Vsi ostro proti Verstappnu: "Če bo rekel, da ni naredil nič narobe ..."

"Če bo rekel, da ni naredil nič narobe, bom izgubil spoštovanje do njega," je po nedeljski VN Avstrije v Spielbergu o Maxu Verstappnu dejal Lando Norris. Dirkač Red Bulla je povzročil trčenje med njima v boju za zmago in bil kaznovan z desetimi sekundami. Krivde ni priznal, na koncu je tudi več iztržil iz dirke, saj je končal peti, njegov tekmec in vsaj do zdaj tudi prijatelj v McLarnu pa je ostal brez točk.

Nedeljsko VN Avstrije je zaznamovalo trčenje vsega sedem krogov pred ciljem v boju za zmago med Maxom Verstappnom (Red Bull) in Landom Norrisom (McLaren). In kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, pravi pregovor. In drobtinice, pravzaprav več kot drobtinice, kar zmago, je pobral George Russell (Mercedes). Mladi Britanec je zmagal drugič v kraljici avtomotošporta, srebrni puščici pa je pridirkal prvo zmago po 33 dirkah. Postal je že peti različni zmagovalec v letošnji sezoni (štiri različne ekipe).

Norris: Počel je to, česar se ne sme

Bil je res zanimiv dvoboj. Foto: Guliverimage Verstappen je za povzročitev nesreče dobil desetsekundni kazenski pribitek, a je vseeno končal na petem mestu, medtem ko je bil Norris prisiljen dirko predčasno končati. Za britanskega dirkača v McLarnu ni bilo dvoma, kdo je naredil napako, saj je njegov nizozemski tekmec že nekajkrat prej pred tretjim zavojem v desno na zaviranju zapeljal v levo. "So pravila, česa ne smeš in kaj lahko. Počel je to, česar se ne sme. In ni bil kaznovan. Pričakujem tesne dvoboje z Maxom. Pričakujem, da bo agresiven in na meji. A kar je počel, bi že trikrat prej lahko vodilo v trčenje. Bil je neodgovoren. To je bila poteza iz obupa," je v prvi izjavi po dirki komentiral Norris. "Tega mu res ni treba, saj ima že ogromno zmag." S Verstappnom sta sicer prijatelja in se spoštujeta. "Ampak so trenutki, ko gre malo predaleč. In to je bil eden teh. Vem, da se nesreče dogajajo, a sem razočaran, saj mi je uničil dirko, poškodoval moj dirkalnik.

Verstappen: Kazen deset sekund se mi je zdela pretirana

Aktualni svetovni prvak se je seveda branil, da ni naredil nič narobe. "Kazen deset sekund se mi je zdela pretirana. Nisem imel občutka, da sem dirkal agresivno. Ko sem se premaknil, še nisem zaviral. To je bilo mogoče videti na posnetkih. Mislim, da vem, kaj se v določenih scenarijih lahko počne." Dodaja, da se je le branil, saj je njegov tekmec za zmago večkrat poskušal (pre)pozno zavirati.

Verstappen 💥 Norris



Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

"Vsi na svetu vedo, kdo je kriv, razen majhne skupine"

Norris ni imel le predrte pnevmatike tako kot Verstappen, ampak še več drugih poškodb na podvozju in zadnjem delu dirkalnika, ki je s predrto gumo več kot pol kroga drgnil po stezi. Foto: Guliverimage Po dirki se nista srečala, Verstappen je dejal, da ni pravi trenutek za pogovor, ko so še vroče glave. Da pa bosta zagotovo razjasnila stvari. Norris je dal jasno vedeti, da bo za to moral dirkač Red Bulla prevzeti odgovornost. "Jaz skušam voziti pošteno, od njega pa tega nisem dobil." Ko ga je novinar televizije Sky Sports vprašal, kako bo to vplivalo na njuno prijateljstvo, je Lando odgovoril: "Če bo rekel, da ni naredil nič narobe, bom izgubil spoštovanje do njega."

Številni so mnenja, da si je Verstappen premikanje na zaviranju v nasprotno smer vožnje dovolil, ker za podobno početje leta 2021 v Braziliji in Savdski Arabiji v dvoboju z Lewisom Hamiltonom (Mercedes) ni bil kaznovan. "Če prvič ne ukrepaš, se bo to prej ali slej ponovilo. In zdaj se je, ker v preteklosti za dvoje z Lewisom ni bil ostreje kaznovan," je poudaril šef McLarna Andrea Stella. "Vsi na svetu vedo, kdo je kriv, razen majhne skupine ljudi," je ostre puščice proti Red Bullovi ekipo usmeril Stella. "Vsi spoštujemo Red Bull, vsi spoštujemo Maxa, tega jim res ni treba. Tako izgubiš spoštovanje."

Wolff: To je bila ena najneumnejših stvari, ki sem jih naredil

Veselje Mercedesove ekipe po njihovi prvi zmago po 33 dirkah, po VN Brazilije 2022 Foto: Guliverimage

Dirko je zaznamoval tudi šef Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki je po trčenju med Verstappnom in Norrisom povsem iz sebe prek radijske zveze svojemu dirkaču čustveno sporočil: "George, lahko zmagaš, lahko zmagaš!" Ta mu je odvrnil: "Jeb…, pusti me, da dirkam." Wolff se je namreč oglasil ravno v trenutku, ko je močno zaviral pred enim od zavojev. Po dirki je Wolff dejal, da ga je kar malo sram, kako ga je zaneslo. "To je bila ena najneumnejših stvari, ki sem jih naredil v 12 letih pri Mercedesu."