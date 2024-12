Novo poglavje Ilke Štuhec

Slovenska specialistka za hitre discipline Ilka Štuhec je pred začetkom priprav na novo sezono doživela številne spremembe v svoji ekipi. Z mesta vodje ekipe se je poslovila njena mati Darja Črnko, ki je skupno pot v samostojni ekipi Štuhčeve začela leta 2009 in imela v tem času različne vloge. Ekipo sta zapustila tudi Natko Zrnčič Dim, ki je v pretekli sezoni deloval kot pomočnik trenerja, ter Tina Kobale, ki je v zadnjih letih v ekipi delovala kot fizioterapevtka in kondicijska trenerka. Novi trener Štajerke je Aleš Gorza. Mariborčanka je bila sicer lansko zimo najboljša slovenska smučarka. Sezono je končala z drugim mestom na zadnjem smuku sezone v Saalbachu, v posebni smukaški razvrstitvi pa je zasedla osmo mesto.

Po dolgem čakanju bo zdaj prvo tekmo sezone dočakala tudi 34-letna Štajerka. V Beaver Creeku je za tekmovalkami že prvi uradni trening pred sobotnim prvim smukom za svetovni pokal v novi sezoni in nedeljskim superveleslalomom. Izkušena Ilka Štuhec je že na prvem treningu pokazala, da bo tudi letos kandidatka za najvišja mesta v najhitrejši alpski disciplini, potem ko je zasedla četrto mesto, 42 stotink sekunde je zaostala za najhitrejšo Federico Brignone.

Foto: Reuters

Zadovoljna v novo sezono

Izkušeno Slovenko prva tekma čaka v soboto ob 19. uri po slovenskem času, ko bo na progi ptic roparic na sporedu smuk. "Z zadnjimi dnevi treningov v Copper Mountainu sem zadovoljna. Pravzaprav ni šlo za klasične treninge, bila sem predtekmovalka na tekmah FIS, saj je bil to edini možni način, da smo lahko še trenirali. Nato smo naredili krajši počitek in sedaj smo v Beaver Creeku. Priznam, da v zadnjih dnevih nisem bila ves čas najbolj mirna, saj sta v ZDA zares specifična sneg in proga. Včasih sem naredila kakšno napako, da sem bila malce počasnejša, nekaj pa so pripomogle tudi nove smuči, ki morajo iti še nekajkrat na sneg, da bodo zares hitre. Vseeno pa so bile ponovitve na treningih dobre, čeprav še ni bilo prave hitrosti," je uvodoma pred tekmo dejala Štuhec.

"Že tukaj v Beaver Creeku pa se je na prvem treningu vse obrnilo in sem zelo zadovoljna s prikazanim in precej veliko mirnejša. Pred prvim treningom si zares nisem znala predstavljati, kako bo. Na vrhu je povsem ravno, nato pa kar padeš v hudo strmino. Zagotovo pa je vse skupaj težje na ogledu kot potem na progi. Zagotovo je še prostor za hitrejšo vožnjo, na voljo imamo še treninge in verjamem, da bom za vikend v pravi formi," je še dodala slovenska smučarka.

