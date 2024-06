Po trku s Pradom Gajser brez stopničk, tudi Pancar med deset

Najboljši motokrosisti na svetu so odpeljali 11. dirko letošnjega svetovnega prvenstva. Po dramatični drugi vožnji jo je s 47 točkami dobil Jorge Prado. Prav toliko jih je zbral drugi Jeffrey Herlings. Tretji je bil Calvin Vlaanderen, ki je tako kot četrtouvrščeni Tim Gajser osvojil 36 točk. Slovenski as je v drugi vožnji zadel v Prado, bil nato še enkrat na tleh in jo zato končal na petem mestu. V prvi vožnji je bil tretji. Jan Pancar je z 21 točkami osvojil deseto mesto.

Tim Gajser na umetno narejeni progi na indonezijskem otoku Lombok. Zemljo so navozili na nekdanjo letališko stezo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prvi indonezijski konec tedna mineva brez dežja in blata, ki sta zaznamovala pet od prejšnjih šestih dirk, je pa tu drugačen izziv – velika vročina in predvsem vlažnost. Dobro kondicijska priprava je tako še toliko bolj pomembna in slovenska motokrosista Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM) sta med fizično najbolje pripravljenimi.

Slovenca sta na sobotni kvalifikacijski vožnji štartala odlično, Gajser je v prvi zavoj povedel, Pancar pa je bil peti. Tim je po nekaj manjših napakah končal na tretjem mestu, za Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Jorgejem Pradom (GasGas). Jana so v nadaljevanju prehiteli trije vozniki s tovarniško podporo, bil je torej osmi.

Poglejte, kako je videti proga v Indoneziji s čelade Tima Gajserja:

Prva vožnja zanesljivo Herlingsu

Herlings in Prado sta bila v prvi vožnji premočna za Gajserja. Foto: Guliverimage V prvi vožnji je Gajser izvrstno potegnil s štarta, Prado ga ni zaprl, čeprav je bil ob njem, a je imel slovenski motokrosist slabšo linijo v prvih dveh zavojih. Povedel je Jeremy Seewer (Kawasaki), pred Herlingsom, Pradom in Gajserjem. A najboljša trojica v sezoni je že v prvem krogu prehitela Seewerja. Pancar je bil po 11. prvem krogu. Tim v nadaljevanju ni imel pravega ritma in je po desetih minutah zaostajal že za deset sekund, podobno Jan, ki je zdrsnil na 13. mesto.

Do konca na progi ni bilo veliko dvobojev: samo Calvin Vlaanderen (Yamaha) je za četrto mesto prehitel Seewerja, Pancar pa za 12. Benoita Paturela (Yamaha). Seewer je na koncu precej popustil, za svojo najboljšo uvrstitev ga je prehitel še debitant v MXGP Andrea Bonacorsi (Yamaha). Po pol ure in dveh krogih je prvo vožnjo Herlings dobil deset sekund pred Pradom in 16 pred Gajserjem, ki pa je zaostajal tudi že za 22 sekund.

Na štartu je bilo samo 16 voznikov. Številni iz manjših ekip si poti v Indonezijo ne morejo privoščiti, obenem pa jih je še precej poškodovanih. Po kvalifikacijski vožnji je odpadel še Brian Bogers (Fantic), že dalj časa pa manjkajo Jago Geerts, Maxime Renaux (oba Yamaha), Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) in Ben Watson (Beta). Lani sta dirko na Lomboku dobila Febvre v MXGP in Geerts v MX2.

MXGP Indonezije:



1. Jorge Prado (GasGas) 47 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 47

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 36

4. Tim Gajser (Honda) 36

5. Jeremy Seewer (Kawasaki) 35

6. Kevin Horgmo (Honda) 27

…

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 21



MXGP, skupni seštevek (11/20):



1. Tim Gajser (Honda) 555 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 533

3. Jeffrey Herlings (KTM) 497

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 381

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 374

6. Romain Febvre (Kawasaki) 327

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 140

Druga vožnja in velika nagrada Pradu

Tim Gajser je 11. dirko sezone končal na četrtem mestu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred drugo vožnjo so močno polili progo in ta je bila na posameznih odsekih kljub sončnemu dnevu precej spolzka. Gajserju je zdrsnilo že na štartni rampi, nato še v drugem zavoju in vrstni red je bil identičen razpletu prve vožnje: Herlings, Prado, Gajser, Vlaanderen, Seewer in Pancar na 12. mestu. Je pa sredi prvega kroga manjšo napako naredil Jorge in Tim je prišel na drugo mesto.

Nato pa so si dramatični trenutki kar sledili. Najprej je padel Vlaanderen, nato še Herlings, ki je izgubil deset sekund in nazadoval na tretje mesto. A Gajser je vodil le nekaj minut, saj ga je hitrejši Prado agresivno napadel, šel globoko v zavoju in Tim je zadel v Špančev motor in položil svojega na tla. Pobral se je, dirkal naprej, a izgubil pravi ritem. Kmalu se je znašel pod pritiskom Herlingsa in bil še enkrat na tleh. Padel je na peto mesto. Mučil se je, kot bi bilo nekaj narobe z motorjem ali pa bi mu zategnilo roke. "Umiri se," so mu sporočili iz boksov. Medtem je bolj mirno dirkal Pancar, ki je bil že na osmem mestu.

Zadnje minute so bile manj dramatične. Prado je drugo vožnjo dobil pet sekund pred Herlingsom, Gajser je z 20 sekundami zaostanka karirasto zastavo prečkal kot peti, Pancar pa je na devetem mestu zaostal za manj kot minuto.

V točkovnem seštevku obeh voženj sta bila Prado in Herlings s 47 poravnana, a je zmaga pripadla Špancu, ker je bil boljši v drugi vožnji. Zaradi istega razloga je tretje mesto osvojil Vlaanderen, ki je imel prav tako kot Gajser 36 točk.

Tim je obdržal rdečo tablico vodilnega na prvenstvu, a se je njegova prednost pred Pradom s 34 točk zmanjšala na 22. Pancar po desetem mestu in 21 točkah v skupnem seštevku sezone ostaja 15.

De Wolf za prvo zmago po sedmem aprilu

Kay de Wolf Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Kay de Wolf (Husqvarna), aktualni svetovni prvak Andrea Adamo (KTM) je bil drugi, Mikkel Haarup (Triumph) pa po napaki v predzadnjem krogu tretji. V drugi je bil De Wolf še enkrat najhitrejši, a le sekundo pred Lucasom Coenenom (Husqvarna). Tako je Nizozemec veliko nagrado dobil z maksimalnimi 50 točkami, Adamo je bil z 42 drugi in Coenen s 36 tretji, prav toliko jih je zbral še četrti Haarup.

De Wolf, ki je dobil prve tri dirke sezone, že celotno sezono dirka z rdečo tablico vodilnega na prvenstvu. A pravzaprav ni zmagal že od sedmega aprila, na prejšnjih sedmih dirkah so bili na najvišji stopnički zmagovalnega balkona dvakrat Liam Everts (KTM), tokrat le šesti, pa trikrat Lucas Coenen in nazadnje dvakrat Sacha Coenen (KTM), ki je bil zdaj na prvi indonezijski dirki peti. Druga na istem prizorišču sledi naslednji konec tedna.