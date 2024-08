Na veliki nagradi Nizozemske, 15. letošnji dirki prvenstva formule 1, bo na prvem štartnem mestu Lando Norris, ki je bil na kvalifikacijah skoraj štiri desetinke hitrejši od domačega junaka Maxa Verstappna. Že v drugem delu kvalifikacij sta izpadla Carlos Sainz in Lewis Hamilton. Opoldanski prosti trening (na mokrem asfaltu) so prekinili za skoraj 45 minut, saj je dirkalnik povsem raztreščil Logan Sargeant. Williamsa so zajeli tudi ognjeni zublji.

Tretjič v letošnjem prvenstvu formule 1 bo na prvem štartnem mestu mladi britanski dirkač Lando Norris (McLaren), ki je tako razžalostil na tisoče v oranžno oblečene Nizozemske na tribunah, ki stiskajo pesti za svojega Maxa Verstappna (Red Bull). A na dirkališču v Zandvoortu je papaja oranžen dirkalnik zelo hiter. Vodilni v prvenstvu je za njim zaostal kar 356 tisočink. Aktualni svetovni prvak je sicer na domači veliki nagradi dobil vse tri dosedanje dirke. Morda je vendarle prvi favorit tudi to nedeljo (štart ob 15. uri), spomnimo, da Norris s prvega štartnega mesta letos dirke še ni dobil, obakrat je zelo slabo speljal. Svojo edino zmago v kraljici avtomotošporta ima iz Miamija, ko je bil na petem štartnem položaju.

V drugi štartni vrsti bosta Oscar Piastri (McLaren) in George Russell (Mercedes), ki sta tudi že oba letos stala na najvišji stopnički. Na dosedanjih 14 dirkah smo videli kar sedem različnih zmagovalcev. Najboljši Ferrari je bil Charles Leclerc na šestem mestu, veteran Fernando Alonso (Aston Martin) pa si je pridirkal sedmo izhodišče.

Lewis Hamilton bo šele v šesti štartni vrsti. Foto: Guliverimage V prvem delu kvalifikacij je bil z 1:11,006 najhitrejši Sergio Perez (Red Bull), ki nujno potrebuje dober rezultat, potem ko mu je samozavest po seriji razočaranj povsem padla. Presenečenj v tem prvem delu kvalifikacij ni bilo. Sta bili pa dve v drugem, ko so bile razlike neverjetno majhne. Med prvim in 13. je bilo namreč manj kot pol sekunde. In tako sta kvalifikacije na 11. in 12. mestu sklenila Carlos Sainz (Ferrari) in Lewis Hamilton (Mercedes). Srebrna puščica bi morala biti zelo konkurenčna tudi v Zandvoortu, potem ko je sedemkratni svetovni prvak letos že dosegel svoji 104. in 105 zmago.

VN Nizozemske, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,356

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,499

4. George Russell (Mercedes) +0,571

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,743

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,960

8. Alex Albon (Williams) +0,980

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1,184

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,394



11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Juki Cunoda (RB)

14. Nico Hülkenberg (Haas)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Guanju Džov (Sauber)

20. Logan Sargeant (Williams)

Williamsov dirkalnik Logana Sargeanta v plamenih

Logan Sargeant je zadnji hip skočil iz gorečega Williamsa. Foto: Guliverimage

Logan Sargeant Foto: Guliverimage Pred kvalifikacijami je bilo v Zandvoortu malo dirkanja: na prvem treningu je bila steza mokra, suha samo na drugem, ko je bil najhitrejši George Russell (Mercedes), na tretjem pa znova moker asfalt. Ta je potekal v soboto opoldne, že v 15. minuti treninga pa je z desnima pnevmatikama na mokro travo zapeljal Logan Sargeant (Williams). Tako mu je vzelo zadek dirkalnika in je silovito treščil v zaščitno ogrado. Williams je bil povsem raztreščen, še zagorel je. Komaj je še Američan pravočasno skočil iz kokpita. Jo je pa odnesel brez praske. Trening je bil z rdečo zastavo prekinjen za več kot 40 minut, saj so morali popraviti poškodovano zaščitno ograjo.

Max Verstappen je prehiteval v boksih in prevozil belo črto na izvozu. Foto: Guliverimage Tako je ob koncu dirkačem ostal en sam hiter krog in še priložnost za trening speljevanja s štarta. Rezultati so bili tako povsem nerelevantni, niti niso vsi odpeljali hitrega kroga. Prvi je bil Pierre Gasly (Alpine). Za nekaj drame pa je poskrbel še Max Verstappen (Red Bull), ki se mu je tako zelo mudilo iz boksov, da je kar na izvozu prehitel dva tekmeca. Ob tem je zapeljal še prek polne bele črte, ki označuje izvoz iz boksov, kar ni dovoljeno, a za aktualnega svetovnega prvaka očitno kazni ni. Je pa ujel hiter krog, ki mu je zadoščal za 18. mesto.