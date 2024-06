Izvrstna sobota na VN Italiji za vodilnega v prvenstvu MXGP Tima Gajserja: prvi je bil na obeh treningih in še na kvalifikacijski vožnji. To je vodil od štarta do cilja in imel 34 sekund prednosti pred druouvrščenim. Jorge Prado je bil z minuto zaostanka šesti, kar pomeni, da je slovenski motokrosist prednost v skupnem seštevku sezone pred Špancem povišal na devet točk. Pogoji na progi pa: blatno in spolzko po dežju.

Tim Gajser (Honda) je bil najhitrejši na obeh treningih, nato je na razmočeni in blatni progi sledila kvalifikacijska vožnja dolga 20 minut in dva kroga. Štart oziroma tako imenovani "hole shot" je dobil petkratni svetovni prvak iz Slovenije, za njim pa so v prvi zavoj zapeljali Jeffrey Herlings (KTM), Brian Bogers (Fantic) in Jeremy Seewer (Kawasaki). Jorge Prado (GasGas), ki je imel pred vožnjo štiri točke zaostanka za vodilnim v prvenstvu Gajserjem, je bil sedmi. Ko je v osmi minuti Herlings naredil manjšo napako, je imel Gajser že 14 sekund prednosti. Že res, da se je tudi Timu na Portugalskem ena vožnja na blatni in spolzki progi ponesrečila, a sicer je letos najhitrejši in najbolj zanesljiv, ko je najtežje, ko pada dež. Skozi cilj je pridirkal kar 34 sekund pred zmagovalcem rekordnih 104. dirk. Prado je do konca pridobil eno mesto, a na šestem za Gajserjem zaostal celo minuto!

Jan Pancar ima sicer dovolj dežja in blata, a tudi on v takih razmerah dobro vozi. Bil je 11. in za las ostal brez točk. Foto: Guliverimage Dobro je odpeljal tudi drugi Slovenec v MXGP, Jan Pancar (TEM JP253), ki je na 11. mestu za las zgrešil kvalifikacijske točke. Bil je pol minute za šestim Pradom, četverica voznikov pa je bila tik pred njim.

"Dobra vožnja. Zelo sem se zabaval. Proga ni lahka, treba je biti previden. Komaj čakam na dirko. Štarti so pomembni in zdaj imam dobre štarte, zato se res veselim nedelje," je v prvi izjavi v cilju povedal Gajser.

V nedeljo naj bi bilo v Maggiori suho, na tribunah pa množica slovenskih navijačev. Prva vožnja v MXGP se začne ob 14.15, druga pa ob 17.10. Gajser bo dirkal za drugo zmago v sezoni, skupno pa 47. v svetovnem prvenstvu. Že nekaj dirk govori, da si želi trojček zmag, ki mu letos še ni uspel - torej po prvem mestu na kvalifikacijah še prvo mesto v obeh nedeljskih vožnjah. Pradu je to letos trikrat že uspelo.

MXGP Italije, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Brian Bogers (Fantic)

4. Jeremy Seewer (kawasaki)

5. Calvin VLaanderen (Yamaha)

6. Jorge Prado (GasGas)

...

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (9/20):



1. Tim Gajser (Honda) 464 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 455

3. Jeffrey Herlings (KTM) 395

4. Romain Febvre (Kawasaki) 327

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 305

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 296

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 94

V MX2 prvi Everts, Peklaj na 23. mestu

Jaka Peklaj je v Maggiori v MX2 nastopal že lani. Foto: Matej Podgoršek V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacije dobil Liam Everts (KTM), potem ko je v zadnjih treh krogih nadoknadil skoraj 10 sekund zaostanka za Simonom Längenfelderjem (GasGas), ki je vodil od prvega zavoja. V zadnjem krogu je prišlo do dotika med njima, tako je Belgijec prišel do prvega mesta, Nemec pa se je po padcu moral zadovoljiti z drugim. Tretji je bil Ferruccio Zanchi (Honda), kar je najboljši dosežek za mladega ekipnega kolega Tima Gajserja. Vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je padel v prvem krogu, se nato prebijal iz ozadja in osvojil eno točko na 10. mesto.

V MX2 ta konec tedna nastopa tudi slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna). To je njegov četrti nastop v konkurenci svetovnega prvenstva. Med 36 vozniki je kvalifikacijsko vožnjo končal na 23. mestu, kar je lep obet, da morda v nedeljo osvoji svoje prve točke za svetovno prvenstvo. Te na dirki dobi prvih 20.

V MX2 v nedeljo prvo vožnjo štartajo ob 13.15 in drugo ob 16.10. To bo 10. od 20. velikih nagrad v letošnjem svetovnem prvenstvu. Nato se bo karavana preselila v Indonezijo (tisti, ki si to lahko privoščijo), kjer bosta naslednji dve dirki.