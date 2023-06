Gora Erzberg nad Eisenerzem Foto: Matej Podgoršek Najbolj nora dirka, ne le za voznike, tudi za večtisočglavo množico obiskovalcev, ki na Erzberg Rodeo v Eisenerz (dobro uro vožnje severno od Gradca) prihajajo že od leta 1995. Letos dogodka brez primere ni pokvarilo niti vreme, zaradi občasnih ploh je bil največji odprti rudnik železove rude v Avstriji namreč tako razmočen, da je blato letelo na vse strani. Obiskovalci so se mastili s klobasami, pivo je teklo v potokih, več kot tisoč tekmovalcev pa je kljub blatu spalo v svojih kombijih ali celo v šotorih sredi kamnoloma. In vsi so štiri dni, kolikor traja celoten dogodek, nestrpno čakali osrednjo dirko - nedeljski 40 kilometrov in štiri ure dolg Erzberg Rodeo 500 najhitrejših enduro voznikov s prologa.

Kako je Erzberg Rodeo videti z dirkačeve čelade:

Povprečno časovno omejeno dirko konča okoli deset voznikov, letos pa jo je kar 17. Na Erzbergu namreč nastopajo tako profesionalni vozniki tovarniških ekip kot amaterski vozniki. Še drugič je zmagal Nemec Manuel Lettenbichler, ki je hitre kamnite odseke, trikilometrski pekel velikih skal, imenoval Carl's Diner, ter strme peščene in gozdnate odseke proge premagal v vsega dveh urah in 31 minutah. Prav na najtežjem skalnatem terenu je prehitel Britanca Billyja Bolta, ki je v cilj prišel 11 minut pozneje. "Brez besed sem glede tega, da sem imel tolikšno prednost. Sploh ne morem verjeti," je bil nad rezultatom navdušen Lettenbichler. "Ta dirka je pravi motoristični festival. Prihajajo vozniki z vsega sveta, ki si želijo izkusiti ta izziv in dokončati dirko. Ta je res nekaj posebnega. Izjemno, da mi je že drugič uspelo zmagati."

Kevin Berginc Foto: Matej Podgoršek Na prologu se je za mesto na dirki potegovalo kar 1.300 voznikov. Le 500 jih je lahko dirkalo tudi v nedeljo. Med njimi je bil drugič tudi nekdanji smučarski šampion Marcel Hirscher. Lani je prišel do 17. kontrolne točke, letos že do 19. (v času treh ur in 55 minut). Tako je Avstrijec končal na 80. mestu. Pred njim v končni razvrstitvi najdemo tudi dva Slovenca. Kevin Berginc in Ali Al Hiasat sta prišla do 21. kontrolne točke. Berginc v treh urah in 28 minutah, tako da je osvojil 48. mesto, Al Hiasat pa v treh urah in 50 minutah, kar mu je prineslo 53. mesto. Berginc je padel že na prologu, a nastopil kljub poškodbi komolca. Na dirki se mu je zgodil še en padec, težave pa je imel tudi z motorjem. Lanskega 35. mesta tako ni ponovil. Želel si je priti vsaj med 25. Za Slovenijo so dirkali še Miloš Novaković (87. mesto in 18. kontrolna točka), Urban Kranjc (93., 18. kontrolna točka) in Izak Bajc (201., 11. kontrolna točka).

Posnetek celotne štiriurne dirke Erzberg Rodeo:

Druga najbolj prestižna ekstremna enduro dirka, Red Bull Romaniacs, sledi konec julija. Ta je še daljša. V Romuniji bo nastopila tudi Tjaša Fifer.