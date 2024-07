Pravljični dan za Hamiltona, čaka pa ga "več kot nočna mora"

Šele tretjič v zadnjih dveh letih in pol je nekoč nepremagljivi Mercedes za sabo pustil vse tekmece. Že pred 14 dnevi George Russell v Avstriji, zdaj Lewis Hamilton. Foto: Guliverimage Čeprav Max Verstappen (Red Bull) dirka proti svojemu četrtemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka formule ena, pa spremljamo izenačeno in nepredvidljivo sezono, kakršne že dolgo ni bilo. Na polovici sezone smo na prvih 12 dirkah dobili šest različnih zmagovalcev iz štirih ekip. Lani so zmagali samo trije vozniki. Kot šestemu je v nedeljo uspelo Lewisu Hamiltonu (Mercedes), pri tem pa je postavil več mejnikov. Rekord po številu zmag je zdaj 104. Na to pa je čakal kar 56 dirk oziroma 31 mesecev, natančneje 945 dni, vse od VN Savdske Arabije 2021. V Silverstonu je zmagal devetič, toliko zmag na enem dirkališču nima še nihče. Še več: na domači dirki je bil na zmagovalnem odru dvanajstič zapored, skupno pa že petnajstič. Tudi to je rekord. "Da je ponovno zmagal prav na britanski veliki nagradi, na svoji zadnji dirki tu z Mercedesom, je kot iz pravljice. Težko bi napisali boljši scenarij," je veličino zgodbe, ki se je zgodila v nedeljo, poudaril šef Mercedesove ekipe Toto Wolff.

Še nihče ni zmagal po svojem 300. nastopu

Ker vedo, da ne bo veliko več zmagoslavij s Hamiltonom, so v Mercedesovi ekipi tokrat še toliko bolj slavili. Foto: Guliverimage

Zmagal je star 39 let in 182 dni. Je najstarejši zmagovalec dirke formule ena v 21. stoletju. Še nihče ni dobil dirke po svojem 300. nastopu. Zanj pa je bil to že 344. Od njegove prve zmage je minilo 17 let in en mesec. Tudi to je nov rekord, doslej je bil največji interval med prvo in zadnjo zmago 15 let (Kimi Räikkönen). "Bili so dnevi med 2021 in današnjim dnem, ko sem imel občutek, da nisem več dovolj dober, ko sem dvomil, da bom še kdaj zmagal. Pomembno je bilo, da so bili okrog mene ljudje, ki so me podpirali in spodbujali." To so bile njegove 150. stopničke z Mercedesom in 199. v formuli ena.

Skupni seštevek na polovici sezone (12/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 255 točk

2. Lando Norris (McLaren) 171

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

6. Sergio Perez (Red Bull) 118

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23



1. Red Bull Honda 373 točk

2. Ferrari 302

3. McLaren Mercedes 295

4. Mercedes 221

5. Aston Martin Mercedes 68

6. RB Honda 31

"Zadnje štiri dirke so več kot le nočna mora"

Ferrari je za Charlesa Leclerca znova slaba odločitev. Foto: Guliverimage To je bila Hamiltonova zadnja dirka z Mercedesom v Silverstonu. Še razlog več, da je bil tako čustven. Lahko pa je tudi nekoliko zaskrbljen. Ferrari, h kateremu se seli pozimi, je poleg za prvega izzivalca Red Bull na zadnjih dirkah zdrsnil tudi za McLaren in Mercedes. Charles Leclerc je bil na britanski VN samo štirinajstkrat, kar pomeni, da je na zadnjih štirih dirkah (po zmagi v Monaku) točke osvojil samo enkrat. "Še en konec tedna za pozabo. In ti se zdaj kar nabirajo. Zelo težko mi je. Nimam besed, s katerimi bi opisal občutke. Zadnje štiri dirke so več kot le nočna mora. Upam, da se bomo pobrali," je po nedeljski dirki skrušeno razlagal Monačan. Če je Mercedes za Hamiltona ujel pravi trenutek za oba postanka, pa je Ferrari zgrešil že pri prvem Leclercovem in dirka se mu je sesula.

"Jezen sem, ker svojega dela nisem opravil dobro"

Zamer iz Red Bull Ringa ni, Max Verstappen je po dirki tolažil Landa Norrisa, ki je še enkrat več zapravil zmago. Nizozemec je bil drugi, Anglež na koncu le tretji. Max je zase dejal, da je sredi dirke mislil, da bo končal šele na petem ali šestem mestu. Foto: Guliverimage Dirka za Britance sicer ni bila popolna. Landu Norrisu je McLaren zapravil zmago s krog prepoznim drugim postankom, George Russell pa je odstopil z okvaro na Mercedesovem dirkalniku. "Ne sprejemamo pravih odločitev, a tokrat lahko krivim tudi sebe, saj tudi sam nisem sprejemal pravih. Jezen sem. Jezen sem, ker sem končal na tretjem mestu, saj svojega dela nisem opravil dovolj dobro," je bil odkrit Norris, ki kljub 19 uvrstitvam na zmagovalni balkon ostaja pri eni sami zmagi. Russel ostaja pri dveh izpred 14 dni, čeprav je vodil v prvem delu dirke in bil najhitrejši na kvalifikacijah. "Zelo sem razočaran. Dokler je bilo suho, smo imeli vse pod nadzorom. Nato so sledile spremenljive razmere, poleg tega sem začel izgubljati moč pogonskega sklopa. Potem pa sem moral kar naenkrat parkirati v garaži. Zelo sem razočaran."

Prvenstvo formule ena se čez dva tedna nadaljuje na madžarskem Hungaroringu, zadnjo nedeljo v juliju pa bo še VN Belgije.