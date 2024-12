Na nočnem slalomskem spektaklu v Madoni di Campiglijo so ga namreč le centimetri ločili od tega, da bi mu direktno na čelado padel dron organizatorjev. Hirscher je nesreči za las ubežal, tisto tekmo pa končal na drugem mestu, za norveškim asom Henrikom Kristoffersenom. Ob koncu sezone se je veselil tako velikega kristalnega globusa, petega zaporedoma, kot tudi malega v veleslalomskem seštevku, v celotni sezoni pa zbral osem zmag.

"Res sem nekaj čutil za sabo. To je popolnoma nezaslišano. Ne želim si niti predstavljati, kaj bi se lahko zgodilo. Tistim, ki so odgovorni, bi rad sporočil le: bodite previdni," je ob omenjenem dogodku dejal zmagovalec 67 tekem v svetovnem pokalu in dobitnik osmih velikih kristalnih globusov.

Nekaj krepkih je na račun organizatorjev povedal tudi takratni vodja tekmovanj Markus Waldner: "Za las smo se izognili katastrofi. Dron bi moral leteti le po koridorju ob progi, a se je vse bolj premikal proti tekmovalni stezi."

Dan po omenjenem dogodku je mednarodna smučarska zveza prepovedala uporabo brezpilotnih letal nad samimi prizorišči tekmovanj zavoljo varnosti tekmovalcev, osebja in gledalcev. Prav Waldner pa se je zavzel za to, da ta prepoved ostane v veljavi, vse dokler bo on vodja tekmovanj.

Letos vrnitev, nato pa strgana križna vez

V sezoni 2024/25 je Hirscher nastopil na treh preizkušnjah v tehničnih disciplinah in točke osvojil v Söldnu, kjer je uvodni veleslalom končal na 23. mestu. V Leviju in Gurglu je v slalomu ostal brez uvrstitve. V začetku decembra si je nato na treningu v domačem Reiterelmu strgal križno vez in bil tudi že operiran.

S tem pa so bile uničene sanje o nastopu na domačem svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu, kjer si je potihem želel tudi oplemenititi zbirko kolajn. Tako bo vsaj zaenkrat ostal pri 11, od tega sedmih zlatih, ima pa tudi tri olimpijske, dve zlati iz leta 2018 in eno srebro iz leta 2014. Zanimivo, ne na SP ne na OI pa nikoli ni osvojil brona.