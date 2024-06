Kultna proga, slovenski navijači, rdeči Gajser in ... znova dež?

Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP bo na polovici po nedeljski dirki, ki jo bo v živo spremljala množica slovenskih navijačev. VN Italije gosti kultna proga za motokros v Maggiori nedaleč od Milana. Tim Gajser in Jorge Prado se v vodstvu skupnega seštevka izmenjujeta zadnjih pet tednov. Po drugem mestu Gajserja in tretjem Prada v Latviji je razlika med njima zdaj štiri točke. V Maggiori ta konec tedna dirkata še dva Slovenca: Jan Pancar kot 15. v MXGP in Jaka Peklaj na svoji četrti dirki svetovnega prvenstva MX2.

Jan Pancar je lani na VN Italiji v MX2 osvojil 18. mesto. Foto: Matej Podgoršek Motokrosisti v svetovnem prvenstvu zaključujejo drugi trojček dirk v treh tednih v tej sezoni, po Nemčiji in Latviji ta konec tedna dirkajo v Italiji. Proga v Maggiori je klasika, lani je bila na sporedu konec sezone, ko se je Tim Gajser (Honda) vračal po poškodbi in zasedel peto mesto. Ta konec tedna bo pred množico slovenskih navijačev dirkal z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Na štartu v MXGP bo tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je lani tu osvojil 18. mesto v razredu MX2, potem ko je odstopil v drugi vožnji. Drugič letos in četrtič sploh bo v konkurenci svetovnega prvenstva nastopil Jaka Peklaj, ki sicer še nastopa v evropskem EMX250. Lani je v Maggiori v MX2 že dirkal in bil 33. (njegova najboljša uvrstitev je 16. mesto).

Tim Gajser je bil lani v Maggiori peti. Foto: Matej Podgoršek Lani je dirka v Maggiori potekala na mokri in blatni progi. Takšnih razmer imajo letos vrh glave, saj so se z njimi soočili na štirih od zadnjih petih velikih nagrad (Portugalska, Francija, Nemčija in Latvija). In zato pred začetkom desetega dirkaškega konca tedna vsi preverjajo vremensko napoved. In kako kaže? Za soboto so napovedane močnejše nevihte, za nedeljo pa sonce. Kvalifikacijska vožnja bi torej lahko potekala v blatu in dežju, za nedeljski vožnji pa se bo namočena proga sušila. Izzivov torej ne bo manjkalo.

Gajser štiri točke pred Pradom, zadnjo dirko dobil Herlings

Za Gajserja, ki je letos dobil VN Francije in bil na osmih od devetih velikih nagrad na zmagovalnem odru, so deževne razmere sicer prednost proti glavnemu tekmecu za naslov svetovnega prvaka Jorgeju Pradu (GasGas). Čeprav je Španec dobil šest dirk, pa zaostaja za Slovencem, a le za štiri točke. V enačbo za prvaka se zdaj vpleta še rekorder po številu zmag v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings (KTM), ki je preteklo nedeljo v Latviji osvojil 104. zmago. Nizozemec ima sicer nekaj več zaostanka, 68 točk za vodilnim Gajserjem.

Skupni seštevek pred VN Italije (9/20):



1. Tim Gajser (Honda) 454 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 450

3. Jeffrey Herlings (KTM) 386

4. Romain Febvre (Kawasaki) 327

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 299

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 289

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 94

"Res bi bilo lepo imeti suh konec tedna"

Tudi Gajser si želi suh konec tedna, a očitno se voznikom vsaj v soboto ta želja ne bo izpolnila. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Rdeča številka je znova na mojem motorju, kar je vedno dober občutek," je dvakratni zmagovalec Magiorre Gajser povedal pred začetkom VN Italije. V petek popoldne so si ogledali progo z značilnimi strmimi klanci in imeli pol ure za trening na štartni rampi. "V Latviji mi je šlo dobro od rok in sijajno bi bilo ta trend nadaljevati v Italiji, kjer sem doslej že nekajkrat zmagal. Vem, da ne bo enostavno, a vsi v ekipi trdo delamo in dobro sodelujemo. Resnično zaupam v ekipo in naše delo," je dodal petkratni svetovni prvak. "Po slabem vremenu na prejšnjih dirkah bi bilo res lepo imeti suh konec tedna. Že zaradi navijačev, da bi jih prišlo še več ob to izjemno stezo," je še izpostavil vodilni v skupnem seštevku. Prav toliko zmag v Magiorri in prav toliko svetovnih naslovov kot slovenski as ima Herlings, a le dva v elitnem razredu MXGP.

Naslednja priložnost za navijače 21. julija v Loketu

Boj za deseti "grand prix" sezone bo v MXGP v nedeljo ob 14.15 in 17.10. V MX2 pa bo štart voženj uro prej. Po dirki v Italiji sledi en prost konec tedna za voznike, nato pa dolga pot v Indonezijo, kjer bosta na Lomboku v dveh koncih tedna dve dirki na istem prizorišču. Na 13. dirki sezone pa bo nato znova priložnost za navijaško romanje, saj 21. julija sledi VN Češke v Loketu, kjer se že tradicionalno zbere več tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa.