V petek so govorili, da zaradi slabše končne hitrosti na dolgih ravninah izgubljajo sekundo na krog, a je Mercedes na veliki nagradi Belgije, na klasičnem prizorišču dirk v Spaju, prišel do dvojne zmage. Prvi je bil George Russell, drugi pa Lewis Hamilton. Mlajši Britanec je bil na taktiki postanka manj, a je zdržal na prvem mestu kljub starejšim in bolj obrabljenim pnevmatikam. A veselje srebrnih je trajalo samo dve uri. Russell je namreč diskvalificiran. Njegov dirkalnika je bil lažji od predpisane minimalne teže 798 kilogramov. Manjkal mu je kilogram in pol.

Dve uri po koncu dirke so komisarji na VN Belgije razglasili uradne rezultate. George Russell je bil diskvalificiran, saj je bil njegov dirkalnik kilogram in pol lažji od predpisane minimalne teže dirkalnika z dirkačem. Pri Mercedesu so priznali napako. Vodja ekipa Toto Wolff je dejal, da ni izgovora, da pa bo Russell gotovo zmagal še veliko dirko. Tako je svojo 105. zmago v formuli dosegel Lewis Hamilton, Oscar PIastri je bil drugi in Charles Leclerc tretji. Max Verstappen je bil tako četrti.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Charles Leclerc je hitro izgubil prvo mesto s štarta. Foto: Reuters Še na šesti zaporedni dirki ni zmagal dirkač, ki je bil na prvem štartnem mestu. Še več: Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull), ki sta bila v prvi štartni vrstni, sta ostala celo brez zmagovalnega balkona. Monačan je bil četrti, Mehičan pa z novim razočaranjem samo osmi. Svoje druge zmage v sezoni pa se je na VN Belgije veseli George Russell (Mercedes), ki je tvegal s taktiko postanka manj. Vsi smo mislili, da bo zato z obrabljenimi v zadnjih krogih začel izgubljati mesta (stare so bile že 34 krogov), a jih ni. Lewis Hamilton (Mercedes) in Oscar PIastri (McLaren) sta ga ujela, a ga nista uspela napasti. Prvi trije so bili mimo kariraste zastave v razmaku sekunde in desetinke. Tudi med četrtim Leclercom, petim Maxom Verstappnom (Red Bull) in šestim Landom Norrisom (McLaren) je bila le dobra sekunda. Aktualni prvak in vodilni v prvenstvu je zaradi kazni štartal z 11. mesta in je tako pridobil šest mest. Vsi ti so bili na taktiki dveh postankov, enega je imel še Carlos Sainz (Ferrari), a je ta izgubil nekaj mest in končal na sedmem. Po diskvalifikaciji Russlla so se torej vsi pomaknili mesto višje, zmagal je torej Hamilton.

VN Belgije:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (RB)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Alex Albon (Williams)

13. Pierre Galsy (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Valtteri Bottas (Sauber)

16. Juki Cunoda (RB)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Nico Hülkenberg (Haas)

Odstop: Guanju Džov (Sauber)

Diskvalifikacija: George Russell (Mercedes)



Skupni seštevek (14/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 277 točk

2. Lando Norris (McLaren) 199

3. Charles Leclerc (Ferrari) 177

4. Oscar Piastri (McLaren) 167

5. Carlos Sainz (Ferrari) 162

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 150

7. Sergio Perez (Red Bull) 131

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 49

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 408 točk

2. McLaren Mercedes 366

3. Ferrari 345

4. Mercedes 266

5. Aston Martin Mercedes 73

6. RB Honda 34

Lewis Hamilton je bil najhitrejši, a je s postankom več ostal za ekipnim kolegom. Foto: Reuters "Tega res nismo pričakovali. Čestitke Georgu in ekipi. V petek je bil dirkalnik katastrofa, zdaj pa je bil fantastičen," je v prvi izjavi v cilju povedal Hamilton. "Skušal sem se mu približati, a je George res dobro delal s pnevmatikami." Russell se je smejal do ušes, pravi, da so se med dirko ves čas pogovarjali o taktiki postankov. "Od petka smo naredili res veliko sprememb na dirkalniku. Pnevmatike pa so delovale zelo dobro. Ves čas sem ekipi govoril, da želim en sam postanek."

Sergio Perez je morda odpeljal zadnjo dirko. Foto: Reuters V seštevku svetovnega prvenstva se vrstni red ni bistveno spremenil. Verstappen ima 277 točk, Norris 199, tretji je Leclerc s 177. Hamilton se je s 150 točkami utrdil na petem mestu, Perez ostaja sedmi in se mu pošteno maje sedež. V ponedeljek bo imel Red Bull krizni sestanek. Čeprav je Mehičan nedavno podaljšal pogodbo še za dve sezoni, pa ga utegnejo odpustiti. Z njegovimi slabimi rezultati namreč ekipa lahko izgubi konstruktorski naslov. McLaren za njimi zaostaja samo še za 42 točk.

V formuli 1 je po belgijski dirki na vrsti poletni premor, naslednja dirka bo 25. avgusta v nizozemskem Zandvoortu, temu pa bo sledila klasika v italijanski Monzi.

Prvi trije v Spaju. George Russell je tretjič zmagal. Foto: Reuters

Kako se je razpletala VN Belgije



Tretja zmaga v karieri za Russlla, pa so v petek govori, da Mercedes na krog izgubi sekundo za McLarnom in Mercedesom.



CILJ! George Russell je z enim postankom, s starimi gumami, zmagal VN Belgije. Dvojna zmaga srebrne puščice. Tretji je Oscar Piastri. Charles Leclerc je uspel zadržati za sabo Maxa Verstappna in Landa Norrisa.



Zadnji krog! Prvi trije v sekundi in pol! Očitno bo Russell zdržal s starimi gumami. Neverjeten razplet.



Predzadnji krog: Hamilton je na Russllovem izpuhu, a ne more napasti.



Še 3 krogi: Dirkačema Mercedesa sporočajo, da ne bo ekipnih ukazov, da se lahko pomerita zmago, a naj pazita, da ne pride do trčenja.



Še 3 krogi: 1. Russell, 2. Hamilton +0,6, 3. Piastri +4,6, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Alonso, 10. Ricciardo



Še 4 krogi: Hamilton je samo še dobro sekundo za vodilnim Russllom, Verstappen pa že na izpuhu Leclerca.



Še 8 krogov: 1. Russell*, 2. Hamilton +3,1, 3. Piastri +8,8, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Perez, 8. Sainz*, 9. Alonso*, 10. Stroll* (brez drugega postanka)



Še 9 krogov: Piastri je zdaj super hiter. Dober dvoboj z Leclercom in Avstralec je na tretjem mestu.



Še 11 krogov: Hamilton se približuje Russllu. Bo ta res tvegal s postankom manj? Piastri in Verstappen lovita Leclerca.



Še 12 krogov: 1. Russell*, 2. Hamilton, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Perez, 8. Sainz*, 9. Alonso*, 10. Bottas* (brez drugega postanka)



31. krog: Postanki se vrstijo. V boksih je bil tudi Verstappen, nakar ga je Perez spustil predse. Dolg postanek za Piastrija, ki je ustavil predaleč. Zdaj vodi Russell, ki je ob Sainzu še edini brez drugega postanka.



27. krog: Hamilton je pokril Leclercov postanek in se po svojem drugem vrača pred dirkača Ferrarija. Oba znova na bele gume.



26. krog: Leclerc na drugem postanku. Hamilton mirno v vodstvu.



25. krog: 1. Hamilton, 2. Leclerc +2,5, 3. Paistri +5,1, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Ocon, 10. Alonso



23. krog: Perez prvi na drugi postanek, Verstappen je zdaj že peti.



21. krog: 1. Hamilton, 2. Leclerc +1,9, 3. Paistri +4,8, 4. Russell, 5. Perez, 6. Verstappen, 7. Norris, 8. Sainz, 9. Albon, 10. Ricciardo



20. krog: Kot zadnji v bokse še Sainz, ki je izbral rumene pnevmatike. Hamilton se tako vrača na prvo mesto. Russell je prehitel Pereza.



16. krog: Pozen postanek za Norrisa in na stezo se je vrnil za Verstappnom. Izgubil je kar šest sekund v primerjavi z Verstappnom.



15. krog: 1. Sainz*, 2. Norris*, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Perez, 7. Russell, 8. Verstappen, 9. Magnussen, 10. Cunoda (/brez postanka)



14. krog: Sainz je kot edini začel dirko na belih gumah in zdaj vodi, Norris pa z mehkejšimi vztraja brez postanka na drugem mestu.



13. krog: Leclerc v bokse in se vrača pred Pereza. Na prvih treh mestih pa zdaj še brez postanka Sainz, Norris in Alonso.



12. krog: Hamilton, Perez in Piastri v bokse. Dirkač McLarna se je vrnil za Russlla, a ga že dva zavoja pozneje prehitel nazaj.



11. krog: Russell in Verstappen prva od boljših v bokse. Na trše bele gume.



10. krog: 1. Hamilton, 2. Leclerc +2,0, 3. Perez +4,3, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Verstappen, 9. Alonso, 10. Ocon



9. krog: Med prvim Hamiltonom in osmim Verstappnom je samo devet sekund. Kako izenačeno! Vse je torej še možno.



8. krog: Hamilton je dve sekundi pred Leclercom, Verstappen pa ni dovolj hiter, da bi lahko napadel Norrisa za sedmo mesto.



4. krog: 1. Hamilton, 2. Leclerc +0,8, 3. Perez +1,9, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Verstappen, 9. Alonso, 10. Albon



3. krog: Hamilton je prehitel Leclerca za vodstvo.



2. krog: Norris je izgubil tri mesta in je sedmi, Verstappen pa pridobil tri in je osmi. Leclerc še nima sekunde prednosti pred Hamiltonom.



1. krog: Verstappen je v zadnjem zavoju pridobil eno mesto.



Štart! Leclerc je zadržal prvo mesto, za njim pa izjemen dvoboj Perez - Hamiltona skozi prve zavoje, tudi Eau Rouge. Britanec je drugi.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta (44 krog): 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Hamilton, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Albon, 11. Verstappen