto in Andrea Kimi Antonelli. Prvi je sicer v Silverstonu že odpeljal en prosti trening, za drugega pa je bil to prvi nastop z dirkalnikom formule 1 na dirkaškem koncu tedna. Argentinec bo dirkač Williamsa do konca sezone, potem ko so odpustili Logana Sargeanta, Italijan pa je samo na tem treningu dobil priložnost, da se dokaže in dobi sedež v Mercedesu za naslednjo sezono. Že v kratkem naj bi objavili, da bo res nasledil Lewisa Hamiltona.

Andrea Kimi Antonelli in Toto Wolff Foto: Reuters 21-letni Colapinto je trening dobro izkoristil in odpeljal 23 krogov, dosegel je 17. čas, za najhitrejšimi zaostal samo sekundo. Pravi, da je pripravljen za debi na svoji prvi dirki kraljice avtomotošporta. Komaj 18-letni Antonelli pa se ni najbolj izkazal, saj je srebrno puščico razbil že v šestem krogu in to v slovitem zavoju parabolica. Pred tem je odpeljal krog, ki ga je z zaostankom dobrih dveh sekund uvrstil na zadnje, 20. mesto. Na fanta, ki je dobil ime po Kimiju Räikkönenu, se polaga visoka pričakovanja, je pa Hamilton že v četrtek poudaril, da je komaj dopolnil 18 let. Letos prvo sezono dirka v formuli 2, dobil je eno šprintersko in eno glavno dirko.

Franco Colapinto je na prvem prostem treningu v Monzi z Williamsom odpeljal 23 krogov. Foto: Reuters

Drugi trening dobil Hamilton, Verstappen 14.

V petek je bil najhitrejši Lewis Hamilton. Foto: Reuters Colapinto je bil 17. tudi na drugem treningu, a kar je najpomembneje, samo dve desetinki počasnejši od Alexa Albona v enakem dirkalniku. Razplet tega treninga je bil zelo zanimiv. Oba Red Bullova dirkača sta bila v drugi polovici razpredelnice, Verstappen na 14. in Sergio Perez na 15. mestu. Njun zaostanek za najhitrejšim Hamiltonom je znašal manj kot sekundo. Pri vrhu so bile razlike neverjetno majhne. Drugi Norris je zaostal samo tri tisočinke, tudi Sainz, Oscar Piastri (McLaren) in Leclerc so bili za sedemkratnim svetovnim prvakom manj kot dve desetinki.

VN Italije, 2. prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20,738

2. Lando Norris (McLaren) +0,003

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,103

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,120

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,154

6. George Russell (Mercedes) +0,348

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,402

8. Daniel Ricciardo (RB) +0,562

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,578

10. Lance Stroll (Aston Martin) +0,625

11. Valtteri Bottas (Sauber) +0,723

12. Kevin Magnussen (Haas) +0,761

13. Alex Albon (Williams) +0,854

14. Max Verstappen (Red Bull) +0,872

15. Sergio Perez (Red Bull) +0,940

16. Juki Cunoda (RB) +0,997

17. Franco Colapinto (Williams) +1,046

18. Pierre Gasly (Alpine) +1,081

19. Esteban Ocon (Alpine) +1,129

20. Guanju Džov (Sauber) +1,484

Precej bolj zares bo na dirkališču v kraljevem parku v Monzi šlo v soboto ob 16. uri na kvalifikacijah, točke pa se bodo delile v nedeljo ob 15. uri.