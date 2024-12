Hütter do osme zmage, povratnica Vonn premagala Ilko Štuhec

V St. Moritzu so se specialistke za hitri disciplini za točke svetovnega pokala merile na drugem superveleslalomu sezone. Svojo osmo zmago je dosegla Cornelila Hütter. Po petih letih se je v svetovni pokal vrnila Lindsey Vonn in za Avstrijko zaostala sekundo in 18 stotink, kar je pomenilo 14. mesto. Prehitela je tudi edini Slovenko na tekmi v Švici Ilko Štuhec, ki je končala na 18. mestu (+1,68).

Cornelila Hütter je dosegla osmo zmago v karieri, to zimo je dobila že smuk v Beaver Creeku. Foto: Guliverimage V mondenem St. Moritzu v Švici je drugič v sezoni zmagala Avstrijka Cornelia Hütter. Na drugem mestu je končala Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je zaostala 18 stotink, a bi lahko zmagala, če ne bi v spodnjem delu proge naredila večje napake. Sledile so ji kar štiri Italijanke, na tretjem mestu povratnica po poškodbi in zmagovalka uvodnega superveleslaloma te zime Sofia Goggia (+0,33). Sedmo mesto si je s Čehinjo Ester Ledecko deli 22-letna Američanka Lauren Macuga. Ta se z vse večjimi koraki vzpenja v svetovni vrh. To je njena peta uvrstitev v prvo deseterico (vse v letu 2024), že v Beaver Creeku je bila na smuku četrta.

Razlike pri vrhu so bile precej majhne, zato je zaostanek Ilke Štuhec sekundo in 68 pomenil, da se ni uvrstila med prvih petnajst. Končala je na 18. metu. Na uvodnem superveleslalomu sezone v Beaver Creeku je bila edina Slovenka v hitrih disciplinah 20. Tekmo je odprla Francozinja Laura Gauche. Grdo je padla, a se pobrala sama in jo odnesla brez poškodb.

Ilka Štuhec je popravila uvrstitev iz Beaver Creeka. Foto: Reuters

Lindsey Vonn ob vrnitvi ni razočarala. Foto: Reuters Drugi ženski superveleslalom sezone je zaznamovala vrnitev leta 2019 upokojene ameriške šampionke Lindsey Vonn. Ta se je pri 40 letih po zgledu Marcela Hirscherja odločila za ponovno aktivacijo na najvišji ravni smučanja. Avstrijski as je že staknil poškodbo in drzen projekt vrnitve hitro zaključil, Vonn pa upa, da bo imela več sreče. Zmagovalka 82 tekem svetovnega pokala se je na progo Corviglia v St. Moritzu podala s številko 31. Na tej progi je prvič zmagala leta 2010, nato še v letih 2013 in 2015. Glede na to, da ni tekmovala pet let, je odsmučala zelo dobro. Nekaj več je izgubila v zgornjem delu proge, v cilju pa za zmagovalko zaostala sekundo in 18 stotink, kar je zadoščalo za 14. mesto.

St. Moritz, superveleslalom (Ž):



1. Cornelia Hütter (Avt) 1:15,18

2. Lara Gut-Behrami (Švi)+0,18

3. Sofia Goggia (Ita) +0,33

4. Elena Curtoni (Ita) +0,42

5. Federica Brignone (Ita) +0,43

6. Laura Pirovano (Ita) +0,70

7. Lauren Macuga (ZDA) +0,75

7. Ester Ledecka (Češ) +0,75

9. Mirjam Puchner (Avt) +0,76

10. Corine Suter (Švi) +0,80

...

14. Lindsey Vonn (ZDA) +1,18

...

18. Ilka Štuhec (Slo) +1,68

Odstop: Laura Gauche (Fra), Romane Miradoli (Fra)



Skupni seštevek v svetovnem pokalu (8/35):



1. Camille Rast (Švi) 287 točk

2. Cornelila Hütter (Avt) 250

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 245

4. Sofia Goggia (Ita) 240

4. Lara Gut-Behrami (Švi) 240

6. Federica Brignone (Ita) 219

7. Zrinka Ljutić (Hrv) 202

8. Sara Hector (Šve 182

9. Lena Dürr (Nem) 181

10. Katharina Liensberger (Avt) 177

...

25. Neja Dvornik (Slo) 77

36. Ilka Štuhec (Slo) 50

38. Andreja Slokar (Slo) 48

47. Ana Bucik Jogan (Slo) 33



Superveleslalomski seštevek (2/9):



1. Sofia Goggia (Ita) 160 točk

2. Lara Gut-Behrami (švi) 160

4. Federica Brignone (Ita) 90

5. Elena Curtoni (Ita) 79

6. Ariane Rädler (Avt) 67

…

19. Ilka Štuhec (Slo) 24

Tekma se je začela z grdim padcem Laura Gauche, a je s Francozinjo vse v redu. Foto: Reuters