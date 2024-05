Saj ni res, pa je: Gajserja in tekmece znova čaka blato

Tim Gajser (Honda) je pred dvema tednoma v St. Jean d'Angelyju na veliki nagradi Francije naknadno slavil. Po kaznih za dva tekmeca je v drugi vožnji s šestega napredoval na četrto mesto in v točkovnem seštevku prejel tri točke več, kar je pomenilo, da ni bil tretji, ampak je zmago izmaknil Romainu Febvru (Kawasaki). To je bila njegova prva zmaga v sezoni, skupno pa 46. na dirkah svetovnega prvenstva. Nekoliko razočaran je bil le, da ni stopil na najvišjo stopničko. Je pa na zmagovalnem balkonu prejel še rdečo tablico vodilnega v letošnji sezoni. Pred osmo dirko prvenstva ima pet točk naskoka pred Jorgejem Pradom (GasGas).

Kako je Gajser nastopal na zadnjih treh dirkah, si lahko ogledate v naslednjem videu:

Že tretjič letos se obeta deževna in blatna dirka. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po zgoščenem urniku treh dirk v treh tednih so imeli dirkači prejšnji konec tedna prost. Prav neverjetno, a tudi v Nemčiji naj bi bile po napovedih vremenoslovcev razmere podobne kot na Portugalskem in v Franciji, ko so se dirkači spopadali z dežjem in blatom. Že v petek je bila proga na ogledu razmočena in z veliko stoječe vode.

"Proga v Teutschenthalu mi je zelo všeč, tu imam tudi dobre rezultate. Po zmagi v Franciji bi rad to ponovil še v Nemčiji. Prav je prišel teden dni premora, a zdaj nas čaka nov trojček v treh tednih. Prav veliko počitka ne bo, kaže tudi, da bo vreme podobno kot na zadnjih dirkah. A tega pač ne moremo nadzirati, zato se bomo samo najbolje pripravili in videli, kaj bo," je napovedal Gajser.

Skupni seštevek pred VN Nemčije (7/20):



1. Tim Gajser (Honda) 348 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 343

3. Romain Febvre (Kawasaki) 319

4. Jeffrey Herlings (KTM) 287

5. Pauls Jonass (Honda) 253

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 234

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 79

Na delu tudi Pancar in Peklaj

Jan Pancar se je na Portugalskem v blatu dobro znašel. Foto: Guliverimage Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je v Franciji osvojil 14 točk za končno 13. mesto. V skupnem seštevku ima pred Teutschenthalom 79 točk in je 14. Na progi Talkessel bo v okviru evropskega prvenstva razreda EMX250 tekmoval tudi Jaka Peklaj (Husqvarna). Najprej ga čakajo zahtevne kvalifikacije, v katerih se bo moral prebiti med štirideseterico, ki bo imela nato priložnost voziti dve vožnji za točke.

Prva vožnja dirke MXGP za VN Nemčije v Teutschenthalu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. Kvalifikacijska vožnja bo v soboto pozno popoldne.