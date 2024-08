Lando Norris (McLaren) se po nedeljski prepričljivi zmagi na veliki nagradi Nizozemske lahko odkrito spogleduje z naslovom svetovnega prvaka, čeprav bo 70 točk zaostanka za Maxom Verstappnom (Red Bull) na preostalih devetih dirkah leta vendarle težko nadomestiti. A številke po zadnjih dirkah dokazujejo, da se je sredi sezone razmerje moči spremenilo. Verstappen ni zmagal na petih zaporednih dirkah. Norris je zmagal s prednostjo kar 23 sekund pred drugouvrščenim, tako visoke razen Verstappna že od Savdske Arabije 2021 ni imel nihče. Sicer je to Angleževa šele druga zmaga, a obenem 22. uvrstitev na zmagovalni balkon. V šestem poskusu mu je vendarle upelo prvič zmagati z najboljšega startnega položaja. Čeprav se mu je start znova zalomil, je prvi dirkač McLarna po Lewisu Hamiltonu na VN Italije 2012, ki je zmagal, potem ko je bil na prvem startnem položaju.

Norris: Moram biti še boljši

Lando Norris je zmagal s 23 sekundami prednosti. Foto: Guliverimage Pred dirko v Zandvoortu je Norris dejal, da do zdaj ni bil dovolj dober, da bi si zaslužil naslov prvaka. In tudi po 15. dirki letošnjega prvenstva v napovedih ostaja zelo zadržan: "Moram biti še boljši. Vso sezono trdo delam, a sem še vedno 70 točk za Maxom. Zato je precej neumno, da bi zdaj razmišljal o naslovu. Grem dirko po dirko. Nima smisla, da bi razmišljal preveč vnaprej. Trenutno o naslovu ne razmišljam. Osredotočen sem samo na vsako posamično dirko. Res me ni treba vsak konec tedna spraševati o tem."

Da bi lahko nadoknadil zaostanek za aktualnim prvakom, bi kot najprej potreboval pomoč ekipnega kolega Oscarja Piastrija ter dirkačev Ferrarija in Mercedesa. Da bi se ti uvrščali medenj in Verstappna. V Zandvoortu je bil poskočni konjič prepočasen na kvalifikacijah, srebrna puščica pa tudi na dirki. A prejšnje dirke so vseeno pokazale, da imajo zdaj štiri ekipe podobno konkurenčen dirkalnik. Je le nekaj razlik med različnimi stezami. In zdaj sledi Monza z dolgimi ravninami in počasnimi zavoji. Proti VN Monze, ki sledi že prihajajoči konec tedna, se je Norris uzrl z besedami: "Vsak je lahko na vrhu. Ferrari, Mercedes, Red Bull, mi. Ferrari je tu že bil hitrejši, kot smo mislili. Morda je imel Red Bull nekaj več težav."

Skupni seštevek po VN Nizozemske (15/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 295 točk

2. Lando Norris (McLaren) 225

3. Charles Leclerc (Ferrari) 192

4. Oscar Piastri (McLaren) 179

5. Carlos Sainz (Ferrari) 172

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 154

7. Sergio Perez (Red Bull) 139

8. George Russell (Mercedes) 122

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 434 točk

2. McLaren Mercedes 404

3. Ferrari 370

4. Mercedes 276

5. Aston Martin Mercedes 74

6. RB Honda 34

Marko: Sicer bo naslov prvaka ogrožen

Zaskrbljeni Max Verstappen Foto: Guliverimage Dejstvo je, da je McLarnov dirkalnik v primerjavi s prvimi dirkami precej hitrejši, obenem so se spremembe v razmerju moči zgodile tudi ali predvsem zaradi težav, ki jih ima s svojim dirkalnikom Verstappen. "Na prvih dirkah nismo imeli težav, a zdaj je nekaj narobe z dirkalnikom, da je toliko težje vozen," je priznal zmagovalec 61 dirk. Nazadovanje Red Bulla se je začelo od dirke v Miamiju, govori se, da je Fia takrat zapolnila vrzel v pravilniku in so morali spremeniti svoj zavorni sistem. "Ekipa se mora lotiti dela in najti prave izboljšave, sicer bo naslov prvaka ogrožen," je po VN Nizozemske dejal Red Bullov svetovalec Helmut Marko. Tukaj ne misli samo konstruktorskega, kjer so samo še 30 točk pred McLarnom. "Oba. Oba," je zaskrbljeno odmajeval z glavo. "Imamo veliko idej in različnih poti do izboljšav. Zaradi poletnih počitnic nismo mogli delati." Avgusta so bile po pravilniku namreč zaprte ekipne tovarne.