Zdravljica za Gajserja, vrhunski tudi Pancar. Prado v bolečinah odstopil.

Napeti zadnji krogi, a je Gajser dobil prvo vožnjo

Tim Gajser v Magggiori vedno dirka dobro. Foto: Guliverimage Ponoči je v Maggiori še deževalo, od jutra pa ni več padalo. Organizator je večino blata spravil s proge. Ostalo je nekaj luž, sicer pa je bila proga skoraj suha, a še vedno spolzka. In v prvi vožnji z eno samo dobro linijo. Zato je bil štart še toliko pomembnejši. Z najboljšim je presenetil Jeremy Seewer (Kawasaki), sledili so mu Jeffrey Herlings (KTM), Tim Gajser (Honda) in Jorge Prado (GasGas). Slednja sta Nizozemca prehitela že v drugem oziroma tretjem zavoju. Že v drugem krogu je Tim opravil s Seewerjem, ki pa je nato v zadnjem zavoju storil napako in prehitela sta ga še Prado in Herlings. Prvi trije v prvenstvu so tako že bili na prvih treh mestih.

Jan Pancar Foto: Guliverimage Gajser si je pridirkal pet sekund prednosti. Pet minut pred koncem pa sta Prado in Herlings dvignila ritem in se mu nevarno približala. A je petkratni svetovni prvak zdržal pritisk. Dobro je dirkal tudi Jan Pancar (TEM Jp253 KTM), ki je z minuto in pol zaostanka končal na 12. mestu.

"Imel sem dober štart. Bil sem tretji, a sem hitro naredil dve lepi prehitevanji. Na začetku sem se počutil dobro, imel sem dobre linije. Potem pa sem ujel zaostale za krog, začel sem voziti bolj zategnjeno, naredil sem nekaj napak. Oba za mano sta bila zelo hitra. Vesel sem, da sem ju zadržal za sabo. Dobra vožnja," je svoj prvi nedeljski nastop v Maggiori opisal 27-letni slovenski motokrosist.

MXGP Italije:



1. Tim Gajser (Honda) 47 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 45

3. Jeremy Seewer (Kawasaki) 36

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 34

5. Brian Bogers (Fantic) 33

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 25

7. Benoit Paturel (Honda) 23

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 22

9. Andrea Bonacorsi (Yamaha) 22

10. Jorge Prado (GasGas) 22



MXGP, skupni seštevek sezone (10/20):



1. Tim Gajser (Honda) 511 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 477

3. Jeffrey Herlings (KTM) 440

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 339

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 332

6. Romain Febvre (Kawasaki) 327

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 116

Grd padec Prada na v prvem krogu druge vožnje

Prado in Herlings sta glavna Timova izzivalca. Foto: Guliverimage Hudo dramatičen je bil štart druge vožnje. Najbolje je potegnil Herlings, a ga je Gajser za prevzem vodstva prehitel po notranji strani prvega zavoja. Za njima je pred drugim ovinkom Valentin Guillod (Honda) zadel v Prada, ki je grdo padel, na njega pa je nato zgrmelo še nekaj drugih voznikov, eden je zapeljal čez njegovo nogo. Na tleh je bilo morda celo 10 voznikov. Španec je šepal, a se nekako spravil nazaj na motor. Nadaljeval je na 25. mestu, a po enem krogu zapeljal v bokse, saj se mu je majal sedež. Veliko niso mogli popraviti. Čeprav je bil v bolečinah, se je vrnil na progo.

Kaosu uvodnega kroga se je izognil Pancar, ki je bil deveti. Spredaj je Gajser ohranjal dobro sekundo prednosti pred Herlingsom, tretji Seewer je imel že po 10 minutah osem sekund zaostanka. Še pred polovico vožnje je Prado obupal, zapeljal v bokse in odstopil. Čutil je bolečine v kolenu, takoj je šel na pregled v mobilni zdravstveni center na prizorišču. Pred zadnjo tretjino vožnje je Gajser naredil manjšo napako in Jeffrey ga je prehitel, ne pa tudi Seewer, ki je zaostajal že 40 sekund. Medtem se je Pancar s Benoitom Paturelom (Yamaha) boril za osmo mesto. Uspelo mu je v zadnjem krogu.

Gajser je umiril ritem, se zadovoljil z drugim mestom, saj je to v točkovnem seštevku obeh voženj pomenilo drugo zmago v sezoni. Prvič je igrala Zdravljica (v Franciji je do zmage prišel naknadno po kazni dvema dirkačema). Drugo mesto je z dvema točkama manj osvojil Herlings, tretje pa Seewer, kar so prve stopničke letos za Švicarja. Svoj najboljši dosežek v MXGP pa je z osmim mestom dosegel Pancar. Sploh prvič sta bila dva Slovenca v elitnem razredu v prvi deseterici.

Peklaj drugič letos dirka v MX2

V razredu MX2 v prvi vožnji prehitevanj skoraj ni bilo. Z vodstvom od štarta do cilja jo je dobil Liam Everts (KTM), sledila sta mu Simon Längenfelder (GasGas) in Andrea Adamo (KTM). Vodilni v prvenstvu je tako kot na kvalifikacijah padel v prvem zavoju in se moral prebijati iz začelja. Dirko je končal na sedmem mestu. Dobro pa je s štartne rampe potegnil slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna), ki zaradi šolskih obveznosti v zadnjih dveh tednih ni toliko treniral. Po prvem krogu je bil 19., skozi cilj pa je prišel kot 25. in na svoji drugi letošnji dirki v svetovnem prvenstvu ostaja brez točke (letos sicer nastopa v EMX250).

Nekaj slabše je šlo Peklaju v drugi vožnji, ko je popustil v zaključku, z dvema krogoma zaostanka je prišel do 27. mesta. Najhitrejša sta bila brata Coenen, Sacha Coenen (KTM) pred Lucasom Coenenom (Husqvarna), s tretjim mestom pa je presenetil mladi Italijan Valerio Lata (Husqvarna), ki sicer nastopa še v EMX250. V točkovnem seštevku obeh voženj je "grand prix" dobil Sacha Coenen (43 točk), kar je njegova druga zmaga v svetovnem prvenstvu. Prav toliko točk je za drugo mesto zbral Everts, Lata pa je s 36 končal na tretjem mestu. Kay de Wolf (Husqvarna) je s sedmim mestom ohranil vodstvom v prvenstvu.