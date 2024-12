Težko pričakovana tekmovalna vrnitev Lindsey Vonn se bliža, enega izmed testov pa je kot predtekmovalka že opravila.

Lindsey Vonn tests out the Birds of Prey course as a forerunner … The 40-year-old Vonn will race in a World Cup super-G next weekend in Switzerland … @lindseyvonn @usskiteam pic.twitter.com/aRol7D2ga8