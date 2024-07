Verstappen o kritikah svojega obnašanja: "Vsi lahko odje...!"

"Zaslužil si je zmago in moja poteza je bila pravilna"

Oscar Piastri je postal že sedmi zmagovalec v letošnji sezoni. Foto: Guliverimage Nedeljska dirka formule 1 ni bila zanimiva samo na asfaltu, ampak tudi po radijskih zvezah med dirkači in njihovimi inženirji. Lando Norris v zadnji tretjini dirke ni upošteval navodil, naj upočasni in spusti ekipnega kolega v McLarnu Oscarja Piastrija pred sabo in mu omogoči prvo zmago, ki si jo je prislužil z dobrim štartom in dirkanjem do drugega postanka, ko pa je vodstvo izgubil, ker so ga poklicali v bokse dva kroga za angleškim ekipnim tekmecem.

Norris se je na koncu sicer uklonil in po dirki vsaj pred javnostjo dogajanje elegantno opisal z besedami: "Prej sem šel v bokse in zato prevzel vodstvo. Privozil sem si lepo prednost. Nočem pa biti nepošten fant in zato sem storil, kar je bilo prav, in sem vrnil mesto. Oscar je v preteklosti že veliko naredil zame in mi pomagal na številnih dirkah. Odpeljal je boljšo dirko od mene. Imel je odličen štart, moj je bil pa slab. Zaslužil si je zmago in moja poteza je bila pravilna." Ni prvič, da je Norris zmago ali boljšo uvrstitev zapravil s slabim štartom. Bo imel pa zdaj lep razlog, da v prihodnje zahteva Piastrijevo pomoč.

Po dirki že nasmejani Lando Norris, pa čeprav je moral zmago prepustiti ekipnemu tekmecu Oscarju Piastriju. Foto: Guliverimage

"Otročje je, da to počneva po radijski zvezi, otročje"

Precej manj primerno pa je črto pod svoje izbruhe med VN Madžarske potegnil Max Verstappen. Celotno dirko je svojemu inženirju govoril, da rešuje, kar so mu zakuhali, češ da so mu dali slab dirkalnik in slabo taktiko. Pri tem ni izbiral besed, kletvic ni manjkalo. "Vi ste mi dali to je... taktiko, prav? Samo skušam rešiti, kar se še da. Je..." Pika na i je sledila ob neuspelih poskusih prehitevanja Lewisa Hamiltona (Mercedes), ko je prišlo tudi do kontakta in je aktualni prvak končal ob stezi, izgubil eno mesto ter dirko končal na petem mestu. Krivdo je valil na Hamiltona in takrat ga je imel njegov inženir Gianpiero Lambiase dovolj: "Otročje je, da to počneva po radijski zvezi, otročje." Po dirki je moral Verstappen še na zdravniški pregled, ker je bil pač udeležen v kontaktu, pa tudi na pogovor do komisarjev. In tudi to mu ni bilo všeč, inženirju je ob vožnji v bokse dejal: "Naj zdravniškega delegata pošljejo h komisarjem, mogoče lahko pogleda, ali so oni v redu."

Max verstappen nikakor ni mogel prehiteti Lewisa Hamiltona. Foto: Guliverimage Tako nervoznega ga res še nismo videli, a to se zgodi, ko se razvadiš zmag, zdaj pa je brez že tri zaporedne dirke. Njegove besede res niso bile na mestu in ko so ga po dirki prosili za komentar, češ da so mnogi mnenja, da je šel predaleč, je dejal: "Vsi lahko odje...!" Lambiasu je obljubil opravičilo za svojo nervozo in besede, je pa ostal prepričan, da bi si Hamilton zaslužil kazen, češ da je spremenil smer ob zaviranju. Zaradi podobnega dogodka ob blokiranju Landa Norrisa je sam v Avstriji prejel kazen. Iz Red Bulla so po dirki sporočili, da bodo zadevo razčistili za zaprtimi vrati.

Red Bullov svetovalec Helmut Marko je zavrnil namige, da je bil Verstappen tako nervozen zaradi pomanjkanja spanca. V soboto ponoči je namreč do treh zjutraj sodeloval na dirki formule 1 v simulatorju. "V Imoli je bil pokonci še dlje. Ne vem, kako se naspi, ampak takrat je zmagal. Max ima drugačen ritem kot jaz in vi. Zanj ni nič nenavadnega, da hodi spat tako pozno."

Prvenstvo formule 1 se s 14. dirko in zadnjo pred poletnimi počitnicami nadaljuje prihajajoči konec tedna, ko je na sporedu klasika v belgijskem Spaju.