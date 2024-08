Resna srebrna in oranžna grožnja za Verstappna

Po 26 dneh so znova zahrumeli dirkalniki formule 1. Če bo razmerje moči na preostalih 10 dirkah letošnjega prvenstva tako kot na petkovem drugem prostem treningu v Zandvoortu, se bo bitka za prvaka še kako zakuhala. Pred vodilnim v točkovanju Maxom Verstappnom so bili namreč vsi štirje dirkači ekip Mercedes in McLaren.

V Zandvoortu bo imel Max Verstappen bučno podporo. Na prejšnjih treh VN Nizozemske je vedno zmagal. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo v formuli 1 se po poletnih počitnicah nadaljuje z VN Nizozemske. V petek je bil najhitrejši George Russell (Mercedes), ki je bil na prejšnji dirki v Belgiji po zmagi diskvalificiran. Zmagovalec Spaja Lewis Hamilton, kar je bila njegova 105. zmaga, je bil na drugem treningu v Zandvoortu tretji, a z le 111 tisočinkami zaostanka. Pred petouvrščenim Maxom Verstappnom (Red Bull), ki ima še vedno lepo prednost v skupnem seštevku, a se ta počasi topi, sta bila še oba voznika ekipe McLaren, drugi Oscar Piastri in četrti Lando Norris. Na domači dirki aktualni svetovni prvak Verstappen v treh letih še ni bil premagan. Razmerje moči med ekipami je zelo premešano, v prvi deseterici so bili tako tudi vozniki ekip Aston Martin, RB, Haas, Ferrari in Williams.

Poskočni konjič iz Maranella se ne zdi tako resna grožnja Verstappnu kot srebrna puščica in papajina dirkalnika. Charles Leclerc, ki je za zdaj še tretji v točkovanju sezone, je na devetem mestu zaostal tri četrt sekunde, Carlos Sainz pa je zaradi okvare na menjalniki večji del treninga presedel v garaži in zato je samo na 19. mestu.

VN Nizozemske, 2. trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:10,702

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,061

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,111

4. Lando Norris (McLaren) +0,259

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,284

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,655

7. Juki Cunoda (RB) +0,672

8. Kevin Magnussen (Haas) +0,728

9. Charles Leclerc (Ferrari) +0,741

10. Alex Albon (Williams) +0,848

11. Lance Stroll (Aston Martin) +0,874

12. Sergio Perez (Red Bull) +0,879

13. Daniel Ricciardo (RB) +0,928

14. Pierre Gasly (Alpine) +0,942

15. Logan Sargeant (Williams) +1,116

16. Guanju Džov (Sauber) +1,232

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,359

18. Valtteri Bottas (Sauber) +1,504

19. Carlos Sainz (Ferrari) +2,406

20. Nico Hülkenberg (Haas) +2,594

Lando Norris je dobil prvi prosti trening. Foto: Guliverimage Že prvi prosti trening, ki se je sicer začel še na rahlo mokri stezi, je dal vedeti, da se nam res tudi po poletnem premoru obeta četveroboj ekip za najvišja mesta. Norrisu je sledil Verstappen, nato pa Hamilton in Sainz, torej vozniki McLarna, Red Bulla, Mercedesa in Ferrarija na prvih štirih mestih. Najhitrejše kroge so odpeljali v zadnjih 10 minutah treninga, ko je bil asfalt že povsem osušen. Napak tako celo uro dirkanje ni manjkalo, ni pa nihče zares razbil svojega dirkalnika.

VN Nizozemske, 1. trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:12,322

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,201

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,684

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,752

5. George Russell (Mercedes) +0,820

6. Alex Albon (Williams) +0,837

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,908

8. Nico Hülkenberg (Haas) +1,241

9. Kevin Magnussen (Haas) +1,275

10. Guanju Džov (Sauber) +1,643

11. Lance Stroll (Aston Martin) +1,829

12. Sergio Perez (Red Bull) +1,957

13. Charles Leclerc (Ferrari) +1,984

14. Juki Cunoda (RB) +2,096

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,145

16. Robert Shwartman (Sauber) +2,336

17. Logan Sargeant (Williams) 3,283

18. Esteban Ocon (Alpine) +3,474

19. Daniel Ricciardo (RB) +3,909

20. Pierre Gasly (Alpine) +9,714