Če bi bila to nedelja z dirko svetovnega prvenstva MXGP, bi bil Peter Irt v komentirnici, tako pa si je vzel čas za klepet za Sportalovo rubriko Druga kariera. Sam je kariero motokrosista končal dvakrat, prvič nekoliko jezen po svoji zadnji sezoni v svetovnem prvenstvu (2017), drugič predlani s šestim naslovom državnega prvaka. Ob komentiranju dirk in pomoči bratoma v šoli motokrosa je svojo drugo kariero našel na področju, kjer zemlje, praha in blata ni in ga ne sme biti. Je namreč serviser medicinskih aparatov.

Prvič kariero končal jezen, drugič s šestim naslovom prvaka

Peter Irt Foto: www.alesfevzer.com Danes 30-letni Peter Irt je bil leta 2017 eden od štirih Slovencev, ki so v tisti sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu nastopili na dirkah elitnega razreda MXGP. To je bila njegova zadnja sezona na mednarodnem prizorišču. Po domačem prvenstvu 2022, ko je šestič osvojil naslov najboljšega v Sloveniji, pa je svojo športno pot zares sklenil. "Prvič sem končal, ko sem nehal voziti svetovno prvenstvo. Nato sem imel eno leto premora. Čeprav sem hodil v službo, mi je nekaj manjkalo. In sem spet začel voziti na dirkah državnega prvenstva. S šestim naslovom državnega prvaka pa sem si rekel, da je to to," je pogovor za Sportalovo rubriko Druga kariera začel najmlajši od bratov Irt.

Pri 23 letih se ni bilo lahko posloviti od motokrosa, s katerim se je ukvarjal od malega. Ne le on, tudi oba brata Matevž in Jernej Irt. "Tisto leto sem se malo iskal. Malo jezen sem končal. Ko sem pozabil na to, sem se spet začel malo voziti. Že leta 2018, ko nisem dirkal, sem šel nekajkrat na trening z Jernejem. Hitrost ti po enem letu še ostane. Pa še nekdanja ekipa mi je dala motor. In sem se vrnil na državno prvenstvo. In sem videl, da sem kar konkurenčen. A sem moral vseeno veliko trenirati." Zakaj jezen, vprašamo. "Na koncu sezone veliko stvari ni šlo, kot bi moralo iti. Niti ni bilo prave ponudbe za naprej. Poškodoval se je še kolega. Veliko stvari se mi je nabralo in sem se na hitro odločil, da končam." Tisto sezono, 2017, se je na dirkah MXGP uvrščal v trideseterico.

Motokros je družinski posel

Peter Irt leta 2017 Foto: Grega Valančič/Sportida Motokros zgodba bratov Irt se je začela že z njihovim očetom Andrejem Irtom. "V naši ulici je bil en nekdanji motokrosist, Jure Lampe, in k njemu je hodil gledat motor. Ko je zbral dovolj denarja za motor, je bil že prestar za tekmovanja. Odpeljal je pol sezone. Je bil pa takrat Matevž že toliko star, da je lahko on začel dirkati. In je ta naloga padla nanj. Nato je nadaljeval Jernej in na koncu jaz." Zanimivo, kako je motokros pri nas in drugod po svetu družinski šport. "To ni tako kot nogomet, ko mora oče sina le peljati na trening. Tudi če imaš trenerja, potrebuješ očeta, da poskrbi za motor. V motokrosu si lahko tudi marsikaj narediš in želiš, da si takrat v dobrih rokah."

Motokros pomeni odrekanje, a: Pogrešam vse

Pogreša dirkanje, priznava Peter Irt. Foto: Grega Valančič/Sportida Biti uspešen v motokrosu do te mere, da lahko od tega živiš, je za Slovenca skoraj nemogoče. Izjema je Tim Gajser. Je svetovni fenomen, pove Peter, a pravi, da je z doseženim na svoji športni poti zadovoljen. "Ko sem zažel voziti, sem imel različne želje. Cilji so se spreminjali. Eden glavnih je bil, da bom v ekipi, ki bo imela tovornjak, in bom prišel na progo in bo vse pripravljeno. Ta cilj sem osvojil. Rezultati pa so odvisni od marsičesa. Ne smeš imeti poškodb. Imel sem cilj, ki se ga je dalo doseči, in mi je tudi uspelo." In zato je bilo potrebnega veliko odrekanja. "Veliko, veliko. Veliko treninga. Pa zgodaj vstajati in tako naprej." Pa vseeno danes pogreša motokros? "Pravzaprav pogrešam vse. Včasih me še mika, da bi spet začel trenirati. Ko nehaš, te tudi neha boleti telo od vseh poškodb in te že zato zamika. A ko narediš nekaj treningov, te pa spet vse boli," pove z grenkim nasmehom. Občasno se še usede na motor: "Občutek ostane, glava še misli, telo pa zamuja."

Posledice padcev in poškodb motokrosistu ostanejo tudi po karieri. "Še enkrat moram operirati desno koleno. To bo že peta operacija. Zaradi zlomov se občasno še pojavijo kakšne bolečine v roki. Bil sem tudi pri okulistu in so me vprašali, ali sem bil veliko v prašnem okolju. Vid imam sicer še vedno dober, a se nekaj pozna na očeh."

Foto: www.alesfevzer.com

Prah na motokrosu zamenjal za servis medicinskih aparatov

Da bo moral najti drugo kariero, se je zavedal že med športno potjo in zato ni zanemaril šole. "Smo Slovenci, težko je pričakovati, da bomo šefi kakšne ekipe ali pa bomo imeli tako veliko motokros šolo, da bi lahko samo od tega živeli. Se je treba šolati. Pa tudi šola ti da neko dodatno znanje, drugače začneš razmišljati." Ob koncu športne kariere se je najprej prijavil na razpis za testnega voznika pri Akrapoviču, a te službe ni dobil.

Danes popravlja medinske aparate. Foto: www.alesfevzer.com In tako je drugo kariero našel v povsem drugih vodah. "Popravljam medicinske aparate. To je zdaj že moja tretja služba, odkar sem se nehal ukvarjati z motokrosom. Ko enkrat dosežem neko znanje in ne vidim, da bi lahko še napredoval, se kar nekako začnem izgubljati oziroma mi ni več tako zanimivo. Potrebujem nekaj, da me motivira." Najprej je bil tehnolog v proizvodnji sterilizacijskih vrečk, kjer se je ukvarjal z radiofrekvenčnim varjenjem plastike. Na to temo je napisal tudi diplomo. Nato je bil serviser pakirnih strojev.

V motokrosu prahu, včasih tudi blata ne manjka, v medicini pa je na prvem mestu čistoča. A mu tudi šport pri novi službi pomaga. "Tako kot v športu moraš biti stoodstoten, da res vsi aparati delajo. Včasih se tudi zelo mudi, ker kakšen pacient že čaka. V kočljivih situacijah moraš ostati miren, da se pravilno odzoveš. In pri tem mi pomaga tudi šport."

Bratoma pomaga pri otroški motokros šoli

Pomaga bratoma v motokros šoli. Foto: www.alesfevzer.com A na dva načina vendarle ostaja povezan z motokrosom. "Z brati smo še vedno zelo povezani. Matevž živi v Italiji in se ukvarja izključno z motokros šolo, saj ima več učencev. Jernej pa se z motokros šolo ukvarja v Sloveniji. Jaz pa obema malo pomagam. Ko ima kdo veliko gnečo, vskočim. Lažje pomagam Jerneju, ker je tu v Sloveniji. Sem pa kar precej vpet. Slišimo se vsak dan, za kakšne ideje, kako spremeniti treninge, kaj še izboljšati. Jaz bolj pomagam pri servisu motorjev. V Sloveniji sva začela tudi z ekipo za mlajše fante. Da lahko pridejo na dirko tudi tisti, ki nimajo staršev s toliko izkušnjami. Na dirki je vseeno malo drugače kot na treningu." Akademija Irt Brothers je torej podobna tisti, ki jo ima Sašo Kragelj v Orehovi vasi. Z mladimi se trudi tudi Luka Milec.

Med otroki je kar nekaj zanimanja za motokros. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Otrok, ki gleda Tima Gajserja in si zaželi voziti, lahko pri nas preizkusi motor, odpelje nekaj ur in se nato odloči, ali bi to počel. In nato ima pri nas nekoga, ki mu to omogoči. Povemo jim, kje lahko kupijo motor, kje ga lahko servisirajo. Če nimajo kombija, pridemo po motor na dom. Omogočimo jim celoten komplet. Ko smo mi začenjali, nismo imeli nobene pomoči. Vse smo morali sami poiskati." Ker Matevž dela v Italiji, lahko slovenske mladeniče pozimi odpeljejo na trening tudi čez mejo.

V mlajših kategorijah je zadnje desetletje vse več zagnanih tekmovalcev, ko pa pridejo v srednjo šolo, pa se začnejo vrste motokrosistov precej redčiti, pove Peter. Motokros se trudijo predstavljati mladim na različne načine. "Prejšnji konec tedna sva bila z bratom na Župniji Rakovnik, kjer so imeli misijonske dneve, in sva predstavila motokros. In so lahko poskusili tudi voziti motor. Odziv je bilo zelo dober. Okrog 30 otrok je preizkusilo motor. Če od stotih voznikov, ki jih posedemo na motor, dva prideta do dirk ..."

Peter Irt je bil šestkrat državni prvak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Velja za tihega, ki ne govori veliko, a je postal komentator

Ob nedeljah je v komentirnici. Foto: www.alesfevzer.com Širša javnost pa Petra trenutno pozna kot strokovnega komentatorja dirk prvenstva MXGP na Šport TV, kar počne že šesto sezono. "Z Gregorjem Žvabom, ki je prej komentiral, sem se poznal že prej. In so me klicali, ko so se odločili, da Gregor ne bo več komentiral in bo Aleš Stadler postal prvi komentator, z vprašanjem, ali bi bil jaz sokomentator. Sem rekel, da lahko poskusimo. Začetki so bili ... bolj začetki. Zdaj je pa že kar zanimivo." Pred prvimi prenosi je imel nekaj treme, ni se povsem znašel, ko se je toliko dogajalo. Njegovi domači in prijatelji so bili kar nekoliko presenečeni, ko se je lotil tega izziva. "Ko sem kolegom povedal, da grem komentirat, so me kar začudeno gledali. Ker veljam za bolj tihega, nekoga, ki ne govori veliko. So mislili, da bo celotna dirka samo tišina. A je bilo drugače."

Danes je pred prenosi že bolj sproščen in tudi priprava je lahko nekaj krajša. A šale vendarle ni, saj pravi, da je Aleš Stadler strog komentatorski kolega. "Voznike spremljam po družabnih omrežjih, spletnih straneh, ki več poročajo o motokrosu. Tudi brat iz Italije dobi veliko informacij. Tam je ta 'radio paddock', kot mi rečemo, zelo močan. S temi starimi navezami izvem kaj novega." Ko smo jeseni 2022 novinarji in javnost šele po tednu dni izvedeli, da si je Gajser zlomil ključnico, je Peter za njegovo poškodbo vedel že dan po padcu.

"Eno leto sem že komentiral Timov naslov prvaka, upam, da mu znova uspe"

Danes Tima Gajserja spremlja kot strokovni komentator, pred nekaj leti so bili kolegi na dirkah. Foto: www.alesfevzer.com

Želi si, da bi do konca komentiral čim bolj izenačeno prvenstvo. Trenutno med Gajserjem in Jorgejem Pradom odloča vsaka točka. "Upam, da bo tako do konca, da ne bo kdo pobegnil. Upam, da se bosta boju pridružila še Romain Febvre in Jeffrey Herlings, ker potem bi spet imeli podobno sezono, kot smo jo imeli do zadnje dirke že z Jeffreyjem, Romainom in Timom pred dvema letoma. Če pa gledamo kot navijači Tima, pa upam, da pridobi še nekaj točk prednosti in uživa do konca sezone z rdečo tablico vodilnega."

Tim Gajser je vodilni v MXGP. Foto: Guliverimage Gajserja letos še ni videl v živo, ga bo pa na naslednji dirki (naslednji konec tedna v Nemčiji), ko bo prvič komentiral v živo na prizorišču. Pravijo, da Tim še nikoli ni bil tako dobro pripravljen kot letos. "Dva tedna nazaj sem gledal stare Timove posnetke, pa je bil že takrat zelo dobro pripravljen." Odpraviti mora samo napake, ki so se mu na zadnjih dirkah dogajale, ko je nekoliko bolj pritisnil. "Eno leto sem že komentiral Timov naslov prvaka, upam, da mu znova uspe."

"Na dirko pride s svojim kombijem. Je fenomen."

Jan Pancar se z družinsko ekipo uvršča v petnajsterico. Foto: Guliverimage Se pa tudi on čudi drugemu Slovencu, ki letos nastopa v MXGP, Janu Pancarju in njegovemu očetu Igorju Pancarju, ki se tudi v konkurenci MXGP kosata z velikimi in uvrščata med petnajsterico, pa čeprav sta na večini dirk sama celotna ekipa. "Enkrat smo se pogovarjali, da bi bil mogoče jaz njegov mehanik. A pravita, da nimata takšnega proračuna. Mislim, da bi potrebovala koga, da bi si malo oddahnila. Ampak očitno jima tako ustreza. Delata dobro, to kažejo tudi rezultati. In upam, da bosta še vrsto let vztrajala. Mislim, da je Jan edini, ki pride s svojim kombijem. Je fenomen."

Posledice motokrosa in poškodb še čuti. Čaka ga še peta operacija kolena. Foto: www.alesfevzer.com

"Tekmovalci ne dobijo ničesar, nobenih nagrad"

Svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP v zadnjih letih pridobiva veljavo, vozniki so vse bolje pripravljeni, tovarniške ekipe vlagajo vse več denarja, dirke so tako vse bolj napete. Promotor in organizator Infront Moto Racing je poskrbel tudi za večjo medijsko prepoznavnost. Je pa Peter Irt ob koncu pogovora za Sportal vseeno izpostavil veliko pomanjkljivost: "Nisem pristaš Youthstreama oziroma zdaj je to Infront, saj tekmovalci ne dobijo ničesar, nobenih nagrad. Vzamejo samo visoko štartnino. Je pa res, da so veliko naredili za razvoj športa. Če vidimo, da ima Ducati interes, da se pridruži motokrosu. Prišel je že Triumph. Se pravi, so naredili imidž, ki je zanimiv za velike znamke. Upam pa, da to kdaj povrnejo tudi tekmovalcem. Mi smo bili na žalost zraven v času, ko smo pomagali dvigati raven motokrosa. So pa še vedno premalo polne štartne rampe, ker preprosto tekmovalci premalo dobijo nazaj."