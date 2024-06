Gajser številka 1 v dežju. Je res pripeljal psa na dirko?

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z VN Nemčije, kjer sta Slovenca doslej dosegala najboljše uvrstitve. Tim Gajser ima v Teutschenthalu že štiri zmage, Jan Pancar pa je bil lani tu najboljši v MX2 šesti. Prva od treh voženj, ko se delijo točke, je že za njima in njunimi tekmeci. To je kvalifikacijska vožnja, ki prvim desetim prinaša točke od 10 do 1 in obenem pomeni vrstni red izbiranja štartne rampe na nedeljskih glavnih dveh vožnjah, ko se borijo za skupno 50 točk (štart prve ob 14.15 in druge ob 17.10).

Tretjič na zadnjih štirih dirkah tekmovanja poteka v dežju in blatu. Jan Pancar je na kvalifikacijah ostal brez točk. Foto: Guliverimage Štart je dobil, znova, Jorge Prado (GasGas). Timu ta ni najbolje uspel, a se je že v prvem krogu s četrtega prebil na drugo mesto. Dež se je sredi vožnje okrepil, slovenski as je ujel španskega in ga tudi prehitel. Karirasto zastavo je Gajser prečkal devet sekund pred Pradom, še enkrat več je dokazal, da je boljši na mokrem. To je njegova tretja kvalifikacijska zmaga letos. Tretji Romain Febvre (Kawasaki) je zaostal že 15 sekund, četrti Jeffrey Herlings (KTM) še dve sekundi več. Najboljši štirje vozniki sezone so bili torej na prvih štirih mestih. Pancar je z zaostankom minute in pol končal na 23. mestu. Tokrat je na štartni rampi nekaj več voznikov kot na prejšnjih dirkah, kar 39.

V šibkejšem razredu MX2 (250-kubični motorji) je kvalifikacijsko vožnjo dobil vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna). Drugi je bil branilec naslova Andrea Adamo (KTM), tretji pa Liam Everts (KTM). V nedeljo dirkajo uro prej kot v MXGP.

MXGP Nemčije, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jefrrey Herlings (KTM)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Pauls Jonass (Honda)

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

8. Mattia Guadagnini (Husqvarna)

...

23. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (7/20):



1. Tim Gajser (Honda) 358 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 352

3. Romain Febvre (Kawasaki) 327

4. Jeffrey Herlings (KTM) 294

5. Pauls Jonass (Honda) 258

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 240

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 79

Tiga The Dog je vendarle ostal doma

Gajser je bil pred kvalifikacijami gost v studijski oddaji, ki jo pripravlja vodstvo tekmovanja MXGP. In najprej je bilo potrebno razčistiti najbolj pereče vprašanje tedna: je Tiga The Dog, Timov pes pasme cane corso, res prišel na dirko v Nemčijo. Timovo dekle Špela je to nedavno napovedala njunemu asistentu Gianpietru Canettiju. Giampi, kot ga kličejo, je bil povsem iz sebe. "Ne, ne, ne!" Lahko si je oddahnil, psa Tige ni v Nemčiji. "Prevelik je za bivalnik. Ima preko 50 kilogramov," je povedal Gajser. "Njegova reakcija je bila zlata vredna. Saj ima rad Tigo, a ne v bivalniku. Je tak kot jaz, rada imava, da je vse čisto, da ni dlak. Če bi prišel Tiga, bi nastal en velik nared. Tiga je ostal doma."

Gajser uživa v izenačeni sezoni

Gajser v Nemčiji dirka z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na zadnjih treh dirkah sta si Gajser in Prado izmenjavala rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku. Po sedmih dirkah je bila razlika med njima pet točk v Timovo korist. Ta nima nič proti tako izenačeni sezoni. "Res uživam. Predvsem zato, ker smo vsi zdravi, vsi na štartni rampi. Da imamo dobre dirke, dobre boje. Po sedmih dirkah gre vse v redu in upam, da se bo tako nadaljevalo." Prado je zmagal na petih od sedmih dirk, Gajser sicer samo na zadnji v Franciji, a bil kar šestkrat na zmagovalnem balkonu. "Dirke so čiste. Vsi vemo, da smo hitri, vsi želimo zmagati. A ni umazanih potez. Kot sem že dejal, najbolj pomembno pa je, da smo vsi zdravi, da smo vsi na motorju. Upam, da bodo dirke do konca prvenstva tako zanimive. Bo pa za nas dirkače to zelo težko, saj, če bo tako tesno, bo vse več nervoze, razmišljanja. Ni lahko, če je na zadnjih vožnjah sezone tako tesno. A to dela motokros tako zanimiv. Tako za navijače kot nas voznike. A nas je bolj stresno." Leta 2021 se je prvak odločal na zadnji dirki v Mantovi. Lovoriko je osvojil Herlings, imel je 20 točk več od Gajserja.

Sedemindvajsetletnik je komentiral še vreme, po Portugalski in Franciji se blatna dirka obeta tudi to nedeljo. "Zdaj smo že navajeni," je dejal v smehu. "Ni lahko, saj že na štartu veš, kaj vse se lahko zgodi. Potrebuješ dober štart, prvi krog brez napak, nato moraš razmišljati o očalih, da se ti preveč ne umažejo in do konca odpeljati brez napak. Veliko dela pa imajo tudi mehaniki, še posebej med obema vožnjama. Kapo dol tudi njim."

V Teutschenthalu dirka tudi mladi Jaka Peklaj (Husqvarna), tokrat v evropskem prvenstvu EMX250, v katerem so v soboto popoldne že odpeljali prvo vožnjo. S krogom zaostanka jo jo končal na 28. mestu. Druga vožnja sledi v nedeljo zjutraj.