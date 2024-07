Takšne sezone formule 1 ni bilo že 12 let

Prvenstvo formule 1 se konec tedna nadaljuje z VN Madžarske na Hungaroringu. Je vse bolj nepredvidljivo. Na prvih 12 dirkah je na najvišji stopnici zmagovalnega balkona stalo šest različnih zmagovalcev. In to se kraljici avtomotošporta ni zgodilo že 12 let.

Kako smo se zmotili, ko smo po uvodnih petih dirkah letošnjega prvenstva formule 1 mislili, da bo to povsem v znamenju Maxa Verstappna (Red Bull). Dobil je namreč štiri dirke (vmes je enkrat uspelo zmagati Ferrarijevemu Carlosu Sainzu). Zdaj pa imamo na polovici sezone, po 12 dirkah, kar šest različnih zmagovalcev, in to iz štirih različnih ekip. Na zadnjih sedmih dirkah so ob dirkaču Red Bullove ekipe zmagali še Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell in Lewis Hamilton (oba Mercedes).

Število različnih zmagovalcev v eni sezoni:



2024 – 6 (po 12 dirkah)

2023 – 2

2022 – 4

2021 – 4

2020 – 4

2019 – 3

2018 – 4

2017 – 4

2016 – 3

2015 – 3

2014 – 3

2013 – 5

2012 – 7

Verstappen: Zdaj je vsaka dirka prava bitka

Verstappen pravi, da uživa v izenačeni sezoni. Mu verjamete? Foto: Guliverimage Verstappen s sedmimi zmagami sicer zanesljivo vodi v dirkaškem seštevku in mu bo težko kdo vzel četrti zaporedni naslov prvaka. "Zagotovo," je pretekli konec tedna na festivalu hitrosti v Goodwoodu na vprašanje, ali uživa v vse bolj izenačeni sezoni, odgovoril nizozemski dirkač. "Imeli smo že nekaj dobrih sezon, tudi letos smo bili od prve dirke zelo konkurenčni, a zdaj nas tekmeci dohitevajo. Zdaj je vsaka dirka prava bitka. Mislim, da se bo tako nadaljevalo vse do konca sezone. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, in to je za naš šport zelo dobro." Ker se za stopničke in zmage borijo vozniki štirih ekip, bi torej lahko dobili vsaj še dva zmagovalca (Sergia Pereza z Red Bullom in Oscarja Piastrija z McLarnom) ter tako presegli sezono 2012 s sedmimi različnimi zmagovalci.

"Odlično je, da imamo toliko fantastičnih voznikov in je vse težje zmagati," je še dejal Verstappen, ki sicer ni najboljši poraženec, zato njegovim besedam ne verjamemo povsem. Z zmagami se je v zadnjih letih že kar nekoliko razvadil. Ima jih 16, samo lani jih je dosegel rekordnih 19. Slavil je tudi na Hungaroringu in v Spaju, kjer bodo dirkali ta in naslednji konec tedna, nato pa za dirkače in ekipe sledijo krajše počitnice.